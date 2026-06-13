Μπραντ Πιτ: Ο γιος του άλλαξε το επώνυμό του στο απολυτήριό του, παρουσιάστηκε ως «Νοξ Τζολί»
Μπραντ Πιτ: Ο γιος του άλλαξε το επώνυμό του στο απολυτήριό του, παρουσιάστηκε ως «Νοξ Τζολί»
Ο 17χρονος υιοθέτησε μια πρακτική που έχουν ακολουθήσει το τελευταίο διάστημα μερικά από τα αδέρφια του
Ο γιος του Μπραντ Πιτ, Νοξ αφαίρεσε το «Πιτ» από το επώνυμό του στο απολυτήριο του σχολείου του, αποφασίζοντας να παρουσιαστεί με αυτό της μητέρας του, Αντζελίνα Τζολί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, ο 17χρονος εμφανίστηκε στο απολυτήριό του από το Fusion Academy στο Λος Άντζελες με το ονοματεπώνυμο «Νοξ Τζολί», υιοθετώντας μια τακτική που έχουν ακολουθήσει τελευταία και άλλα αδέρφια του.
Το παιδί του πρώην ζευγαριού βρέθηκε στην αποφοίτησή του μαζί με τη μητέρα του και τα αδέρφια του Πας, Ζαχάρα και Βιβιέν.
Πηγή που επικαλείται το ίδιο μέσο, υποστήριξε ότι η ηθοποιός «φαίνεται αρκετά ικανοποιημένη με την απόλυτη επιτυχία της μακροχρόνιας, έντονης και σκόπιμης προσπάθειας να αποξενώσει τα παιδιά της από τον πατέρα τους», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ λυπηρό για όλη την οικογένεια να γίνεται η αλλαγή του επωνύμου ξανά και ξανά με σκοπό να πληγωθεί ο πατέρας τους».
Παράλληλα, ένα ακόμη πρόσωπο ανέφερε ότι η Τζολί συμμετείχε για χρόνια σε οικογενειακή θεραπεία με τον Πιτ και τα παιδιά, προκειμένου να επιτευχθεί αποκατάσταση των σχέσεων μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στο διαζύγιο, ενώ υποστήριξε ότι η απόσταση μεταξύ πατέρα και παιδιών σχετίζεται με εκείνα τα περιστατικά. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι τα παιδιά είναι πλέον ενήλικα ή σε ηλικία ενηλικίωσης και λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις, σημειώνοντας πως «αν επιλέγουν να απομακρυνθούν, αυτό προέρχεται από εκείνη την εμπειρία και τη ρήξη».
Το τελευταίο γεγονός έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων κινήσεων από τα παιδιά του πρώην ζευγαριού, καθώς η Ζαχάρα, η Σιλό και ο Μάντοξ έχουν επίσης προχωρήσει σε διαδικασίες αφαίρεσης του «Πιτ» από το επώνυμό τους τα τελευταία χρόνια.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, ο 17χρονος εμφανίστηκε στο απολυτήριό του από το Fusion Academy στο Λος Άντζελες με το ονοματεπώνυμο «Νοξ Τζολί», υιοθετώντας μια τακτική που έχουν ακολουθήσει τελευταία και άλλα αδέρφια του.
Το παιδί του πρώην ζευγαριού βρέθηκε στην αποφοίτησή του μαζί με τη μητέρα του και τα αδέρφια του Πας, Ζαχάρα και Βιβιέν.
Angelina Jolie and Brad Pitt’s son Knox drops dad’s last name from diploma weeks ahead of 18th birthday https://t.co/PFD30VL8RT pic.twitter.com/jY6VA2ypTa— Page Six (@PageSix) June 13, 2026
Παράλληλα, ένα ακόμη πρόσωπο ανέφερε ότι η Τζολί συμμετείχε για χρόνια σε οικογενειακή θεραπεία με τον Πιτ και τα παιδιά, προκειμένου να επιτευχθεί αποκατάσταση των σχέσεων μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στο διαζύγιο, ενώ υποστήριξε ότι η απόσταση μεταξύ πατέρα και παιδιών σχετίζεται με εκείνα τα περιστατικά. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι τα παιδιά είναι πλέον ενήλικα ή σε ηλικία ενηλικίωσης και λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις, σημειώνοντας πως «αν επιλέγουν να απομακρυνθούν, αυτό προέρχεται από εκείνη την εμπειρία και τη ρήξη».
Το τελευταίο γεγονός έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων κινήσεων από τα παιδιά του πρώην ζευγαριού, καθώς η Ζαχάρα, η Σιλό και ο Μάντοξ έχουν επίσης προχωρήσει σε διαδικασίες αφαίρεσης του «Πιτ» από το επώνυμό τους τα τελευταία χρόνια.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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