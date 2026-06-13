Ήβη Αδάμου για Γιώργο Θεοφάνους: Στο X-Factor μου είχε θυμώσει, μου έλεγε «ή θα μιλάς ελληνικά όπως πρέπει ή μόνο κυπριακά»
Ήβη Αδάμου για Γιώργο Θεοφάνους: Στο X-Factor μου είχε θυμώσει, μου έλεγε «ή θα μιλάς ελληνικά όπως πρέπει ή μόνο κυπριακά»
Το είχα πάρει τόσο προσωπικά, προσπάθησα να μην ακούγεται αυτή η βαριά προφορά που είναι μεταξύ ελληνικών και κυπριακών, είπε η τραγουδίστρια
Την εποχή που συμμετείχε στο X-Factor θυμήθηκε η Ήβη Αδάμου και ειδικότερα τη συνεργασία της με τον Γιώργο Θεοφάνους, αναφέροντας ότι ο συνθέτης της είχε κάνει παρατήρηση για τον τρόπο που μιλούσε ελληνικά, ζητώντας της να επιλέξει είτε την ορθή χρήση της γλώσσας είτε να μιλά αποκλειστικά κυπριακά.
Το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου, η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» όπου μεταξύ άλλων δέχτηκε ερωτήσεις για την εποχή που έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση μέσα από τη συμμετοχή της στον μουσικό διαγωνισμό.
Τότε, η Ήβη Αδάμου ήταν στην ομάδα του Γιώργου Θοεφάνους και περιγράφοντας την εμπειρία της από το παιχνίδι και από εκείνον, ανέφερε: «Νιώθω ότι η τηλεόραση πιο παλιά ήταν πιο σκληροπυρηνική και τα ονόματα που ήταν στις εκπομπές ήταν έντονες προσωπικότητες. Τότε coach μου ήταν ο κύριος Θεοφάνους, έπεσα στα πιο βαθιά. Δυο Κύπριοι μαζί συνεννοούνται απόλυτα. Τότε μου είχε θυμώσει κιόλας και μου έλεγε “ή θα μιλάς ελληνικά όπως πρέπει ή μίλα μόνο κυπριακά”. Και το είχα πάρει τόσο προσωπικά που προσπάθησα πάρα πολύ να μην ακούγεται, όταν μιλάω, αυτή η βαριά προφορά που είναι μεταξύ ελληνικών και κυπριακών. Αλλά ήταν μόλις ένας - δύο μήνες που είχα έρθει. Μου έχει δώσει πάρα πολλά αυτή η εμπειρία. Τελικά, όλες οι δοκιμασίες κάπου σε οδηγούν. Ο Γιώργος Θεοφάνους είναι βαθιά καλλιτέχνης, τον σέβομαι απόλυτα γιατί μας έχει χαρίσει απίστευτα τραγούδια».
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Το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου, η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» όπου μεταξύ άλλων δέχτηκε ερωτήσεις για την εποχή που έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση μέσα από τη συμμετοχή της στον μουσικό διαγωνισμό.
Τότε, η Ήβη Αδάμου ήταν στην ομάδα του Γιώργου Θοεφάνους και περιγράφοντας την εμπειρία της από το παιχνίδι και από εκείνον, ανέφερε: «Νιώθω ότι η τηλεόραση πιο παλιά ήταν πιο σκληροπυρηνική και τα ονόματα που ήταν στις εκπομπές ήταν έντονες προσωπικότητες. Τότε coach μου ήταν ο κύριος Θεοφάνους, έπεσα στα πιο βαθιά. Δυο Κύπριοι μαζί συνεννοούνται απόλυτα. Τότε μου είχε θυμώσει κιόλας και μου έλεγε “ή θα μιλάς ελληνικά όπως πρέπει ή μίλα μόνο κυπριακά”. Και το είχα πάρει τόσο προσωπικά που προσπάθησα πάρα πολύ να μην ακούγεται, όταν μιλάω, αυτή η βαριά προφορά που είναι μεταξύ ελληνικών και κυπριακών. Αλλά ήταν μόλις ένας - δύο μήνες που είχα έρθει. Μου έχει δώσει πάρα πολλά αυτή η εμπειρία. Τελικά, όλες οι δοκιμασίες κάπου σε οδηγούν. Ο Γιώργος Θεοφάνους είναι βαθιά καλλιτέχνης, τον σέβομαι απόλυτα γιατί μας έχει χαρίσει απίστευτα τραγούδια».
Δείτε το βίντεο
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