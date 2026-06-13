Πίτερς: «Αν ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ήταν το ιδανικό», βίντεο
Πίτερς: «Αν ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ήταν το ιδανικό», βίντεο
Όσα δήλωσε ο Αμερικανός φόργουορντ μετά την κατάκτηση της Basket League από τους ερυθρολεύκους
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 16η φορά στην ιστορία του το πρωτάθλημα Ελλάδας στο μπάσκετ κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό στους τελικούς με 3-2 στη σειρά.
Ο Άλεκ Πίτερς μετά το τέλος του ματς δήλωσε πανευτυχής και δήλωσε ότι δυσκολεύεται να βάλει τις λέξεις σε σειρά και να περιγράψει πως νιώθει, ενώ δεν απάντησε ξεκάθαρα στο αν ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Για τη φετινή χρονιά:
«Ήταν ευλογημένη, ο θεός μας ευλόγησε όλα όσα χρειαζόμασταν για να το απολαύσουμε εμείς και όλοι όσοι μας υποστηρίζουν και το έκαναν πολύ αυτή τη χρονιά. Είναι δύσκολο να βάλω σε λέξεις τί σημαίνει αυτή η σεζόν για εμάς».
Για το αν είναι το τελευταίο τον παιχνίδι με τον Ολυμπιακό:
«Αγαπάτε αυτή την ερώτηση. Αν αυτό ήταν, ήταν ο ιδανικός τρόπος να τελειώσει. Τώρα το μυαλό μου είναι στο πώς θα γιορτάσω όσο πιο πολύ μπορώ με τους συμπαίκτες μου και αν είναι η τελευταία φορά θα περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα».
Ο Άλεκ Πίτερς μετά το τέλος του ματς δήλωσε πανευτυχής και δήλωσε ότι δυσκολεύεται να βάλει τις λέξεις σε σειρά και να περιγράψει πως νιώθει, ενώ δεν απάντησε ξεκάθαρα στο αν ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Για τη φετινή χρονιά:
«Ήταν ευλογημένη, ο θεός μας ευλόγησε όλα όσα χρειαζόμασταν για να το απολαύσουμε εμείς και όλοι όσοι μας υποστηρίζουν και το έκαναν πολύ αυτή τη χρονιά. Είναι δύσκολο να βάλω σε λέξεις τί σημαίνει αυτή η σεζόν για εμάς».
Για το αν είναι το τελευταίο τον παιχνίδι με τον Ολυμπιακό:
«Αγαπάτε αυτή την ερώτηση. Αν αυτό ήταν, ήταν ο ιδανικός τρόπος να τελειώσει. Τώρα το μυαλό μου είναι στο πώς θα γιορτάσω όσο πιο πολύ μπορώ με τους συμπαίκτες μου και αν είναι η τελευταία φορά θα περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα».
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