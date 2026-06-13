Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πόζαρε με φούξια μπικίνι στη θάλασσα

Με το μαγιό της πόζαρε ηΗ παρουσιάστρια ανάρτησε την Παρασκευή 12 Ιουνίου στιγμιότυπά της από παραλία στη Βουλιαγμένη, όπου έκανε το μπάνιο της. Στην πρώτη εικόνα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εμφανίστηκε χαμογελαστή στην ακτή, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο κρατούσε αγκαλιά τον γιο της.«Ωραίες στιγμές και σημάδια από το μαύρισμα» σημείωσε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη λεζάντα της ανάρτησής της.