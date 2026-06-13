Δίχασε η Κέιτι Πέρι με την ερμηνεία της στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ: Απαίσια φωνή, ουρλιάζει, σχολίασαν
Δίχασε η Κέιτι Πέρι με την ερμηνεία της στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ: Απαίσια φωνή, ουρλιάζει, σχολίασαν
Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Wonder» πριν από τον αγώνα ΗΠΑ - Παραγουάη, με αρκετούς θεατές να επικρίνουν τόσο τη φωνή όσο και την εμφάνισή της
Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε η εμφάνιση της Κέιτι Πέρι στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αρκετούς θεατές να ασκούν κριτική για την ερμηνεία της, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι «ούρλιαζε» και πως η «φωνή της ήταν απαίσια».
Η 41χρονη ποπ σταρ ανέβηκε στη σκηνή του SoFi Stadium στο Λος Άντζελες την Παρασκευή 12 Ιουνίου, λίγο πριν από την αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Wonder» από το τελευταίο της άλμπουμ «143». Στην εμφάνισή της συμμετείχε και ο 10χρονος Νορβηγός τραγουδιστής Tius.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή της
Η Πέρι επέλεξε για την περίσταση ένα ασημί φόρεμα της Stella McCartney, ωστόσο η εμφάνισή της δεν έμεινε ασχολίαστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετά πρόσωπα να σχολιάζουν τόσο το τραγούδι όσο και το ρούχο της.
Αρκετοί θεατές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη ζωντανή ερμηνεία της τραγουδίστριας. «Η Κέιτι Πέρι τραγουδά πριν από τον αγώνα. Είμαστε χαμένοι. Σίγουρα θα αποκλειστούμε», έγραψε κάποιος, ενώ ένα άλλο πρόσωπο σχολίασε: «Η Κέιτι Πέρι ουρλιάζει. Μήπως δεν λειτουργούν τα ακουστικά της;». Ένας ακόμη ανέφερε: «Η Κέιτι Πέρι ήταν απαίσια. Δεν μπορεί να τραγουδήσει και έδειχνε γελοία. Θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει κάτι πολύ καλύτερο για τις ΗΠΑ», ενώ κάποιος άλλος έγραψε: «Γιατί η Κέιτι Πέρι μου φωνάζει;». Μέρος της κριτικής αφορούσε και το κατά πόσο η εμφάνιση ήταν ζωντανή. «Η Κέιτι Πέρι ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα καλή στο playback. Απόψε ήταν πραγματικά σκληρό να το παρακολουθήσεις», αναφερόταν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
Σχόλια προκάλεσε και η ενδυματολογική επιλογή της τραγουδίστριας, με αρκετούς να συγκρίνουν το φόρεμά της με περιτύλιγμα σοκολάτας ή με χριστουγεννιάτικο στολίδι. «Το άτομο που επέλεξε αυτό το φόρεμα για την Κέιτι Πέρι τη μισεί από τα βάθη της καρδιάς του», έγραψε κάποιος.
Οι εκδηλώσεις για την έναρξη του Μουντιάλ είχαν ξεκινήσει μία ημέρα νωρίτερα στην Πόλη του Μεξικού, όπου η Σακίρα και ο Burna Boy παρουσίασαν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης με τίτλο «Dai Dai». Λίγες ώρες πριν από την εμφάνιση της Πέρι στο Λος Άντζελες, στη σκηνή της τελετής έναρξης εμφανίστηκαν επίσης οι Future, Tyla, Lisa των BLACKPINK, Anitta και Rema.
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε και η τελετή έναρξης στον Καναδά, όπου πρωταγωνίστησαν οι Μάικλ Μπουμπλέ και Άλανις Μορισέτ πριν από την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας της χώρας με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
Το Μουντιάλ 2026 διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.
Φωτογραφία άρθρου: AP / Reuters
Η 41χρονη ποπ σταρ ανέβηκε στη σκηνή του SoFi Stadium στο Λος Άντζελες την Παρασκευή 12 Ιουνίου, λίγο πριν από την αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Wonder» από το τελευταίο της άλμπουμ «143». Στην εμφάνισή της συμμετείχε και ο 10χρονος Νορβηγός τραγουδιστής Tius.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή της
@katyperrycrave
oh she knows how to serve at a big event #katyperry #theonethatgotaway #fifa♬ audio originale - katy crave 🩹
Αρκετοί θεατές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη ζωντανή ερμηνεία της τραγουδίστριας. «Η Κέιτι Πέρι τραγουδά πριν από τον αγώνα. Είμαστε χαμένοι. Σίγουρα θα αποκλειστούμε», έγραψε κάποιος, ενώ ένα άλλο πρόσωπο σχολίασε: «Η Κέιτι Πέρι ουρλιάζει. Μήπως δεν λειτουργούν τα ακουστικά της;». Ένας ακόμη ανέφερε: «Η Κέιτι Πέρι ήταν απαίσια. Δεν μπορεί να τραγουδήσει και έδειχνε γελοία. Θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει κάτι πολύ καλύτερο για τις ΗΠΑ», ενώ κάποιος άλλος έγραψε: «Γιατί η Κέιτι Πέρι μου φωνάζει;». Μέρος της κριτικής αφορούσε και το κατά πόσο η εμφάνιση ήταν ζωντανή. «Η Κέιτι Πέρι ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα καλή στο playback. Απόψε ήταν πραγματικά σκληρό να το παρακολουθήσεις», αναφερόταν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
Σχόλια προκάλεσε και η ενδυματολογική επιλογή της τραγουδίστριας, με αρκετούς να συγκρίνουν το φόρεμά της με περιτύλιγμα σοκολάτας ή με χριστουγεννιάτικο στολίδι. «Το άτομο που επέλεξε αυτό το φόρεμα για την Κέιτι Πέρι τη μισεί από τα βάθη της καρδιάς του», έγραψε κάποιος.
Οι εκδηλώσεις για την έναρξη του Μουντιάλ είχαν ξεκινήσει μία ημέρα νωρίτερα στην Πόλη του Μεξικού, όπου η Σακίρα και ο Burna Boy παρουσίασαν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης με τίτλο «Dai Dai». Λίγες ώρες πριν από την εμφάνιση της Πέρι στο Λος Άντζελες, στη σκηνή της τελετής έναρξης εμφανίστηκαν επίσης οι Future, Tyla, Lisa των BLACKPINK, Anitta και Rema.
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε και η τελετή έναρξης στον Καναδά, όπου πρωταγωνίστησαν οι Μάικλ Μπουμπλέ και Άλανις Μορισέτ πριν από την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας της χώρας με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
Το Μουντιάλ 2026 διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.
Φωτογραφία άρθρου: AP / Reuters
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