Δίχασε η Κέιτι Πέρι με την ερμηνεία της στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ: Απαίσια φωνή, ουρλιάζει, σχολίασαν

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Wonder» πριν από τον αγώνα ΗΠΑ - Παραγουάη, με αρκετούς θεατές να επικρίνουν τόσο τη φωνή όσο και την εμφάνισή της