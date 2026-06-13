Η Ροσαλία επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια της οικογένειάς της: Οι αγαπημένοι μας άνθρωποι πρέπει να έρχονται πρώτοι, δήλωσε
Η Ροσαλία επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια της οικογένειάς της: Οι αγαπημένοι μας άνθρωποι πρέπει να έρχονται πρώτοι, δήλωσε
Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τους θεατές της για την κατανόηση μετά την αναβολή των πρώτων συναυλιών της περιοδείας της λόγω οικογενειακής έκτακτης ανάγκης
Στη σκηνή επέστρεψε η Ροσαλία μετά την περιπέτεια της οικογένειάς της, αναφέροντας απευθυνόμενη στο κοινό της, πως τα αγαπημένα πρόσωπα του καθενός πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα.
Πριν από λίγες ημέρες, η Ισπανίδα τραγουδίστρια ανέβαλε προγραμματισμένες συναυλίες της στις ΗΠΑ εξαιτίας οικογενειακής έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοινώθηκε. Το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου, η Ροσαλία επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις στο TD Garden της Βοστώνης, όπου μίλησε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με τον λόγο που την υποχρέωσε να αναβάλει τις πρώτες ημερομηνίες της βορειοαμερικανικής σκέλης της περιοδείας της «LUX World Tour».
Απευθυνόμενη στο κοινό, η Ισπανίδα σταρ ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την κατανόηση που έδειξαν τις προηγούμενες ημέρες, εξηγώντας ότι προτεραιότητα είχαν οι άνθρωποι της οικογένειάς της. «Έπρεπε να απουσιάσω την περασμένη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Οι αγαπημένοι μας άνθρωποι πρέπει να έρχονται πρώτοι», είπε από τη σκηνή.
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Η τραγουδίστρια συνέχισε με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα, αναφερόμενη στη δυσκολία που προκαλούν οι απρόβλεπτες και επώδυνες καταστάσεις. «Το να βρίσκομαι εδώ μαζί σας, μου θυμίζει ότι όταν συμβαίνει κάτι απρόσμενο και επώδυνο, μπορεί να είναι δύσκολο να συνεχίσεις. Όμως πραγματικά πιστεύω ότι αυτό αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα κάνω αυτή τη συναυλία με όλη την αγάπη που έχω και ελπίζω να υπάρχει κάτι σε αυτήν που θα πάρετε μαζί σας. Ειλικρινά, αυτό θα με έκανε πιο χαρούμενη. Σας αγαπώ πάρα πολύ», δήλωσε.
Οι δηλώσεις της ήρθαν μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της αναβολής των πρώτων συναυλιών της περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική. Στις 4 Ιουνίου, γνωστοποιήθηκε ότι οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της στις 4 και 6 Ιουνίου στο Kaseya Center του Μαϊάμι, καθώς και η συναυλία της στις 8 Ιουνίου στο Kia Center του Ορλάντο, δεν θα πραγματοποιούνταν στις αρχικές ημερομηνίες λόγω οικογενειακής έκτακτης ανάγκης.
Στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι οι συνθήκες δεν άφησαν στη Ροζαλία «καμία άλλη επιλογή» από το να μεταθέσει τις εμφανίσεις της. Στη συνέχεια, το Billboard επιβεβαίωσε ότι οι συναυλίες στη Φλόριντα επαναπρογραμματίστηκαν για το φθινόπωρο. Η εμφάνιση στο Ορλάντο θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ οι δύο συναυλίες στο Μαϊάμι μεταφέρθηκαν για τις 14 και 16 Σεπτεμβρίου.
Αλλαγή υπήρξε και στο πρόγραμμα των εμφανίσεών της στη Νέα Υόρκη. Μία από τις δύο προγραμματισμένες συναυλίες μετατέθηκε, με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να ανέβει στη σκηνή του Madison Square Garden στις 17 και 18 Ιουνίου.
Μετά την επιστροφή της στη Βοστώνη, ο επόμενος σταθμός της περιοδείας της είναι το Τορόντο, όπου είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Scotiabank Arena.
Πριν από λίγες ημέρες, η Ισπανίδα τραγουδίστρια ανέβαλε προγραμματισμένες συναυλίες της στις ΗΠΑ εξαιτίας οικογενειακής έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοινώθηκε. Το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου, η Ροσαλία επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις στο TD Garden της Βοστώνης, όπου μίλησε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με τον λόγο που την υποχρέωσε να αναβάλει τις πρώτες ημερομηνίες της βορειοαμερικανικής σκέλης της περιοδείας της «LUX World Tour».
Απευθυνόμενη στο κοινό, η Ισπανίδα σταρ ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την κατανόηση που έδειξαν τις προηγούμενες ημέρες, εξηγώντας ότι προτεραιότητα είχαν οι άνθρωποι της οικογένειάς της. «Έπρεπε να απουσιάσω την περασμένη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Οι αγαπημένοι μας άνθρωποι πρέπει να έρχονται πρώτοι», είπε από τη σκηνή.
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@el_periodico
🎤 Rosalía ha vuelto al escenario y lo ha hecho con una imagen calculada al milímetro. La artista reapareció este jueves en Boston, donde retomó su LUX Tour 2026 después de cancelar tres conciertos en Florida por una "emergencia familiar". Su regreso no solo confirmó la continuidad de la gira en Estados Unidos, sino que también dejó una de las imágenes más comentadas de la noche: un nuevo 'look' de Dior, firma de la que es embajadora global. 🔁 Compártelo♬ sonido original - El Periódico - El Periódico
Οι δηλώσεις της ήρθαν μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της αναβολής των πρώτων συναυλιών της περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική. Στις 4 Ιουνίου, γνωστοποιήθηκε ότι οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της στις 4 και 6 Ιουνίου στο Kaseya Center του Μαϊάμι, καθώς και η συναυλία της στις 8 Ιουνίου στο Kia Center του Ορλάντο, δεν θα πραγματοποιούνταν στις αρχικές ημερομηνίες λόγω οικογενειακής έκτακτης ανάγκης.
Στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι οι συνθήκες δεν άφησαν στη Ροζαλία «καμία άλλη επιλογή» από το να μεταθέσει τις εμφανίσεις της. Στη συνέχεια, το Billboard επιβεβαίωσε ότι οι συναυλίες στη Φλόριντα επαναπρογραμματίστηκαν για το φθινόπωρο. Η εμφάνιση στο Ορλάντο θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ οι δύο συναυλίες στο Μαϊάμι μεταφέρθηκαν για τις 14 και 16 Σεπτεμβρίου.
Αλλαγή υπήρξε και στο πρόγραμμα των εμφανίσεών της στη Νέα Υόρκη. Μία από τις δύο προγραμματισμένες συναυλίες μετατέθηκε, με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να ανέβει στη σκηνή του Madison Square Garden στις 17 και 18 Ιουνίου.
Μετά την επιστροφή της στη Βοστώνη, ο επόμενος σταθμός της περιοδείας της είναι το Τορόντο, όπου είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Scotiabank Arena.
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