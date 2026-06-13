Μάνος Ιωάννου: Αν θα έκανα παιδί, θα άνοιγα την πόρτα και θα ξέχναγα ότι υπάρχει μέσα στο σπίτι
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Μάνος Ιωάννου Παιδί

Μάνος Ιωάννου: Αν θα έκανα παιδί, θα άνοιγα την πόρτα και θα ξέχναγα ότι υπάρχει μέσα στο σπίτι

Είναι λάθος μου που το λέω, είμαι ακόμα παιδί, σχολίασε ο ηθοποιός

Μάνος Ιωάννου: Αν θα έκανα παιδί, θα άνοιγα την πόρτα και θα ξέχναγα ότι υπάρχει μέσα στο σπίτι
Ιωάννα Μαρίνου
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Το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί σχολίασε ο Μάνος Ιωάννου, παραδεχόμενος ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του έτοιμο για τις ευθύνες της πατρότητας, καθώς σχολίασε ότι είναι αφηρημένος στην καθημερινότητά του.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η δημιουργία οικογένειας στη ζωή ενός ατόμου. Όπως είπε, η απόκτηση παιδιού θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ώριμης και συνειδητοποιημένης σκέψης σχετικά με τις ευθύνες που συνοδεύουν μία τέτοια απόφαση.

Από τη μεριά του, ο Μάνος Ιωάννου εξήγησε ότι δεν νιώθει έτοιμος για ένα τέτοιο βήμα στη ζωή του: «Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι ωριμάζουν στη σχέση. Σίγουρα ένα παιδί θα σε ωριμάσει. Δεν γίνεσαι ξαφνικά σοβαρός αλλά, σιγά σιγά όμως καταλαβαίνεις, ότι όταν βγαίνεις από το σπίτι ότι έχεις και έναν άνθρωπο από πίσω. Έναν άνθρωπο που πρέπει να φροντίσεις, πρέπει να είσαι σωστός. Τώρα, αν με ρωτήσεις, αν θα έκανα παιδί, είναι λάθος μου που το λέω αλλά πιστεύω ότι, επειδή είμαι ακόμα παιδί εγώ, θα άνοιγα την πόρτα και θα ξέχναγα ότι έχω παιδί στο σπίτι».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

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