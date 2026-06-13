Πέγκυ Ζήνα: Για να κάνω ξανά τηλεόραση θα πρέπει να είναι κάτι μουσικό ή ενημερωτικό, δεν θα έμπαινα πάλι σε ρόλο κριτή
Πέγκυ Ζήνα: Για να κάνω ξανά τηλεόραση θα πρέπει να είναι κάτι μουσικό ή ενημερωτικό, δεν θα έμπαινα πάλι σε ρόλο κριτή
Θα παρουσίαζα δική μου εκπομπή αν μου άρεσε η ιδέα, αν και είναι κάτι μακρινό για εμένα, σχολίασε η τραγουδίστρια
Στο ενδεχόμενο να βρεθεί σε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα αναφέρθηκε η Πέγκυ Ζήνα, σχολιάζοντας πως θα την ενδιέφερε να υπάρξει μέλος μιας εκπομπής με μουσικό ή ενημερωτικό περιεχόμενο, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα επέλεγε να βρεθεί ξανά στη θέση του κριτή.
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» που προβλήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου, απαντώντας μεταξύ άλλων σε ερώτηση για το εάν θα την ενδιέφερε να δουλέψει στην τηλεόραση. Η ίδια ξεκαθάρισε, πως προτιμάει τον ρόλο της τηλεθεάτριας και όχι τόσο του τηλεοπτικού προσώπου.
Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι θα εξέταζε μία ενδιαφέρουσα πρόταση, ωστόσο δήλωσε ότι δεν θέλει να ζήσει ξανά την εμπειρία του κριτή σε κάποιο παιχνίδι ή διαγωνισμό, όπως είχε κάνει στο X-Fcator.
Πιο αναλυτικά, η Πέγκυ Ζήνα είπε: «Για να με δείτε ξανά σε κάτι τηλεοπτικό θα έπρεπε να ήταν κάτι σχετικό με τη μουσική, κάτι ενημερωτικό, κάτι που να έχει να κάνει με ανθρώπους του χώρου μου, αλλά δεν θα έμπαινα ποτέ ξανά όμως σε θέση κριτή. Θα παρουσίαζα δική μου εκπομπή αν μου άρεσε το κόσνεπτ, είναι κάτι μακρινό για εμένα, αν και αγαπώ την τηλεόραση ως τηλεθεατής».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» που προβλήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου, απαντώντας μεταξύ άλλων σε ερώτηση για το εάν θα την ενδιέφερε να δουλέψει στην τηλεόραση. Η ίδια ξεκαθάρισε, πως προτιμάει τον ρόλο της τηλεθεάτριας και όχι τόσο του τηλεοπτικού προσώπου.
Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι θα εξέταζε μία ενδιαφέρουσα πρόταση, ωστόσο δήλωσε ότι δεν θέλει να ζήσει ξανά την εμπειρία του κριτή σε κάποιο παιχνίδι ή διαγωνισμό, όπως είχε κάνει στο X-Fcator.
Πιο αναλυτικά, η Πέγκυ Ζήνα είπε: «Για να με δείτε ξανά σε κάτι τηλεοπτικό θα έπρεπε να ήταν κάτι σχετικό με τη μουσική, κάτι ενημερωτικό, κάτι που να έχει να κάνει με ανθρώπους του χώρου μου, αλλά δεν θα έμπαινα ποτέ ξανά όμως σε θέση κριτή. Θα παρουσίαζα δική μου εκπομπή αν μου άρεσε το κόσνεπτ, είναι κάτι μακρινό για εμένα, αν και αγαπώ την τηλεόραση ως τηλεθεατής».
Δείτε το βίντεο
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