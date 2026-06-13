Έξαλλος ο Αταμάν κατήγγειλε ότι ο Ταϊρικ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και χτύπησε τον Ναν, βίντεο

Μεγάλη ένταση αμέσως μετά τον 5ο τελικό της Basket League, με τους πράσινους να καταγγέλουν επίθεση του Τζόουνς κατά του Ναν