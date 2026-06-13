Έξαλλος ο Αταμάν κατήγγειλε ότι ο Ταϊρικ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και χτύπησε τον Ναν, βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League

Έξαλλος ο Αταμάν κατήγγειλε ότι ο Ταϊρικ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και χτύπησε τον Ναν, βίντεο

Μεγάλη ένταση αμέσως μετά τον 5ο τελικό της Basket League, με τους πράσινους να καταγγέλουν επίθεση του Τζόουνς κατά του Ναν

Έξαλλος ο Αταμάν κατήγγειλε ότι ο Ταϊρικ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και χτύπησε τον Ναν, βίντεο
60 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος με 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό

Μετά το τέλος του αγώνα ο Παναθηναϊκό κατήγγειλε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια των πρασίνων και έδωσε μπουνιά στον Κέντρικ Ναν. 

Το περιστατικό κατήγγειλε και ο Εργκίν Αταμάν που ήταν έξαλλος στις δηλώσεις του.


Ο Τούρκος αφού πρώτα έκανε δηλώσεις δίνοντας συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, επέστρεψε έξαλλος για να πει στο μικρόφωνο της ΕΡΤ. 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον Ναν να αποκαλύψει αν το περιστατικό ισχύει, όμως ο ίδιος δεν θέλησε να απαντήσει.

Όσα είπε ο Τούρκος προπονητής: 

«Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήρθε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν, μέσα στα αποδυτήρια. Οι παίκτες μου τον περιμένουν. Ο Κέντρικ Ναν είναι τραυματισμένος .Ποιός @@@ είναι αυτός; Εμείς αποδεχόμαστε την ήττα. Ήρθε στα αποδυτήρια ο Ταϊρίκ Τζόουνς να τον χτυπήσει. Τι είναι αυτό;»

Κλείσιμο



60 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης