Έξαλλος ο Αταμάν κατήγγειλε ότι ο Ταϊρικ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και χτύπησε τον Ναν, βίντεο
Έξαλλος ο Αταμάν κατήγγειλε ότι ο Ταϊρικ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και χτύπησε τον Ναν, βίντεο
Μεγάλη ένταση αμέσως μετά τον 5ο τελικό της Basket League, με τους πράσινους να καταγγέλουν επίθεση του Τζόουνς κατά του Ναν
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος με 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Παναθηναϊκό κατήγγειλε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια των πρασίνων και έδωσε μπουνιά στον Κέντρικ Ναν.
Το περιστατικό κατήγγειλε και ο Εργκίν Αταμάν που ήταν έξαλλος στις δηλώσεις του.
Ο Τούρκος αφού πρώτα έκανε δηλώσεις δίνοντας συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, επέστρεψε έξαλλος για να πει στο μικρόφωνο της ΕΡΤ.
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον Ναν να αποκαλύψει αν το περιστατικό ισχύει, όμως ο ίδιος δεν θέλησε να απαντήσει.
Όσα είπε ο Τούρκος προπονητής:
«Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήρθε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν, μέσα στα αποδυτήρια. Οι παίκτες μου τον περιμένουν. Ο Κέντρικ Ναν είναι τραυματισμένος .Ποιός @@@ είναι αυτός; Εμείς αποδεχόμαστε την ήττα. Ήρθε στα αποδυτήρια ο Ταϊρίκ Τζόουνς να τον χτυπήσει. Τι είναι αυτό;»
Μετά το τέλος του αγώνα ο Παναθηναϊκό κατήγγειλε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια των πρασίνων και έδωσε μπουνιά στον Κέντρικ Ναν.
Το περιστατικό κατήγγειλε και ο Εργκίν Αταμάν που ήταν έξαλλος στις δηλώσεις του.
Ο Τούρκος αφού πρώτα έκανε δηλώσεις δίνοντας συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, επέστρεψε έξαλλος για να πει στο μικρόφωνο της ΕΡΤ.
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον Ναν να αποκαλύψει αν το περιστατικό ισχύει, όμως ο ίδιος δεν θέλησε να απαντήσει.
Όσα είπε ο Τούρκος προπονητής:
«Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήρθε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν, μέσα στα αποδυτήρια. Οι παίκτες μου τον περιμένουν. Ο Κέντρικ Ναν είναι τραυματισμένος .Ποιός @@@ είναι αυτός; Εμείς αποδεχόμαστε την ήττα. Ήρθε στα αποδυτήρια ο Ταϊρίκ Τζόουνς να τον χτυπήσει. Τι είναι αυτό;»
🚨 Ergin Ataman denuncia una agresión de Jones a Nunn tras el partido:— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) June 13, 2026
"Esto es una vergüenza para el baloncesto griego. Aceptamos la derrota, pero al final del partido Tyrique Jones vino a nuestro vestuario y le dio un puñetazo a Kendrick Nunn".pic.twitter.com/FDxf8wzpjf https://t.co/i2RXwZ8wKi
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