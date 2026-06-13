Άναψαν τα αίματα στο ΣΕΦ: «Κοκορομαχία» του Ναν με τον Τζόουνς, τους χώρισαν οι ψυχραιμότεροι, δείτε βίντεο

Μετά από φάουλ του Ναν στον Βεζένκοφ ο Ταϊρίκ Τζόουνς ζήτησε το λόγο από τον σταρ του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια ακολούθησε σύρραξη και απώθηση στο λαιμό από τον Αμερικάνο του Ολυμπιακού - Αποβλήθηκαν και οι δύο παίκτες