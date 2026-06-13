Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Παπανικολάου: Αφιερώνω τον τίτλο στα κοριτσάκια μου, θέλω να συνεχίσω στον Ολυμπιακό
Παπανικολάου: Αφιερώνω τον τίτλο στα κοριτσάκια μου, θέλω να συνεχίσω στον Ολυμπιακό
Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για την μαγική χρονιά που ολοκληρώθηκε αλλά και για την επόμενη ημέρα
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου σήκωσε πριν από λίγες ημέρες την κούπα της Euroleague και έκλεισε τη χρονιά υψώνοντας μαζί με τους συμπαίκτες του στον ουρανό του ΣΕΦ την κούπα του πρωταθλήματος.
Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε μετά την απονομή στην ΕΡΤ για την μαγική χρονιά που έκλεισε, για το συμβόλαιό του (έληξε) αλλά και για τον Παναθηναϊκό.
Οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου
Για το κλείσιμο της σεζόν: «Ήταν μια εξαιρετική χρονιά, πάρα πολύ μεγάλη, με πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά είχαμε όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα για να κατακτήσει τίτλους. Βγήκαν διαφορετικά παιδιά μπροστά σε κατάλληλες στιγμές.
Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα και η δύναμή του δείχνει πόσο μεγάλο είναι το κατόρθωμα. Γίνανε τρομερά παιχνίδια, με μεγάλη ένταση. Είχαμε σε καίριες στιγμές το καθαρό μυαλό, παίξαμε καλές άμυνες, βρήκαμε μεγάλα σουτ από πολλούς παίκτες και όλα τα πράγματα που γέρνουν τη ζυγαριά από την πλευρά μας.
Φώναξα τα τέσσερα παιδιά στην απονομή γιατί είναι σημεία αναφοράς, έκαναν εξαιρετική σεζόν και το άξιζαν 100%. Αφιερώνω το πρωτάθλημα στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου στο χωριό, σε όλους αυτούς».
Για το συμβόλαιό του: «Δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους προέδρους. Δεν υπάρχει συμβόλαιο. Εγώ θέλω να συνεχίσω κανονικά».
Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε μετά την απονομή στην ΕΡΤ για την μαγική χρονιά που έκλεισε, για το συμβόλαιό του (έληξε) αλλά και για τον Παναθηναϊκό.
Οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου
Για το κλείσιμο της σεζόν: «Ήταν μια εξαιρετική χρονιά, πάρα πολύ μεγάλη, με πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά είχαμε όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα για να κατακτήσει τίτλους. Βγήκαν διαφορετικά παιδιά μπροστά σε κατάλληλες στιγμές.
Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα και η δύναμή του δείχνει πόσο μεγάλο είναι το κατόρθωμα. Γίνανε τρομερά παιχνίδια, με μεγάλη ένταση. Είχαμε σε καίριες στιγμές το καθαρό μυαλό, παίξαμε καλές άμυνες, βρήκαμε μεγάλα σουτ από πολλούς παίκτες και όλα τα πράγματα που γέρνουν τη ζυγαριά από την πλευρά μας.
Φώναξα τα τέσσερα παιδιά στην απονομή γιατί είναι σημεία αναφοράς, έκαναν εξαιρετική σεζόν και το άξιζαν 100%. Αφιερώνω το πρωτάθλημα στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου στο χωριό, σε όλους αυτούς».
Για το συμβόλαιό του: «Δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους προέδρους. Δεν υπάρχει συμβόλαιο. Εγώ θέλω να συνεχίσω κανονικά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα