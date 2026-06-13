Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ διατηρεί το χιούμορ της μετά τη νοσηλεία της, λέει συνάδελφός της για τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας
Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ διατηρεί το χιούμορ της μετά τη νοσηλεία της, λέει συνάδελφός της για τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας
Ο Ντέιβιντ Φάουστινο που έπαιζε με την ηθοποιό στο «Married… With Children» ανέφερε ότι η διάγνωσή της ήταν ένα πλήγμα
Την κατάσταση της υγείας και την ψυχολογία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ μετά τη νοσηλεία της και εν μέσω της μάχης με τη σκλήρυνση κατά πλάκας περιέγραψε ο συμπρωταγωνιστής της στο «Married… With Children», Ντέιβιντ Φάουστινο, δηλώνοντας ότι η ηθοποιός αντιμετωπίζει δύσκολες στιγμές, διατηρώντας ωστόσο το χιούμορ που τη διακρίνει.
Ο Ντέιβιντ Φάουστινο, που υποδύθηκε τον αδελφό της Άπλγκεϊτ στη δημοφιλή σειρά μίλησε για την πορεία της υγείας της ηθοποιού, αποκαλύπτοντας ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ασθένειας με το χαρακτηριστικό χιούμορ της. Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξή του στο Us Weekly, ο ηθοποιός χαρακτήρισε τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας ως «ένα πραγματικό πλήγμα», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συμπρωταγωνίστριά του δεν έχει χάσει την αισιοδοξία της.
«Ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη, αλλά διατηρεί το χιούμορ της», δήλωσε ο Φάουστινο, προσθέτοντας ότι η ηθοποιός είχε «στεγνό και σαρκαστικό χιούμορ από τη στιγμή που τη γνώρισα». Όπως ανέφερε, παρά τη σοβαρή κατάσταση της υγείας της και τη πρόσφατη νοσηλεία της «τίποτα δεν έχει αλλάξει».
Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι η πρωταγωνίστρια της σειράς «Dead to Me» διατηρεί το έντονο και χαρακτηριστικό της χιούμορ και ότι είναι «εξαιρετικά καυστική», εξηγώντας πως χρησιμοποιεί το χιούμορ ως τρόπο διαχείρισης της καθημερινότητάς της. «Προχωρά μέσα από όλη αυτή την κατάσταση με χιούμορ και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πράγματα», ανέφερε ο Ντέιβιντ Φάουστινο, ο οποίος αποκάλυψε ότι βρίσκεται στο πλευρό της από τότε που ανακοίνωσε δημοσίως τη διάγνωσή της, τον Ιούνιο του 2021.
Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δυο τους διατηρούν συχνή επικοινωνία. «Την επισκέπτομαι συχνά. Ανταλλάσσουμε πολλά μηνύματα και φροντίζω να μαθαίνω πώς είναι. Συζητάμε και διάφορα αστεία πράγματα. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω, να της δίνω την αγάπη μου», είπε. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι, εκτός από τις πιο βαθιές συζητήσεις που κάνουν όταν συναντιούνται, προσπαθούν να διατηρούν ζωντανό και το στοιχείο του γέλιου. «Έχουμε σοβαρές συζητήσεις όταν καθόμαστε μαζί, αλλά φροντίζουμε να μη χάνεται και το γέλιο», ανέφερε.
Η Άπλγκεϊτ και ο Φάουστινο υποδύθηκαν τα αδέλφια Κέλι και Μπαντ Μπάντι στη θρυλική κωμική σειρά «Married… With Children», η οποία προβλήθηκε από το δίκτυο Fox από το 1987 έως το 1997. Στη σειρά πρωταγωνιστούσαν επίσης ο Εντ Ο’Νιλ και η Κέιτι Σίγκαλ ως Άλ και Πέγκι Μπάντι.
Η 54χρονη ηθοποιός είχε ενημερώσει τους θαυμαστές της για την κατάσταση της υγείας της τον Απρίλιο, μετά από νοσηλεία της στο Λος Άντζελες. Με ανάρτησή της στο Instagram ευχαρίστησε όσους της έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης. «Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τις ευχές σας. Τα προβλήματα υγείας αποτελούν σταθερό μέρος της ζωής μου, αλλά είμαι δυνατή και γίνομαι καθημερινά ακόμη πιο δυνατή και καλύτερη», είχε γράψει. Στην ίδια ανάρτηση είχε προσθέσει: «Αφιερώνω λίγο χρόνο για να επικεντρωθώ στην υγεία μου, αλλά σύντομα θα επιστρέψω με περισσότερα να πω».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Ντέιβιντ Φάουστινο, που υποδύθηκε τον αδελφό της Άπλγκεϊτ στη δημοφιλή σειρά μίλησε για την πορεία της υγείας της ηθοποιού, αποκαλύπτοντας ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ασθένειας με το χαρακτηριστικό χιούμορ της. Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξή του στο Us Weekly, ο ηθοποιός χαρακτήρισε τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας ως «ένα πραγματικό πλήγμα», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συμπρωταγωνίστριά του δεν έχει χάσει την αισιοδοξία της.
«Ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη, αλλά διατηρεί το χιούμορ της», δήλωσε ο Φάουστινο, προσθέτοντας ότι η ηθοποιός είχε «στεγνό και σαρκαστικό χιούμορ από τη στιγμή που τη γνώρισα». Όπως ανέφερε, παρά τη σοβαρή κατάσταση της υγείας της και τη πρόσφατη νοσηλεία της «τίποτα δεν έχει αλλάξει».
David Faustino says his 'Married... With Children' costar Christina Applegate still has her same ‘dry, sarcastic sense of humor’ as she battles multiple sclerosis. https://t.co/uCr27oYkiS— Entertainment Weekly (@EW) June 12, 2026
Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δυο τους διατηρούν συχνή επικοινωνία. «Την επισκέπτομαι συχνά. Ανταλλάσσουμε πολλά μηνύματα και φροντίζω να μαθαίνω πώς είναι. Συζητάμε και διάφορα αστεία πράγματα. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω, να της δίνω την αγάπη μου», είπε. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι, εκτός από τις πιο βαθιές συζητήσεις που κάνουν όταν συναντιούνται, προσπαθούν να διατηρούν ζωντανό και το στοιχείο του γέλιου. «Έχουμε σοβαρές συζητήσεις όταν καθόμαστε μαζί, αλλά φροντίζουμε να μη χάνεται και το γέλιο», ανέφερε.
Η Άπλγκεϊτ και ο Φάουστινο υποδύθηκαν τα αδέλφια Κέλι και Μπαντ Μπάντι στη θρυλική κωμική σειρά «Married… With Children», η οποία προβλήθηκε από το δίκτυο Fox από το 1987 έως το 1997. Στη σειρά πρωταγωνιστούσαν επίσης ο Εντ Ο’Νιλ και η Κέιτι Σίγκαλ ως Άλ και Πέγκι Μπάντι.
Η 54χρονη ηθοποιός είχε ενημερώσει τους θαυμαστές της για την κατάσταση της υγείας της τον Απρίλιο, μετά από νοσηλεία της στο Λος Άντζελες. Με ανάρτησή της στο Instagram ευχαρίστησε όσους της έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης. «Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τις ευχές σας. Τα προβλήματα υγείας αποτελούν σταθερό μέρος της ζωής μου, αλλά είμαι δυνατή και γίνομαι καθημερινά ακόμη πιο δυνατή και καλύτερη», είχε γράψει. Στην ίδια ανάρτηση είχε προσθέσει: «Αφιερώνω λίγο χρόνο για να επικεντρωθώ στην υγεία μου, αλλά σύντομα θα επιστρέψω με περισσότερα να πω».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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