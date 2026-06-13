Η Τζέιν Σέιμουρ αρραβωνιάστηκε τον Τζον Ζαμπέτι, η επεισοδιακή πρόταση γάμου στο σπίτι τους: Δεν φορούσαμε καθόλου ρούχα, είπε η ηθοποιός

Τζέιν Σέιμουρ αρραβωνιάστηκε τον Τζον Ζαμπέτι , με το ζευγάρι να περιγράφει την επεισοδιακή πρόταση γάμου στο σπίτι του, η οποία έγινε ενώ ήταν γυμνοί.

«

», περιέγραψε ο Ζαμπέτι. Η κατάσταση ωστόσο, έγινε ακόμη πιο χαοτική όταν προσπάθησε να το πιάσει: «

». Τότε, η Σέιμουρ συμπλήρωσε με χιούμορ: «

».

Η ηθοποιός θυμήθηκε τη στιγμή ξεσπώντας σε γέλια, αποκαλύπτοντας ότι η κατάσταση έγινε ακόμη πιο αστεία όταν ο σύντροφός της δεν μπορούσε να σηκωθεί. «

», είπε.

Παρότι είχε αντιληφθεί ότι ο Ζαμπέτι είχε αγοράσει δαχτυλίδι, η Σέιμουρ δήλωσε ότι δεν περίμενε τη συγκεκριμένη στιγμή για την πρόταση. «

», σημείωσε.

Ο Ζαμπέτι εξήγησε ότι η επιλογή του δαχτυλιδιού είχε για εκείνον ξεχωριστή σημασία. Όπως είπε, διάλεξε ένα σχέδιο με δύο πέτρες αντί για μία, καθώς θεώρησε ότι συμβόλιζε τη δική τους κοινή πορεία. «

», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, το σχέδιο είχε για εκείνον έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. «

», ανέφερε



Τζον Ζαμπέτι

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια γάμου ηΗ 75χρονη ηθοποιός ετοιμάζεται να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας με τον μουσικό και γιατρό σύντροφό της. Το ζευγάρι επιβεβαίωσε την ευχάριστη είδηση στο περιοδικό People, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις λεπτομέρειες της πρότασης γάμου που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του στο Μαλιμπού και εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα κωμική εμπειρία.Γονάτισα κανονικά, είχα κρύψει το δαχτυλίδι στο χρηματοκιβώτιο, έβγαλα το κουτί και μόλις το άνοιξα το δαχτυλίδι πετάχτηκε έξω και έπεσε πάνω στο κρεβάτιΧρειάστηκε να συρθώ κάτω από το κρεβάτι και μετά δεν μπορούσα να βγω. Εκείνη έπρεπε να σηκωθεί και να προσπαθήσει να με τραβήξει έξωΚαι δεν φορούσαμε καθόλου ρούχαΕίχαμε και οι δύο αχτένιστα μαλλιά. Αλλά το πιο αστείο ήταν ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί. Το γόνατό του είχε κολλήσει κάτω από το κρεβάτι και εγώ δεν είχα τη δύναμη να τον τραβήξω, γιατί ζυγίζει σχεδόν τα διπλάσια από εμένα κιλά. Κοιταχτήκαμε και αρχίσαμε να γελάμε υστερικάΉξερα ότι είχε βρει δαχτυλίδι. Ξαφνιάστηκα, αλλά δεν εξεπλάγην από το γεγονός ότι ήθελε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας μαζί. Αυτή η απόφαση είχε ήδη ληφθείΕίδα ένα δαχτυλίδι που πραγματικά μου μίλησε. Είχε δύο πέτρες. Συνήθως ένα δαχτυλίδι αρραβώνων έχει μία, αλλά μου άρεσε το γεγονός ότι υπήρχαν δύο και ότι ένα μικρό μονοπάτι από διαμάντια οδηγούσε σε καθεμία από αυτέςΣκέφτηκα ότι είμαστε εμείς οι δύο μαζί και ότι οι προηγούμενες ζωές μας οδήγησαν η καθεμία στο να συναντηθούμεΠριν καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο θα έκανε την πρόταση, ο μουσικός παραδέχτηκε ότι είχε εξετάσει αρκετά περίπλοκα σενάρια. Ένα από αυτά περιλάμβανε ακόμη και τον φίλο του ζευγαριού, Μικ Τζάγκερ. Οαποκάλυψε ότι, μετά από ένα δείπνο με τον τραγουδιστή των Rolling Stones, είχε φανταστεί ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο ο Τζάγκερ θα εμφανιζόταν έχοντας κρυφά μαζί του το δαχτυλίδι. «Άρχισα να σκέφτομαι ότι ο Μικ θα ερχόταν με τη σύζυγό του, θα του έδινα το δαχτυλίδι και μετά θα έκανα την πρόταση λέγοντας ότι δεν έχω δαχτυλίδι. Και ο Μικ θα έλεγε “έχω εγώ ένα”. Όλες αυτές οι τρελές ιδέες, που φυσικά ήταν εντελώς παράλογες», είπε γελώντας.Τελικά, αποφάσισε να μην περιμένει την ιδανική στιγμή. «Πλησίαζαν τα γενέθλιά της. Ήταν η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά της. Σκέφτηκα ότι όλο αυτό είναι παράλογο και ότι απλώς πρέπει να το κάνω», ανέφερε.Το ζευγάρι θα συμπληρώσει τρία χρόνια σχέσης τον Αύγουστο. Ο Ζαμπέτι, ο οποίος ήταν παντρεμένος επί 43 χρόνια, έχει δύο παιδιά, ενώ η Σέιμουρ, που έχει παντρευτεί και έχει χωρίσει τέσσερις φορές, είναι μητέρα έξι παιδιών. Όσο για τα σχέδια του γάμου, το ζευγάρι δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα γίνει η τελετή. «Για εμάς το πιο σημαντικό είναι να είμαστε εμείς και οι οικογένειές μας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει κάποια μορφή γιορτής ή τελετής», δήλωσε η Σέιμουρ.: Shutterstock