Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το αντιαθλητικό φάουλ του Χέιζ-Ντέιβις στον Ταϊρίκ Τζόουνς που έφερε τις αντιδράσεις του σταρ των πρασίνων, βίντεο
SPORTS
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ταϊρίκ Τζόουνς

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το αντιαθλητικό φάουλ του Χέιζ-Ντέιβις στον Ταϊρίκ Τζόουνς που έφερε τις αντιδράσεις του σταρ των πρασίνων, βίντεο

Ο Χέιζ-Ντέιβις έπεσε άθελά του πάνω στον Τζόουνς εκτός φάσης και χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το αντιαθλητικό φάουλ του Χέιζ-Ντέιβις στον Ταϊρίκ Τζόουνς που έφερε τις αντιδράσεις του σταρ των πρασίνων, βίντεο
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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στον 5ο τελικό της Basket League με το παιχνίδι να έχει αρκετή ένταση από την αρχή. 

Λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου και ενώ οι ερυθρόλευκοι ήταν μπροστά στο σκορ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θέλοντας να επιστρέψει στην άμυνά του, έπεσε πάνω στον Ταϊρίκ Τζόουνς που έτρεχε μπροστά του. 

Η Βάσω Τσαρούχα έδωσε αντιαθλητικό φάουλ προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Αμερικανού σταρ των πρασίνων. 

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