Ναταλία Γερμανού σε Θάνο Καλλίρη: Θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στον γάμο μου

Από τη μεριά του, ο τραγουδιστής στάθηκε περισσότερο στο σχόλιο για τη μουσική πορεία του, δηλώνοντας: «Καμία φορά νιώθω και εγώ πολύ περήφανος όταν τα βλέπω όλα αυτά στη σειρά, γιατί πραγματικά είναι πολλά και είναι μία προίκα. Εγώ σκεφτόμουν να φτιάξουμε έναν ωραίο δίσκο και όχι ένα τραγούδι που θα γίνει σουξέ».