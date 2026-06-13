Ναταλία Γερμανού σε Θάνο Καλλίρη: Θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στον γάμο μου
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Θάνος Καλλίρης Ναταλία Γερμανού Γάμος

Ναταλία Γερμανού σε Θάνο Καλλίρη: Θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στον γάμο μου

Η παρουσιάστρια και ο τραγουδιστής ήταν περίπου πέντε χρόνια σε σχέση και χώρισαν το 1995

Ναταλία Γερμανού σε Θάνο Καλλίρη: Θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στον γάμο μου
Ιωάννα Μαρίνου
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Ένα χιουμοριστικό σχόλιο έκανε η Ναταλία Γερμανού, με αφορμή τις διαχρονικές επιτυχίες του Θάνου Καλλίρη, αναφέροντας πως θα ήθελε να παντρευτεί ξανά, ώστε να τραγουδήσει εκείνος στον γάμο της.

Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο 13 Ιουνίου, με την παρουσιάστρια να υποδέχεται τον πρώην σύντροφό της με ιδιαίτερα θερμά λόγια, παίζοντας παράλληλα κομμάτια του που έχουν σημειώσει επιτυχία.

Επισημαίνοντας τη διαχρονικότητα των τραγουδιών του, η Ναταλία Γερμανού είπε απευθυνόμενη στον Θάνο Καλλίρη με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι για πέντε περίπου χρόνια μέχρι το 1995: «Τι έχεις τραγουδήσει; Πόσες επιτυχίες έχεις αγόρι μου. Επιτυχία σημαίνει διαχρονικότητα. Είναι στα χείλη όλων μας αυτά τα τραγούδια, τα παίζουν τα ραδιόφωνα. Μα την Παναγία, θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου».

Δείτε το βίντεο


Από τη μεριά του, ο τραγουδιστής στάθηκε περισσότερο στο σχόλιο για τη μουσική πορεία του, δηλώνοντας: «Καμία φορά νιώθω και εγώ πολύ περήφανος όταν τα βλέπω όλα αυτά στη σειρά, γιατί πραγματικά είναι πολλά και είναι μία προίκα. Εγώ σκεφτόμουν να φτιάξουμε έναν ωραίο δίσκο και όχι ένα τραγούδι που θα γίνει σουξέ».
Ιωάννα Μαρίνου
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