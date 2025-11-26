Νίκος Κουρής: Τη συγχωρώ την απιστία, οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι μέσα στις σχέσεις
Νίκος Κουρής: Τη συγχωρώ την απιστία, οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι μέσα στις σχέσεις
Για εμένα είναι πολύ ωραίο να σε πληγώνει κάποιος ερωτικά, να μην τον έχεις σίγουρο, σχολίασε ο ηθοποιός
Το ζήτημα της απιστίας σχολίασε ο Νίκος Κουρής, δηλώνοντας υπέρ της ελευθερίας στις σχέσεις, ενώ πρόσθεσε ότι θα συγχωρούσε μια σύντροφό του, εάν τον απατούσε.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» και μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι η απιστία μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να λειτουργήσει θετικά, αρκεί να μην πάρει διαστάσεις που καταστρέφουν τη σχέση. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι μέσα στη σχέση και ότι αν κάποιος από τους δύο συντρόφους θέλει να προχωρήσει σε μια εμπειρία με άλλο πρόσωπο, μπορεί να το κάνει, το σημαντικό όμως για τον Νίκο Κουρή είναι να μην υπάρχει η συγκεκριμένη επιθυμία.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Νίκος Κουρής πρόσθεσε ότι είναι μονογαμικός, παρά το γεγονός ότι δεν ξεκινάει μία σχέση με σκοπό το «για πάντα»: «Εγώ είμαι πολύ μονογαμικός άνθρωπος. Δεν είμαι του για πάντα εξαρχής, δεν πάω με αυτό στο μυαλό μου, αλλά δεν κάνω πράγματα γενικώς και αορίστως. Με εξιτάρει να είμαι με έναν άνθρωπο που με ενδιαφέρει και με γουστάρει και να αλλάζει το πράγμα μέσα στο πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει να αλλάζω συντρόφους. Αλλάζει το πράγμα με φαντασία».
Όπως είπε: «Η απιστία λειτουργεί θετικά αρκεί να μην γίνει καταστροφικό. Άλλο να υπάρχει υπόνοια και να μην είσαι σίγουρος για τον άλλο και άλλο να απατάς. Εγώ τη συγχωρώ την απιστία. Τα σώματα δεν λένε κάτι από μόνα τους ούτε σημαίνει ότι αν είσαι μονογαμικός δεν απατάς. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι μέσα στις σχέσεις, χωρίς ζήλιες. Αν θες να πας, να πας. Το θέμα είναι να μην θες να πας. Είναι προδοσία η απιστία. Σε πληγώνει αλλά κι αυτό είναι ωραίο. Για εμένα είναι πολύ ωραίο να σε πληγώνει κάποιος ερωτικά, να μην τον έχεις σίγουρο».
