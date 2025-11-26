Νίκος Κουρής: Τη συγχωρώ την απιστία, οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι μέσα στις σχέσεις

Όπως είπε: «Η απιστία λειτουργεί θετικά αρκεί να μην γίνει καταστροφικό. Άλλο να υπάρχει υπόνοια και να μην είσαι σίγουρος για τον άλλο και άλλο να απατάς. Εγώ τη συγχωρώ την απιστία. Τα σώματα δεν λένε κάτι από μόνα τους ούτε σημαίνει ότι αν είσαι μονογαμικός δεν απατάς. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι μέσα στις σχέσεις, χωρίς ζήλιες. Αν θες να πας, να πας. Το θέμα είναι να μην θες να πας. Είναι προδοσία η απιστία. Σε πληγώνει αλλά κι αυτό είναι ωραίο. Για εμένα είναι πολύ ωραίο να σε πληγώνει κάποιος ερωτικά, να μην τον έχεις σίγουρο».



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Νίκος Κουρής πρόσθεσε ότι είναι μονογαμικός, παρά το γεγονός ότι δεν ξεκινάει μία σχέση με σκοπό το «για πάντα»:

