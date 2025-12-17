Τζένιφερ Λόπεζ: Από την αρχή της καριέρας μου ήμουν μαγνήτης για αρνητική δημοσιότητα
Τζένιφερ Λόπεζ: Από την αρχή της καριέρας μου ήμουν μαγνήτης για αρνητική δημοσιότητα

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια εξήγησε πώς διαχειρίζεται την αρνητική κριτική και την έκθεση

Ιωάννα Μαρίνου
Τον τρόπο που έμαθε να διαχειρίζεται από την αρχή της καριέρας της την αρνητική κριτική και την έκθεση, περιέγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια συμμετείχε σε συζήτηση των «Los Angeles Times» στο πλαίσιο του «The Envelope 2025 Oscar Actresses Roundtable» μιλώντας για τη σχέση της με τη φήμη, την κριτική και την επίδρασή τους στην προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι η διαχείριση της δημοσιότητας απαιτεί αλλαγές και προσωπικά όρια. Στη συζήτηση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, στην οποία έλαβαν μέρος και οι Γκουίνεθ Πάλτροου, Έμιλι Μπλαντ, Τέσα Τόμπσον, Ελ Φάνινγκ και Σίντνεϊ Σουίνι, οι ηθοποιοί κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με πώς καταφέρνουν να μην επηρεάζονται από την αρνητική δημοσιότητα και να επικεντρώνονται στη δουλειά τους. 

Η Τζένιφερ Λόπεζ απάντησε ότι από τα πρώτα της βήματα ένιωθε πως βρισκόταν διαρκώς στο επίκεντρο, τόσο θετικών όσο και αρνητικών σχολίων. «Από την αρχή της καριέρας μου, για κάποιον λόγο, ήμουν μαγνήτης για ωραία πράγματα αλλά και για πολλή αρνητικότητα. Και είναι δύσκολο, γιατί λες μέσα σου: “Αυτοί οι άνθρωποι δεν με καταλαβαίνουν, δεν με βλέπουν, δεν με γνωρίζουν”. Και ξαφνικά σε καταλαβαίνουν. Και μετά πάλι όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ακόμη και σε νεαρή ηλικία προσπαθούσε να στηρίζει τον εαυτό της με εσωτερικές διαβεβαιώσεις, λέγοντας πως γνωρίζει ποια είναι και ότι «οι άνθρωποι δεν θα με προσλάμβαναν αν δεν ήμουν καλή σε αυτό που κάνω». Όπως είπε, αυτή η στάση τη βοήθησε να κρατά «κάνει σταθερά βήματα».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της


Η ηθοποιός και τραγουδίστρια τόνισε ότι οι γονείς της έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας ισχυρής αίσθησης ταυτότητας. «Έπρεπε να μπλοκάρω τον θόρυβο για να μπορώ να βάζω το κεφάλι μου στο μαξιλάρι το βράδυ και να λέω: “Σήμερα τα πήγα καλά. Ήμουν καλός άνθρωπος. Ήμουν ευγενική. Δούλεψα σκληρά. Είμαι καλή μαμά”», σημείωσε η Λόπεζ, αναφερόμενη και στα 17χρονα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμε. Όπως είπε, αυτή η εσωτερική αξιολόγηση ήταν πάντα ένα στήριγμα στις δύσκολες περιόδους.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
