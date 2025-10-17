Η στιγμή που η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε μία βαθιά ανάσα και παραδέχτηκε ότι δεν έχει αγαπηθεί ποτέ πραγματικά
Η στιγμή που η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε μία βαθιά ανάσα και παραδέχτηκε ότι δεν έχει αγαπηθεί ποτέ πραγματικά
Η Λατίνα σταρ σημείωσε πως οι πρώην σύντροφοί της μπορεί να της προσέφεραν τα πάντα, εκτός από αγάπη
Μπορεί όσοι πέρασαν από τη ζωή της να «της έδωσαν ό,τι μπορούσαν από δαχτυλίδια, μέχρι γάμους και σπίτια», όμως για την Τζένιφερ Λόπεζ κανείς δεν στάθηκε ικανός να της δώσει αγάπη.
Η Λατίνα σταρ έδωσε συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε στο γεγονός ότι για χρόνια η αναζήτηση της αληθινής αγάπης ήταν το πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής της, ενώ σημείωσε πως όλα της τα τραγούδια περιστρέφονται γύρω από αυτό το θέμα.
Μιλώντας στον Howard Stern, η τραγουδίστρια και ηθοποιός δήλωσε πως η ίδια έχει αγαπήσει, αλλά δεν έχει νιώσει ποτέ να την αγαπούν αληθινά. Εξήγησε μάλιστα, πως συνειδητοποίησε ότι το πρόβλημα δεν ήταν η ίδια, αλλά το ότι «οι άλλοι δεν ήταν ικανοί να αγαπήσουν, γιατί δεν αγαπούσαν πρώτα τον εαυτό τους».
Αρχικά, η 55χρονη σταρ ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι την έχουν αγαπήσει. Τότε, πήρε μια βαθιά ανάσα, ακούμπησε το κεφάλι στο χέρι της και απάντησε μονολεκτικά: «Όχι». Όταν εκείνος τη ρώτησε αν έχει, ωστόσο, αγαπήσει η ίδια, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ναι».
Στη συνέχεια, τη ρώτησε τι συμβαίνει όταν «δεν μπορεί να πάρει πίσω αυτή την αγάπη», με την Τζένιφερ Λόπεζ να απαντά: «Αυτό που έμαθα είναι ότι δεν σημαίνει πως δεν είμαι άξια αγάπης, απλώς οι άλλοι δεν είναι ικανοί να αγαπήσουν. Δεν το έχουν μέσα τους. Πρέπει πρώτα να αγαπήσουν το μικρό παιδί που κρύβουν μέσα τους».
Τότε, ο παρουσιαστής επανήλθε λέγοντας: «Δηλαδή δεν είχαν πολλά να δώσουν;» κι εκείνη συμφώνησε: «Ναι. Μου έδωσαν ό,τι είχαν! Μου πρόσφεραν τα πάντα, δαχτυλίδια, σπίτια, γάμους, ό,τι μπορούσαν. Αλλά… δεν με αγάπησαν. Και, την ίδια στιγμή, ούτε εγώ αγαπούσα τον εαυτό μου». Η τραγουδίστρια και ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η αναζήτηση της αληθινής αγάπης υπήρξε το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής της, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στη μουσική της. «Όλα μου τα τραγούδια είναι για την αγάπη», είπε χαμογελώντας.
Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει υπάρξει αρραβωνιασμένη ή παντρεμένη επτά φορές. Ο πρώτος της μεγάλος έρωτας ήταν ο Ντέιβινρ Κρουζ, τον οποίο γνώρισε στα 15 της και παρέμειναν μαζί για σχεδόν δέκα χρόνια. Ακολούθησαν οι γάμοι της με τον Ojani Noa (1997-1998), τον χορευτή Cris Judd (2001-2003) και τον Μαρκ Άντονι (2004-2014), με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα Εμ και Μαξ.
Είχε επίσης σχέσεις με τον Diddy, τον Κάσπερ Σμαρτ και τον Άλεξ Ροντρίγκεζ, με τον οποίο αρραβωνιάστηκε το 2019, πριν χωρίσουν το 2021. Την ίδια χρονιά, επανενώθηκε με τον Μπεν Άφλεκ, παντρεύτηκαν το 2022, αλλά χώρισαν ξανά το 2024.
Έκτοτε, η Λατίνα σταρ φαίνεται να παραμένει ελεύθερη, χωρίς να έχει συνδεθεί ρομαντικά με κάποιον άλλον. Όπως δήλωσε στη συνέντευξη, η νέα της φάση επικεντρώνεται στην αυτογνωσία και την αποδοχή: «Το ταξίδι είναι δύσκολο, αλλά μαθαίνεις πως η αληθινή αγάπη αρχίζει από μέσα σου».
