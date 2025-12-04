Η Τζένιφερ Λόπεζ ξέσπασε σε κλάματα μετά από βράβευσή της: Στα πρώτα βήματα της καριέρας μου ένιωθα αουτσάιντερ
Η Τζένιφερ Λόπεζ ξέσπασε σε κλάματα μετά από βράβευσή της: Στα πρώτα βήματα της καριέρας μου ένιωθα αουτσάιντερ
Παρέλαβε το βραβείο Equity in Entertainment - Τι είπε για την καριέρα της και το νόημα της ισότητας στη βιομηχανία
Σε κλάματα ξέσπασε η Τζένιφερ Λόπεζ κατά τη διάρκεια της βράβευσής της στην εκδήλωση «Women in Entertainment», παραδεχόμενη ότι στα πρώτα βήματα της καριέρας της «την έβλεπαν ως αουτσάιντερ».
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το «The Hollywood Reporter», με την τραγουδίστρια να κερδίζει το βραβείο «Equity in Entertainment». Η Λόπεζ εξέφρασε την έντονη συγκίνησή της, αναγνωρίζοντας τη σημασία της τιμητικής διάκρισης και μοιράστηκε προσωπικές της εμπειρίες από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της.
Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο, έβαλε τα κλάματα, αποκαλύπτοντας ότι δεν ήξερε πώς να ακολουθήσει τον λόγο της Κέρι Ουάσινγκτον, η οποία είχε παραλάβει το ίδιο βραβείο το 2023. «Ευχαριστώ το Hollywood Reporter για αυτό το βραβείο. Είναι πραγματικά τιμή μου», είπε, αναφερόμενη στην προσωπική της πορεία και τα εμπόδια που αντιμετώπισε στον κόσμο της ψυχαγωγίας.
Η Λόπεζ μιλώντας για τη σημασία της ισότητας στη βιομηχανία, εξήγησε πως πολλές φορές ένιωθε «αουτσάιντερ», κυρίως λόγω της καταγωγής της από το Μπρονξ. «Όταν ξεκινούσα, με θεωρούσαν ένα Πορτορικανό κορίτσι που δεν άξιζε καν να είναι στο δωμάτιο, πόσο μάλλον στο επίκεντρο», ανέφερε. Όπως εξήγησε, αντιμετώπισε τα στερεότυπα που προσπάθησαν να την περιορίσουν, πριν καν της δοθεί η ευκαιρία να αποδείξει τις δυνατότητές της. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ταινία «Σελίνα», η οποία υπήρξε σημείο καμπής στην καριέρα της.
«Η ταινία "Σελίνα" ήταν μια ταινία που άλλαξε την πορεία της καριέρας μου», δήλωσε η Τζένιφερ Λόπεζ, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις επιτυχίες, υπήρξε αντίσταση στην ιδέα ότι μια Λατίνα μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ. «Αναγκαστήκαμε να δουλέψουμε σκληρά για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε διάφορα είδη ταινιών, όπως ρομαντικές κομεντί και θρίλερ» ανέφερε.
Η Λόπεζ τόνισε επίσης ότι η συμμετοχή της στην ταινία «West Side Story» την έχει διαμορφώσει ως καλλιτέχνη, ενώ εξήγησε ότι είναι ιδιαίτερα περήφανη για τη συμμετοχή της στο «Kiss of the Spider Woman».
Για το νόημα του βραβείου, η Τζένιφερ Λόπεζ σημείωσε: «Η ισότητα στην ψυχαγωγία είναι μια σκυταλοδρομία. Κάποιος σου δίνει μια ιστορία, έναν ρόλο, μια ευκαιρία και εσύ την προχωράς παραπέρα. Προσπαθώ με τις ανθρώπινες ατέλειές μου να το τιμήσω αυτό». Με αισιοδοξία, η ηθοποιός κατέληξε λέγοντας: «Το μόνο που ήθελα πάντα ήταν να βοηθάω τους ανθρώπους να αποκτούν την ορατότητα, τους πόρους και τον σεβασμό που αξίζουν. Αυτό το βραβείο δείχνει πόσο δρόμο έχουμε διανύσει και πόσο ακόμα έχουμε να κάνουμε. Αυτή η δουλειά απαιτεί όλους μας». Κλείνοντας, η Λόπεζ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την αμηχανία της: «Ζητώ συγγνώμη, δώστε μου λίγο χρόνο να συνέλθω».
