Nick Reiner: Ποιος είναι ο γιος του Ρομπ Ράινερ που βρίσκεται στο επίκεντρο της δολοφονίας του σκηνοθέτη και της συζύγου του

Η ενασχόληση με τη συγγραφή και το «Being Charlie»

, γιος του διάσημου Αμερικανού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ , βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο των γονιών του, καθώς φέρεται ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας που συγκλονίζει το Χόλιγουντ.Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στοτην Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του εγκλήματος και δημοσιεύματα να κατονομάζουν τον γιο τους ως πιθανό δράστη, χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την αστυνομία.Σύμφωνα με το Parade , ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ Σίνγκερ ήταν παντρεμένοι επί 35 χρόνια και άφησαν πίσω τους τέσσερα παιδιά: τους γιους τους Τζέικ και Νικ, την κόρη τους Ρόμι, καθώς και την Τρέισι Ράινερ, κόρη του Ρομπ Ράινερ από τον γάμο του με την εκλιπούσα Πένι Μάρσαλ.Ο Νικ Ράινερ έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματααπό τα ναρκωτικά που αντιμετώπισε από την εφηβεία του. Γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1993 και, όπως έχει αποκαλύψει, μπήκε για πρώτη φορά σε κέντρο αποκατάστασης γύρω στα 15 του χρόνια. Μέχρι το 2016 είχε περάσει περισσότερες από δώδεκα φορές από δομές απεξάρτησης.Σε δηλώσεις του το 2016, σύμφωνα με το People, περιέγραψε τη ζωή του ως άστεγος σε πολιτείες όπως το Μέιν, το Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας. Όπως είχε εξηγήσει, ο λόγος που ζούσε στους δρόμους ήταν επειδή είχε αποφασίσει να μη συνεχίσει τα προγράμματα αποκατάστασης που του προτείνονταν.Παράλληλα με τη μάχη του με την εξάρτηση, ο Νικ Ράινερ στράφηκε στη συγγραφή. Έγραψε το σενάριο της ταινίας», το οποίο ήταν χαλαρά βασισμένο στη ζωή και τις προσωπικές του εμπειρίες. Την ταινία σκηνοθέτησε ο πατέρας του, Ρομπ Ράινερ, ο οποίος είχε δηλώσει στην εκπομπή WTF With Marc Maron ότι πρόκειται για την πιο προσωπική ταινία που έχει σκηνοθετήσει ποτέ.Ο ίδιος ο Νικ, μιλώντας κατά την προώθηση της ταινίας, είχε αναφερθεί στα «σκοτεινά χρόνια» της ζωής του, λέγοντας πως, όταν βρισκόταν μακριά από το σπίτι του, θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του.





Η σχέση με τον πατέρα του

Σε συνέντευξή του το 2016 στο BUILD Series του AOL, ο Νικ Ράινερ είχε παραδεχθεί ότι δεν είχε αναπτύξει στενό δεσμό με τον πατέρα του κατά την παιδική του ηλικία. Όπως είχε πει, είχαν διαφορετικά ενδιαφέροντα, γεγονός που τους κράτησε σε απόσταση. Η συνεργασία τους στην ταινία Being Charlie αποτέλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, σημείο προσέγγισης και κατανόησης.



Από την πλευρά του, ο Ρομπ Ράινερ είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τον γιο του, χαρακτηρίζοντάς τον «την ψυχή της ταινίας».



Η υπόθεση των θανάτων του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.