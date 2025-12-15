Μαχαιρωμένοι πολλές φορές βρέθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, τους εντόπισε η κόρη τους στο σπίτι τους, κρατείται ο γιος

Καριέρα πέντε δεκαετιών στο Χόλιγουντ και έντονη πολιτική δράση

Επιβεβαίωσε επίσης ότι το άτομο που ειδοποίησε αρχικά τις Αρχές βρισκόταν στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητά του.Νωρίτερα την ίδια ημέρα, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής του Λος Άντζελες ανέφερε ότι η Υπηρεσία είχε κληθεί στην κατοικία περίπου στις 3:30 το μεσημέρι για παροχή ιατρικής βοήθειας, οπότε και εντοπίστηκαν οι δύο σοροί.Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, είχε καριέρα πέντε δεκαετιών στο Χόλιγουντ και θεωρούνταν μία από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος. Στα πρώτα του βήματα έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Μάικλ «Μίτχεντ» Στίβικ στη θρυλική τηλεοπτική σειρά «All in the Family» (1971–1979), δίπλα στον Κάρολ Ο' Κόνορ.Ως σκηνοθέτης υπέγραψε μερικές από τις πιο επιτυχημένες και διαχρονικές ταινίες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου, όπως τα «When Harry Met Sally», «The Princess Bride» και «This Is Spinal Tap», ενώ το 1986 σκηνοθέτησε τη δραματική μεταφορά του έργου του Στίβεν Κινγκ «Stand by Me».Το 1992 ήταν υποψήφιος για Όσκαρ με την ταινία «A Few Good Men», με πρωταγωνιστές τον Τζακ Νίκολσον και τον Τομ Κρουζ.Πέρα από τον κινηματογράφο, ο Ράινερ είχε έντονη πολιτική και κοινωνική δράση. Υπήρξε συνιδρυτής του American Foundation for Equal Rights, που πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά της Πρότασης 8, η οποία απαγόρευε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στην Καλιφόρνια.Παράλληλα, ηγήθηκε της εκστρατείας για την Πρόταση 10, την Πρωτοβουλία Παιδιών και Οικογενειών της Καλιφόρνιας, ένα πρόγραμμα-ορόσημο για την πρώιμη παιδική ανάπτυξη, στο οποίο συμμετείχαν προσωπικότητες όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς και ο πατέρας του, ο θρυλικός κωμικός Καρλ Ράινερ.Στις προεδρικές εκλογές του 2004 είχε υποστηρίξει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζον Κέρι και είχε εμφανιστεί σε διαφημιστικά που καταφέρονταν εναντίον του απερχόμενου προέδρου Τζορτζ Μπους του νεότερου.Ο Ράινερ είχε επίσης υποστηρίξει δύο ακόμη προεδρικούς υποψήφιους των Δημοκρατικών, τους Αλ Γκορ και Χίλαρι Κλίντον.Ο Ράινερ είχε παντρευτεί την Πένι Μάρσαλ, πρωταγωνίστρια της σειράς «Laverne & Shirley», το 1971, με τον γάμο τους να ολοκληρώνεται το 1981. Τη Μισέλ Σίνγκερ τη γνώρισε στα γυρίσματα του «When Harry Met Sally» και παντρεύτηκαν το 1989.Τα τελευταία χρόνια, η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ δραστηριοποιήθηκε έντονα στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων, μεταξύ των οποίων τα «Shock and Awe», «Albert Brooks: Defending My Life» και «Spinal Tap II: The End Continues», ενώ υπέγραψε και την παραγωγή του «God & Country», ντοκιμαντέρ για τον χριστιανικό εθνικισμό στις ΗΠΑ.Το βράδυ της Κυριακής, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει την περιοχή γύρω από την έπαυλη του ζευγαριού στο Μπρέντγουντ, με κίτρινη κορδέλα να σφραγίζει την οδό Chadbourne Avenue και περιπολικά να βρίσκονται στα δύο άκρα του δρόμου, ενώ ελικόπτερο παρακολουθούσε από αέρος την περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότιΗ δημοτική σύμβουλος Τρέισι Παρκ, στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται το Μπρέντγουντ, δήλωσε ότι η LAPD έχει αυξήσει τις περιπολίες στην περιοχή «από υπερβολική προληπτική μέριμνα», εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη και την ανησυχία της.Σε ξεχωριστή δήλωση, η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας ανέφερε ότι είναι «συντετριμμένη από την τραγική απώλεια του Ρομπ και της συζύγου του Μισέλ», τονίζοντας τη διαχρονική πολιτιστική και κοινωνική του προσφορά.Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και η Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ χαρακτήρισαν τον Ράινερ «σπουδαίο σκηνοθέτη, συγγραφέα και ακτιβιστή», υπογραμμίζοντας ότι το έργο και η δράση του «έκαναν την Καλιφόρνια καλύτερο τόπο».