Η Evangelia αποκάλυψε πώς ξεκίνησε να γράφει τραγούδια
Είμαι αυτοδίδακτη, δήλωσε η ερμηνεύτρια
Για τη ρήξη χιαστού που έπαθε στην εφηβεία της μίλησε η Evangelia, εξηγώντας πως το ατύχημα αυτό ήταν που την οδήγησε με έναν τρόπο να ασχοληθεί πιο εντατικά με την μουσική. Η τραγουδίστρια ξεκίνησε να παίζει κιθάρα και έπειτα άρχισε να γράφει στίχους, μαθαίνοντας από μόνη της, μέσα από βίντεο στο διαδίκτυο, πως να κάνει όλα τα παραπάνω.
Η 33χρονη βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής Athletiko και με αφορμή την αναφορά που έκαναν οι παρουσιαστές στο παρελθόν της και στην ενασχόλησή της με το ποδόσφαιρο, αποκάλυψε πώς κατέληξε από τα γήπεδα να τραγουδάει στις μουσικές σκηνές.
Η Evangelia είπε, συγκεκριμένα, για το ποδόσφαιρο, το ατύχημα που είχε και τον τρόπο που η μουσική μπήκε στη ζωή της: «Έπαιζα ποδόσφαιρο από 5 χρονών σε ομάδα. Ο μπαμπάς μου ήταν και προπονητής. Έπαιζε στην Αμερική, στο Νιου Τζέρσεϊ. Έπαθα ρήξη χιαστού στα 16 μου και έμεινα σπίτι και επειδή ήμουν σπίτι και δεν μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου, να παίζω μπάλα που ήταν η πρώτη μου αγάπη, βρήκα την κιθάρα και έμαθα από το youtube να παίζω τραγουδάκια και έτσι ξεκίνησα και να γράφω τραγούδια. Είμαι αυτοδίδακτη».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην Eurovision 2026 για την οποία έχει καταθέσει τραγούδι με σκοπό να εκπροσωπήσει την Ελλάδα: «Περιμένουμε ακόμα να μάθουμε τα ονόματα που θα περάσουν στον εθνικό τελικό, οπότε δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα. Πάντως, έχω στείλει ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ και εύχομαι να έχω την ευκαιρία να το παρουσιάσω στον εθνικό τελικό. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει».
Έπειτα, την ρώτησαν από που εμπνέεται τα κομμάτια της και απάντησε: «Πολλά τραγούδια είναι εμπνευσμένα από τη ζωή μου, πολλά είναι και από το μυαλό μου, βγάζω ιστορίες. Αλλά το κάθε συναίσθημα το έχω ζήσει με κάποιο τρόπο. Γενικά μου αρέσει να γράφω με παρέα τα τραγούδια μου. Ορισμένα τα κάνω μόνη μου».
Τέλος, όσον αφορά στα όνειρα για το μέλλον της, δήλωσε: «Έχω πάρα πολλά όνειρα. Για τη μουσική το όνειρό μου είναι να φτάσει η μουσική μου σε κάθε άκρη του κόσμου και μέσα από αυτό και η Ελλάδα και ο ελληνισμός, η ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά ακούσματα και μακάρι να φτάσει και στη σκηνή των Grammy μια μέρα».
