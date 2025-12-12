Η Evangelia αποκάλυψε πώς ξεκίνησε να γράφει τραγούδια

Η Evangelia είπε, συγκεκριμένα, για το ποδόσφαιρο, το ατύχημα που είχε και τον τρόπο που η μουσική μπήκε στη ζωή της: «Έπαιζα ποδόσφαιρο από 5 χρονών σε ομάδα. Ο μπαμπάς μου ήταν και προπονητής. Έπαιζε στην Αμερική, στο Νιου Τζέρσεϊ. Έπαθα ρήξη χιαστού στα 16 μου και έμεινα σπίτι και επειδή ήμουν σπίτι και δεν μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου, να παίζω μπάλα που ήταν η πρώτη μου αγάπη, βρήκα την κιθάρα και έμαθα από το youtube να παίζω τραγουδάκια και έτσι ξεκίνησα και να γράφω τραγούδια. Είμαι αυτοδίδακτη».

