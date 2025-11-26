MadWalk 2025: Η σέξι εμφάνιση της Evangelia - Δείτε το βίντεο
MadWalk 2025: Η σέξι εμφάνιση της Evangelia - Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια συμμετείχε στην εκδήλωση παντρεύοντας το κομμάτι της «Πανάθεμάσε» με το τραγούδι «Sports Car»
Η Evangelia ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που ανέβηκαν στη σκηνή του MadWalk 2025 το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου. Ο θεσμός που συνδυάζει μουσική και μόδα επέστρεψε για μια ακόμη χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά.
Η τραγουδίστρια συμμετείχε στην εκδήλωση παντρεύοντας το κομμάτι της «Πανάθεμάσε» με το τραγούδι «Sports Car». Φορώντας μια ολόσωμα μαύρη δαντελένια φόρμα και μπότες ίδιου χρώματος η Evangelia πραγματοποίησε μια σέξι εμφάνιση, πλαισιωμένη από χορεύτριες και μοντέλα.
Δείτε βίντεο με την εμφάνισή της
