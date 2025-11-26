MadWalk 2025: Η σέξι εμφάνιση της Evangelia - Δείτε το βίντεο
GALA
Madwalk 2025 Madwalk Evangelia

MadWalk 2025: Η σέξι εμφάνιση της Evangelia - Δείτε το βίντεο

Η τραγουδίστρια συμμετείχε στην εκδήλωση παντρεύοντας το κομμάτι της «Πανάθεμάσε» με το τραγούδι «Sports Car»

MadWalk 2025: Η σέξι εμφάνιση της Evangelia - Δείτε το βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η Evangelia ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που ανέβηκαν στη σκηνή του MadWalk 2025 το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου. Ο θεσμός που συνδυάζει μουσική και μόδα επέστρεψε για μια ακόμη χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά.

Η τραγουδίστρια συμμετείχε στην εκδήλωση παντρεύοντας το κομμάτι της «Πανάθεμάσε» με το τραγούδι «Sports Car». Φορώντας μια ολόσωμα μαύρη δαντελένια φόρμα και μπότες ίδιου χρώματος η Evangelia πραγματοποίησε μια σέξι εμφάνιση, πλαισιωμένη από χορεύτριες και μοντέλα.

Δείτε βίντεο με την εμφάνισή της


Ειδήσεις σήμερα:

Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος

Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»

Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης