Δέσποινα Καμπούρη: Δεν είμαι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή, αλλά θα γίνω
Η δημοσιογράφος έκανε ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της
Την ψυχολογική της κατάσταση στην παρούσα φάση μετέφερε η Δέσποινα Καμπούρη, παραδεχόμενη ότι δεν είναι ευτυχισμένη, τονίζοντας ωστόσο ότι η περίοδος αυτή θα αλλάξει.
Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, η δημοσιογράφος έκανε ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μεταξύ άλλων απάντησε σε ερωτήσεις των ακολούθων της για τους λόγους που τα ζευγάρια χωρίζουν, πώς βιώνουν οι κόρες της τις αλλαγές, αλλά πώς νιώθει η ίδια το τελευταίο διάστημα. Οι ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις της προσωπικής της ζωής, καθώς πριν από περίπου έναν μήνα η Δέσποινα Καμπούρη ανακοίνωσε ότι χώρισε με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη.
Όταν ένας ακόλουθος ρώτησε τη δημοσιογράφο, εάν «είναι ευτυχισμένη», εκείνη απάντησε πως «αυτή τη στιγμή όχι, αλλά θα γίνω».
Στη συνέχεια ερωτήθηκε σχετικά με το «πώς αντιμετωπίζουν τα κορίτσια σου τις αλλαγές» και η Δέσποινα Καμπούρη απάντησε: «Με υποδειγματική ωριμότητα, ενσυναίσθηση και αποδοχή. Τα κορίτσια με συγκινούν καθημερινά. Ήταν, είναι και θα είναι το μεγαλύτερό μου κίνητρο για να γίνομαι καλύτερη και να είμαι πάντα δυνατή».
Σε άλλο σημείο, η Δέσποινα Καμπούρη παρέθεσε την άποψή της σχετικά με τον λόγο που τα ζευγάρια χωρίζουν. Συγκεκριμένα, ένας ακόλουθός της τη ρώτησε: «Χωρίς να θέλω να απαντήσεις ειδικά, γιατί όλοι πια χωρίζουν; Πιστεύεις πια στο “για πάντα”;» και εκείνη απάντησε: «Ναι, πιστεύω στο "για πάντα". Και όχι, δεν χωρίζουν όλοι. Χωρίζουν όσοι δεν αντέχουν το μαζί. Κανένας δεν πρέπει να καταπιέζεται ή να ζει δυστυχισμένος απλά για να ικανοποιεί τους άλλους. Η ζωή είναι μικρή. Και πρέπει να είμαστε γενναίοι. Σε όλα».
Όσο για το «πώς νιώθει αυτό το διάστημα;» η δημοσιογράφος εξήγησε ότι βιώνει μία πρωτόγνωρη κατάσταση: «Περίεργα. Σαν να ξεκινάω από την αρχή. Για κάποιον σαν εμένα, που αγαπάει τις ρουτίνες του και ζει με κουτάκια, αυτή είναι μια περίοδος πλήρους αποσταθεροποίησης. Όλα είναι καινούργια και πρωτόγνωρα. Ε κι αυτό πάντα είναι λίγο δύσκολο».
