Δέσποινα Καμπούρη: Δεν είμαι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή, αλλά θα γίνω
GALA
Δέσποινα Καμπούρη Χωρισμός

Δέσποινα Καμπούρη: Δεν είμαι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή, αλλά θα γίνω

Η δημοσιογράφος έκανε ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της

Δέσποινα Καμπούρη: Δεν είμαι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή, αλλά θα γίνω
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Την ψυχολογική της κατάσταση στην παρούσα φάση μετέφερε η Δέσποινα Καμπούρη, παραδεχόμενη ότι δεν είναι ευτυχισμένη, τονίζοντας ωστόσο ότι η περίοδος αυτή θα αλλάξει.

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, η δημοσιογράφος έκανε ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μεταξύ άλλων απάντησε σε ερωτήσεις των ακολούθων της για τους λόγους που τα ζευγάρια χωρίζουν, πώς βιώνουν οι κόρες της τις αλλαγές, αλλά πώς νιώθει η ίδια το τελευταίο διάστημα. Οι ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις της προσωπικής της ζωής, καθώς πριν από περίπου έναν μήνα η Δέσποινα Καμπούρη ανακοίνωσε ότι χώρισε με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη.
 
Όταν ένας ακόλουθος ρώτησε τη δημοσιογράφο, εάν «είναι ευτυχισμένη», εκείνη απάντησε πως «αυτή τη στιγμή όχι, αλλά θα γίνω».

Δείτε τις αναρτήσεις της

Δέσποινα Καμπούρη: Δεν είμαι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή, αλλά θα γίνω

Στη συνέχεια ερωτήθηκε σχετικά με το «πώς αντιμετωπίζουν τα κορίτσια σου τις αλλαγές» και η Δέσποινα Καμπούρη απάντησε: «Με υποδειγματική ωριμότητα, ενσυναίσθηση και αποδοχή. Τα κορίτσια με συγκινούν καθημερινά. Ήταν, είναι και θα είναι το μεγαλύτερό μου κίνητρο για να γίνομαι καλύτερη και να είμαι πάντα δυνατή».

Δέσποινα Καμπούρη: Δεν είμαι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή, αλλά θα γίνω

Κλείσιμο
Σε άλλο σημείο, η Δέσποινα Καμπούρη παρέθεσε την άποψή της σχετικά με τον λόγο που τα ζευγάρια χωρίζουν. Συγκεκριμένα, ένας ακόλουθός της τη ρώτησε: «Χωρίς να θέλω να απαντήσεις ειδικά, γιατί όλοι πια χωρίζουν; Πιστεύεις πια στο “για πάντα”;» και εκείνη απάντησε: «Ναι, πιστεύω στο "για πάντα". Και όχι, δεν χωρίζουν όλοι. Χωρίζουν όσοι δεν αντέχουν το μαζί. Κανένας δεν πρέπει να καταπιέζεται ή να ζει δυστυχισμένος απλά για να ικανοποιεί τους άλλους. Η ζωή είναι μικρή. Και πρέπει να είμαστε γενναίοι. Σε όλα».

Δέσποινα Καμπούρη: Δεν είμαι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή, αλλά θα γίνω

Όσο για το «πώς νιώθει αυτό το διάστημα;» η δημοσιογράφος εξήγησε ότι βιώνει μία πρωτόγνωρη κατάσταση: «Περίεργα. Σαν να ξεκινάω από την αρχή. Για κάποιον σαν εμένα, που αγαπάει τις ρουτίνες του και ζει με κουτάκια, αυτή είναι μια περίοδος πλήρους αποσταθεροποίησης. Όλα είναι καινούργια και πρωτόγνωρα. Ε κι αυτό πάντα είναι λίγο δύσκολο».

Δέσποινα Καμπούρη: Δεν είμαι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή, αλλά θα γίνω
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης