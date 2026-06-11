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Έκπληκτοι δηλώνουν οι Ισραηλινοί από τις ανακοινώσεις Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν
Έκπληκτοι δηλώνουν οι Ισραηλινοί από τις ανακοινώσεις Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν
Δεν είχαμε ενημερωθεί, θα δούμε τι θα απαντήσει η Τεχεράνη για να κρίνουμε, ανέφεραν αξιωματούχοι
Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα σήμερα, ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι σχεδόν έτοιμη και ότι πρακτικά απομένουν οι υπογραφές, σε χρόνο που θα ανακοινωθεί.
Μιλώντας στο i24News, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν: «Είμαστε έκπληκτοι από την ανακοίνωση του Τραμπ. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα δημοσιεύσουν οι Ιρανοί για να διαπιστώσουμε αν είναι ακριβές.
Επιπλεόν, υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο ισραηλινό Κανάλι 12 ότι η Ιερουσαλήμ δεν έχει ενημερωθεί για την οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι συζητήσεις των δύο πλευρών έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και έχουν πλέον εγκριθεί. Επισημαίνει ακόμη ότι ακυρώνει τους βομβαρδισμούς που ο ίδιος είχε εξαγγείλει σήμερα (αλλά και χθες) για απόψε.
Στη συμφωνία, υποστηρίζει ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος, συμφωνούν στις γενικές γραμμές, αλλά και σε ειδικά σημεία, οι εμπλεκόμενες χώρες.
Μιλώντας στο i24News, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν: «Είμαστε έκπληκτοι από την ανακοίνωση του Τραμπ. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα δημοσιεύσουν οι Ιρανοί για να διαπιστώσουμε αν είναι ακριβές.
Επιπλεόν, υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο ισραηλινό Κανάλι 12 ότι η Ιερουσαλήμ δεν έχει ενημερωθεί για την οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Τι ανακοίνωσε ο ΤραμπΠολύ κοντά σε συμφωνία είναι πλέον οι ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφερε σε ανάρτησή του το απόγευμα της Πέμπτης ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».
Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι συζητήσεις των δύο πλευρών έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και έχουν πλέον εγκριθεί. Επισημαίνει ακόμη ότι ακυρώνει τους βομβαρδισμούς που ο ίδιος είχε εξαγγείλει σήμερα (αλλά και χθες) για απόψε.
Στη συμφωνία, υποστηρίζει ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος, συμφωνούν στις γενικές γραμμές, αλλά και σε ειδικά σημεία, οι εμπλεκόμενες χώρες.
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