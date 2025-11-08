Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Χώρισε η Δέσποινα Καμπούρη - «Ήρθε η ώρα να μιλήσω για κάτι που μας πονάει βουβά»
Η Δέσποινα Καμπούρη ανέβασε μία φωτογραφία με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη και σημειώνει πως αποφάσισε να ανακοινώσει τον χωρισμό της καθώς το τελευταίο διάστημα δέχεται πιέσεις
Η Δέσποινα Καμπούρη ανακοίνωσε μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη.
Όπως αναφέρει η Δέσποινα Καμπούρη σε ανάρτησή της στο Instagram, δεν θα ήθελε να μοιραστεί ένα τόσο προσωπικό θέμα στα social media, ωστόσο το έκανε θέλοντας να αποφύγει δημοσιεύματα αναφορικά με τον γάμο της, καθώς και άλλα ζητήματα.
Ολόκληρη η ανάρτηση:
Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ούτε την πρόθεση ούτε τη διάθεση να μιλήσω δημόσια για την προσωπική μου ζωή. Ομως είναι πολύς καιρός που δέχομαι πιέσεις από δημοσιογράφους που επικοινωνούν μαζί μου για να μου πουν ότι «έχουν ένα θέμα που με αφορά» αλλά «θέλουν να το διαχειριστούν με διακριτικότητα».
Μετά από τόσα χρόνια, ξέρω καλά τι σημαίνει «διακριτικότητα» στα media. Πάντα πίστευα ότι δε μιλάμε γι’ αυτά που φοβόμαστε. Κι εγώ δε θέλω ούτε να φοβάμαι, ούτε να κρύβομαι από κανέναν. Δε φανταζόμουν όμως ότι θα ερχόταν η ώρα να μιλήσω ανοιχτά για κάτι που μας πονάει βουβά και αθόρυβα για μήνες. Να λοιπόν που ήρθε, έστω και βεβιασμένα, έστω και με τον λάθος τρόπο.
Τα social media δεν είναι η ζωή μας, αλλά σε μια τόσο πιεστική στιγμή που θα ήθελα να αποφύγω τα φθηνά quiz και το ακατάληπτο κουτσομπολιό χωρίς τη συναίνεσή μου, που είναι θέμα χρόνου να ξεφύγει από το πλαίσιο ενός καφέ σε ένα σαλόνι ή μια αίθουσα σύνταξης, να σας πω ότι με τον Βαγγέλη δεν είμαστε πια μαζί. Μαζί ζήσαμε τα πιο όμορφα και δημιουργικά μας χρόνια. Γεμάτα αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό.
