Δεν έχουμε εγκρίνει καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ, επιμένει το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Δεν έχουμε εγκρίνει καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ, επιμένει το Ιράν

Κανένα κείμενο δεν έχει εγκριθεί από την πλευρά μας, ανέφερε στο Fars πηγή με γνώση του ζητήματος

Δεν έχουμε εγκρίνει καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ, επιμένει το Ιράν
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Διαψεύδει το Ιράν τον Ντόναλντ Τραμπ, που είχε σπεύσει να αναφέρει σε ανάρτησή του ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, και επιμένει ότι δεν έχει κλείσει τίποτα.

Μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα ανέφερε ότι «κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ δεν έχει εγκριθεί».


Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ

Πολύ κοντά σε συμφωνία είναι πλέον οι ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφερε σε ανάρτησή του το απόγευμα της Πέμπτης ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι συζητήσεις των δύο πλευρών έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και έχουν πλέον εγκριθεί. Επισημαίνει ακόμη ότι ακυρώνει τους βομβαρδισμούς που ο ίδιος είχε εξαγγείλει σήμερα (αλλά και χθες) για απόψε.

Στη συμφωνία, υποστηρίζει ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος, συμφωνούν στις γενικές γραμμές, αλλά και σε ειδικά σημεία, οι εμπλεκόμενες χώρες.
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