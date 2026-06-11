Δεν έχουμε εγκρίνει καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ, επιμένει το Ιράν
Δεν έχουμε εγκρίνει καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ, επιμένει το Ιράν
Κανένα κείμενο δεν έχει εγκριθεί από την πλευρά μας, ανέφερε στο Fars πηγή με γνώση του ζητήματος
Διαψεύδει το Ιράν τον Ντόναλντ Τραμπ, που είχε σπεύσει να αναφέρει σε ανάρτησή του ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, και επιμένει ότι δεν έχει κλείσει τίποτα.
Μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα ανέφερε ότι «κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ δεν έχει εγκριθεί».
Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι συζητήσεις των δύο πλευρών έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και έχουν πλέον εγκριθεί. Επισημαίνει ακόμη ότι ακυρώνει τους βομβαρδισμούς που ο ίδιος είχε εξαγγείλει σήμερα (αλλά και χθες) για απόψε.
Στη συμφωνία, υποστηρίζει ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος, συμφωνούν στις γενικές γραμμές, αλλά και σε ειδικά σημεία, οι εμπλεκόμενες χώρες.
Μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα ανέφερε ότι «κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ δεν έχει εγκριθεί».
⚡️ Iran: An informed source close to the Iranian negotiating team tells Fars News Agency: No text for the preliminary memorandum of understanding with the United States has been adopted yet.— Middle East Observer (@ME_Observer_) June 11, 2026
Τι ανακοίνωσε ο ΤραμπΠολύ κοντά σε συμφωνία είναι πλέον οι ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφερε σε ανάρτησή του το απόγευμα της Πέμπτης ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».
Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι συζητήσεις των δύο πλευρών έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και έχουν πλέον εγκριθεί. Επισημαίνει ακόμη ότι ακυρώνει τους βομβαρδισμούς που ο ίδιος είχε εξαγγείλει σήμερα (αλλά και χθες) για απόψε.
Στη συμφωνία, υποστηρίζει ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος, συμφωνούν στις γενικές γραμμές, αλλά και σε ειδικά σημεία, οι εμπλεκόμενες χώρες.
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