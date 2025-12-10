Συγκινημένη η Τέιλορ Σουίφτ στη σειρά για το Eras Tour: Κάναμε κάτι που κανείς δεν έχει ξανακάνει
GALA
Τέιλορ Σουίφτ Eras Tour

Ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, λέει η διάσημη τραγουδίστρια για την τελευταία της περιοδεία

Συγκινημένη η Τέιλορ Σουίφτ στη σειρά για το Eras Tour: Κάναμε κάτι που κανείς δεν έχει ξανακάνει
Γεωργία Κοτζιά
Συγκινημένη εμφανίζεται η Τέιλορ Σουίφτ στο νέο τρέιλερ της σειράς για την τελευταία της περιοδεία που φέρει τον τίτλο «The End of an Era».

«Κάναμε κάτι που κανείς δεν έχει ξανακάνει», λέει η 35χρονη σταρ, ενώ φαίνεται να κάνει πρόβα για το Eras Tour. Σε άλλο σημείο του τρέιλερ που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου εμφανίζεται η μητέρα της τραγουδίστριας, Αντρέα Σουίφτ, η οποία μιλά για το πόσο «αδιανόητο» είναι ότι σχεδίαζαν να υλοποιήσουν μια τόσο μεγάλη περιοδεία.

«Θεέ μου, αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αναλάβει ποτέ ο καθένας από εμάς», εξομολογείται επίσης η Τέιλορ Σουίφτ, ενώ να σκουπίζει τα δάκρυά της. «Έπρεπε όλοι να είμαστε επί ποδός για να βάλουμε μια εντελώς νέα “era” μέσα στο σόου», προσθέτει.

Δείτε το τρέιλερ
Taylor Swift | The End of an Era | Disney+

Στη συνέχεια, η ποπ σταρ σημειώνει πόσο έχει απολαύσει «το να φέρνει special guests» στη σκηνή, ενώ το τρέιλερ δείχνει πλάνα της στα οποία περνά χρόνο με τον Εντ Σίραν. Από την άλλη, ο χορευτής της, Κάμερον Σόντερς, αναφέρει ότι το Eras Tour ήταν για εκείνον το «Super Bowl». «Κάθε βράδυ θα κάνουμε τα πάντα για να σας τινάξουμε το μυαλό», καταλήγει η Τέιλορ Σουίφτ με ένα χαμόγελο.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το «''The End of an Era'' παρακολουθεί «την εξέλιξη, τον αντίκτυπο και τα παρασκήνια που δημιούργησαν το φαινόμενο που ήταν το ''Eras Tour''». Θα προσφέρει «μια πιο προσωπική ματιά στη ζωή της Τέιλορ, καθώς η περιοδεία της έκανε πρωτοσέλιδα και ξετρέλανε τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται
