Η Τέιλορ Σουίφτ δεν είναι υποψήφια για Grammy φέτος - Το νέο της άλμπουμ δεν πληροί τα κριτήρια
Είναι η πρώτη φορά από το 2006 που η τραγουδίστρια δεν έχει κερδίσει κάποια υποψηφιότητα
Η Τέιλορ Σουίφτ έμεινε εκτός υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία Grammy 2026 και ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» δεν πληροί τα χρονικά κριτήρια της Ακαδημίας. Το βράδυ της Παρασκευής ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τη 68η απονομή των βραβείων, όμως το όνομα της 14 φορές βραβευμένης τραγουδίστριας έλειπε από τη λίστα.
Η περίοδος επιλεξιμότητας για τα φετινά Grammy κάλυπτε τις κυκλοφορίες από τις 31 Αυγούστου 2024 έως και τις 30 Αυγούστου 2025. Ωστόσο, η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ της στις 3 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή περισσότερο από έναν μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας.
Έτσι, το «The Life of a Showgirl» δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί στις φετινές υποψηφιότητες, ενώ η τραγουδίστρια δεν είχε κυκλοφορήσει ούτε κάποιο single ή βίντεο μέσα στο χρονικό διάστημα που θα της επέτρεπε να συμμετάσχει στη διαδικασία. Το προηγούμενο άλμπουμ της, «The Tortured Poets Department», είχε κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2024.
Παρά το γεγονός ότι φέτος δεν θα διαγωνιστεί, η 35χρονη σταρ εξακολουθεί να κατέχει ιστορικά ρεκόρ στη διοργάνωση. Eίναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το βραβείο «Άλμπουμ της Χρονιάς», για τα «Fearless» (2010), «1989» (2016), «Folklore» (2021) και «Midnights» (2024).
Επιπλέον, κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων στην κατηγορία «Τραγούδι της Χρονιάς» (οκτώ συνολικά) και παραμένει η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες για «Άλμπουμ της Χρονιάς» (επτά ως το 2025).
Αν και δεν είναι σαφές αν η Tέιλορ Σουίφτ θα παρευρεθεί στη φετινή τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2026, δεν αποκλείεται να εμφανιστεί ως παρουσιάστρια ή καλλιτέχνιδα-έκπληξη στη σκηνή.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Why Taylor Swift didn’t get any Grammy nominations for ‘The Life of a Showgirl’ https://t.co/i0N5rxkIS2 pic.twitter.com/5VS081FUzc— Page Six (@PageSix) November 7, 2025
