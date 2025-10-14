Η Τέιλορ Σουίφτ κατέρριψε ρεκόρ στο Hot 100 του Billboard με το «The Life Of A Showgirl»
Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να γράφει ιστορία στα charts με το «The Life of a Showgirl». Λίγο μετά την ανακοίνωση ότι το άλμπουμ της σημείωσε ρεκόρ Billboard 200, το Billboard αποκάλυψε επίσης ότι και τα 12 τραγούδια του άλμπουμ πήραν θέση στην κορυφή του Hot 100, στις θέσεις 1-12.
Είναι η πρώτη φορά που από ένα άλμπουμ όλα τα τραγούδια κατακτούν τις κορυφαίες θέσεις του chart χωρίς διακοπή στην ιστορία του Hot 100, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950.
Η τραγουδίστρια είχε κατακτήσει τον τίτλο της πρώτης και μοναδικής καλλιτέχνιδας που κατακτά και τις 10 θέσεις στο top 10 του Hot 100. Το κατάφερε με τις δύο προηγούμενες κυκλοφορίες της, τα «Midnights» και «The Tortured Poets Department». Αλλά και στις δύο αυτές περιπτώσεις, πάνω από το top 10 στη λίστα δεν υπήρχαν μόνο δικά της τραγούδια σε θέσεις, αλλά και άλλων καλλιτεχνών.
Το «The Fate of Ophelia», το τραγούδι από το νέο της άλμπουμ που είναι στο νούμερο 1 του Hot 100, συγκέντρωσε 92,5 εκατομμύρια επίσημα streams στις ΗΠΑ.
Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε επίσης δύο projects για το Disney+: μια ολοκληρωμένη ταινία για την τελευταία συναυλία του The Eras Tour, καθώς και μια σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων για την περιοδεία. Η ταινία και το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα streaming από τις 12 Δεκεμβρίου.
Taylor Swift Makes Hot 100 History With All 12 Songs From 'Showgirl' Occupying the Top 12 of the Singles Chart https://t.co/4KB6TQDI02— Variety (@Variety) October 13, 2025
