Βίντεο: Η Λίλι Κόλινς γνώρισε τη Βικτόρια Μπέκαμ και έβαλε τα κλάματα
Η ηθοποιός συγκινήθηκε που αντίκρισε για πρώτη φορά το είδωλό της
Με δάκρυα στα μάτια αντέδρασε η Λίλι Κόλινς όταν, σε ζωντανή εμφάνισή της στο «Tonight Show Starring Jimmy Fallon», βρέθηκε ξαφνικά δίπλα στη γυναίκα που θαύμαζε από μικρή, τη Βικτόρια Μπέκαμ. Η 36χρονη πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» αιφνιδιάστηκε όταν ο Τζίμι Φάλον έφερε στο πλατό την 51 ετών σχεδιάστρια μόδας και πρώην «Posh Spice», πραγματοποιώντας μια συνάντηση που – όπως παραδέχτηκε η ίδια – ονειρευόταν εδώ και χρόνια.
Ο Φάλον ρώτησε την ηθοποιό αν βρίσκεται ακόμη στην «Posh» φάση της, με την Κόλινς να απαντά γελώντας ότι ελπίζει «να μη βγει ποτέ» από αυτή τη φάση. Στη συνέχεια προβλήθηκε στην οθόνη μια φωτογραφία όπου η ηθοποιός και η Μπέκαμ ποζάρουν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, κάτι που η Κόλινς σχολίασε λέγοντας πως η Posh «θα το κάνει πάντα καλύτερα». Λίγο αργότερα παραδέχτηκε ότι είχε αντιγράψει το εμβληματικό καρέ της Μπέκαμ στα μαλλιά της.
Η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως η Κόλινς δεν είχε συναντήσει ποτέ από κοντά τη Μπέκαμ και αμέσως μετά την κάλεσε στη σκηνή. Η στιγμή της εισόδου της Spice Girls icon έκανε την ηθοποιό να συγκινηθεί εμφανώς και να δακρύσει, πριν οι δύο γυναίκες κάτσουν δίπλα δίπλα στον καναπέ.
Οι δύο τους μιμήθηκαν την πόζα της φωτογραφίας, σηκώνοντας και οι δύο το γνωστό σήμα της ειρήνης και μοιράστηκαν μια θερμή αγκαλιά. Η Μπέκαμ δεν παρέλειψε να σχολιάσει τα μαλλιά της Κόλινς, λέγοντας ότι το δικό της καρέ ήταν «πιο γυαλιστερό», με την ηθοποιό να τη διακόπτει ευγενικά, επιμένοντας ότι «δεν θα μπορούσε ποτέ να τη ξεπεράσει», ευχαριστώντας τη για το κομπλιμέντο.
Στη συνέχεια, ο Φάλον ζήτησε από τη Μπέκαμ να εξηγήσει πώς γεννήθηκε το παρατσούκλι «Posh». Η σχεδιάστρια εξήγησε ότι της το έδωσαν επειδή «της άρεσαν τα ωραία ρούχα και τα καλά εστιατόρια». Πρόσθεσε μάλιστα πως, μέσα στο συγκρότημα, αυτό λειτούργησε υπέρ της, καθώς οι άλλες Spice Girls προτιμούσαν τα δωρεάν ρούχα που προσφέρονταν για εμφανίσεις και βιντεοκλίπ, αφήνοντας σε εκείνη όλο το budget για designer κομμάτια. Η Κόλινς σχολίασε ότι της άρεσε ο τρόπος που σκέφτηκε η Μπέκαμ, δείχνοντας εμφανώς γοητευμένη από την ιστορία πίσω από το παρατσούκλι.
