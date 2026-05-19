Πορεία μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πορεία μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τα μέλη της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας αλλά και ποντιακών συλλόγων από διάφορες περιοχές της χώρας, έφτασαν στο ύψος του Τουρκικού προξενείου και αντιπροσωπεία επικόλλησε ψήφισμα
Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα μέλη της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας αλλά και ποντιακών συλλόγων από διάφορες περιοχές της χώρας, έφτασαν στο ύψος του Τουρκικού προξενείου και αντιπροσωπεία επικόλλησε ψήφισμα.
Νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, αλλά και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας.
Πόντιοι χορευτές, υπό τους ήχους ποντιακής λύρας, χόρεψαν Σέρρα, τον πυρρίχιο χορό των Ποντίων με το κοινό να τους καταχειροκροτεί.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγίας Σοφίας με σύνθημα «Αν ξεχάσουμε θα χαθούμε», κεντρικός ομιλητής ήταν ο συγγραφέας και γεωστρατηγικός αναλυτής, Σάββας Καλεντερίδης.
Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για μια ιστορική αναδρομή στα γεγονότα της Γενοκτονίας των Ποντίων χαρακτηρίζοντας την ως τη μεγαλύτερη καταστροφή της ιστορίας του Ελληνισμού.
Νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, αλλά και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας.
Πόντιοι χορευτές, υπό τους ήχους ποντιακής λύρας, χόρεψαν Σέρρα, τον πυρρίχιο χορό των Ποντίων με το κοινό να τους καταχειροκροτεί.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγίας Σοφίας με σύνθημα «Αν ξεχάσουμε θα χαθούμε», κεντρικός ομιλητής ήταν ο συγγραφέας και γεωστρατηγικός αναλυτής, Σάββας Καλεντερίδης.
Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για μια ιστορική αναδρομή στα γεγονότα της Γενοκτονίας των Ποντίων χαρακτηρίζοντας την ως τη μεγαλύτερη καταστροφή της ιστορίας του Ελληνισμού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα