Τζόαν Κόλινς: Η αλλαγή που έκανε η 92χρονη ηθοποιός στα μαλλιά της για τον νέο της ρόλο
Η ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της νέας βιογραφικής ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί
Την αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της για τις ανάγκες του νέου της ρόλου, μοιράστηκε η Τζόαν Κόλινς με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Λίγες ημέρες μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο Φεστιβάλ των Καννών, η 92χρονη θρυλική ηθοποιός εμφανίστηκε στο Instagram με διαφορετική εικόνα από αυτή που την έχουν συνηθίσει οι θαυμαστές της, καθώς στις νέες φωτογραφίες αποκαλύπτεται με ένα σινιόν, αλλαγή που συνδέεται με τον ρόλο της στη νέα βιογραφική ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί, με τίτλο «The Bitter End» (γνωστή και ως «The Duchess and I»). Στο φιλμ υποδύεται την Αμερικανίδα Γουόλις Σίμπσον.
Στις εικόνες, η ηθοποιός ποζάρει δίπλα στους συμπρωταγωνιστές της, αρχικά με ένα ροζ σύνολο στο πλευρό της Isabella Rossellini, ενώ σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται με τον Charles Dance, φορώντας λευκό σακάκι και τοπ. Σε διαφορετικό καρέ ποζάρει με τον Γάλλο ηθοποιό Laurent Lafitte, ενώ σε άλλη λήψη κρατά στην αγκαλιά της ένα μικρό σκυλάκι.
Δείτε τις φωτογραφίες
«Λάτρεψα το γύρισμα και να διασκεδάζω εκτός πλατό με τους συμπρωταγωνιστές μου στο My Duchess», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η ηθοποιός.
Η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Καννών είχε επίσης συζητηθεί, καθώς είχε επιλέξει μια λευκή δημιουργία του οίκου Stephane Rolland, την οποία συνδύασε με μαύρα γάντια και διαμαντένια κοσμήματα.
Η ταινία, για την οποία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ημερομηνία πρεμιέρας, επικεντρώνεται στη ζωή της Γουόλις Σίμπσον, συζύγου του πρίγκιπα Εδουάρδου, δούκα του Ουίνδσορ, και στον ιστορικό δεσμό που οδήγησε στην παραίτησή του από τον βρετανικό θρόνο, αλλά και στις μεταγενέστερες προκλήσεις που αντιμετώπισε η δούκισσα σε μεγαλύτερη ηλικία. Το σενάριο υπογράφει η Λουίζ Φενέλ, μητέρα της σκηνοθέτιδας Έμεραλντ Φενέλ, ενώ το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Miranda Richardson, Lambert Wilson και David Bamber.
