Σούστερ: Το 2016 η Φράιμπουργκ έπαιζε στη Β' κατηγορία και τώρα είναι στον τελικό του Europa League
O Γιούλιαν Σούστερ θεωρεί πως η ομάδα του ξεχειλίζει από ταλέντο και θα κυνηγήσει να κερδίσει το Europa League κόντρα στην Άστον Βίλα
Ιστορική στιγμή για τη Φράιμπουργκ, που αύριο (20/5, 22:00) θα παίξει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό, καθώς διεκδικεί το τρόπαιο του Europa League εναντίον της Άστον Βίλα στην Κωνσταντινούπολη.
Σ΄αυτή τη σπουδαία συγκυρία, στον πάγκο της βρίσκεται ο Γιούλιαν Σούστερ στην πρώτη πρόκληση της σταδιοδρομίας του, που μόλις ξεκίνησε. Ο 41χρονος τεχνικός άρχισε την καριέρα του από τη Φράιμπουργκ το καλοκαίρι του 2024 και δύο χρόνια μετά θα προσπαθήσει να την οδηγήσει στο πρώτο τρόπαιο της υπεραιωνόβιας Ιστορίας της (από το 1904).
«Είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Πριν από λίγο καιρό (2016) ήμασταν ακόμα στη Β΄ κατηγορία και τώρα θα παίξουμε σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα μου και είναι αυτοί που μου δίνουν αυτή την πεποίθηση, επειδή ξεχειλίζουν από ταλέντο», είπε ο Σούστερ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.
«Έχουμε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα και έναν σπουδαίο προπονητή. Η Άστον Βίλα είναι εξαιρετική ομάδα. Είναι απίστευτο να βλέπεις πόσο καλά συνεργάζονται, σε τέλεια αρμονία και έχουν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο για κάθε φάση του αγώνα. Θα είναι μια τεράστια και τρομερή πρόκληση για εμάς» πρόσθεσε ο Σούστερ.
Ο αρχηγός της Φράιμπουργκ, Κρίστιαν Γκίντερ, υπογράμμισε: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε ωριμάσει ως ομάδα. Καθώς προχωρά η σεζόν, έχουμε βρει τον ρυθμό μας και θέλουμε να το δείξουμε αυτό αύριο (Τετάρτη). Τώρα έχουμε πολλά δυνατά σημεία. Είναι σημαντικό να μην αφήσουμε το άγχος να μας κατακλύσει και να παραμείνουμε υπομονετικοί».
