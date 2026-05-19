Η αγγλική ομοσπονδία απέκλεισε τη Σαουθάμπτον απ' τον τελικό της Championship για υπόθεση κατασκοπίας σε αντίπαλες ομάδες

BREAKING: Southampton have been expelled from the play-off final 🚨



Middlesbrough have been reinstated for Saturday’s showdown at Wembley against Hull City ⚽️ pic.twitter.com/HnG6eAhvcl — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2026

Κλείσιμο

Σοκ για τη Σαουθάμπτον!Η EFL αποφάσισε να την αποβάλλει από τα playoffs της Championship λόγω της υπόθεσης... κατασκοπείας εις βάρος της Μίντλεσμπρο, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση των Αγίων στον τελικό του Γουέμπλεϊ με αντίπαλο τη Χαλ στις 23 Μαΐου.Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως η Σαουθάμπτον θα τιμωρηθεί και με ποινή αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών για τη σεζόν 2026/27, πληρώνοντας πολύ ακριβά την απόφαση να στείλει μέλος του τεχνικού της επιτελείου να κατασκοπεύσει προπόνηση της Μίντλεσμπρο λίγες ημέρες πριν το μεταξύ τους ματς για τα ημιτελικά.Μεταξύ άλλων, η λίγκα αποκάλυψε πως από πλευράς Αγιών υπήρξε παραδοχή πως ανάλογες τακτικές είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν και εις βάρος της Όξφορντ Γιουνάιτεντ, και της Ίπσουιτς.Μια Ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή απέβαλε σήμερα τη Σαουθάμπτον από τα playoffs της Championship, αφού ο σύλλογος παραδέχθηκε πολλαπλές παραβιάσεις των κανονισμών της EFL σχετικά με μη εξουσιοδοτημένη κατασκοπεία/βιντεοσκόπηση προπονήσεων άλλων ομάδων.Επιπλέον, στην ομάδα επιβλήθηκε αφαίρεση τεσσάρων βαθμών, η οποία θα εφαρμοστεί στη βαθμολογία της Championship για τη σεζόν 2026/27, καθώς και επίσημη επίπληξη για όλες τις κατηγορίες.Ως αποτέλεσμα της σημερινής απόφασης, η Μίντλεσμπρο επανέρχεται στα playoffs του 2026 και θα αντιμετωπίσει τη Χαλ στον τελικό. Ο τελικός παραμένει προγραμματισμένος για το Σάββατο 23 Μαΐου, με την ώρα έναρξης να αναμένεται να επιβεβαιωθεί.Η Σαουθάμπτον κατηγορήθηκε αρχικά την Παρασκευή 8 Μαΐου, ενώ νέες κατηγορίες απαγγέλθηκαν την Κυριακή 17 Μαΐου σχετικά με επιπλέον παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26. Οι πρόσθετες κατηγορίες προέκυψαν μετά από νέα στοιχεία που εντοπίστηκαν αφότου είχαν ήδη ξεκινήσει οι αρχικές διαδικασίες που αφορούσαν τη Μίντλεσμπρο.Η Σαουθάμπτον παραδέχθηκε ότι παραβίασε κανονισμούς που απαιτούν από τους συλλόγους να ενεργούν με απόλυτη καλή πίστη, καθώς και τον κανονισμό που απαγορεύει την παρακολούθηση προπόνησης άλλης ομάδας μέσα σε 72 ώρες πριν από προγραμματισμένο αγώνα.Οι παραβιάσεις αφορούν αγώνες απέναντι στις Όξφορντ Γιουνάιτεντ τον Δεκέμβριο του 2025, Ίπσουιτς τον Απρίλιο του 2026 και Μίντλεσμπρο τον Μάιο του 2026.