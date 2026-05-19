Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
Αποτροπιασμός στην Κολομβία: Έκρυβαν μωρά πιθήκων στα εσώρουχά τους για λαθρεμπόριο, δείτε βίντεο
Αποτροπιασμός στην Κολομβία: Έκρυβαν μωρά πιθήκων στα εσώρουχά τους για λαθρεμπόριο, δείτε βίντεο
Ένας πίθηκος πέθανε από ασφυξία – Δύο ακόμη βρέθηκαν αφυδατωμένοι και σε κρίσιμη κατάσταση
Σοκ προκαλεί υπόθεση λαθρεμπορίας άγριων ζώων στην Καρταχένα στην Κολομβία, όπου δύο άτομα συνελήφθησαν κατηγορούμενα ότι επιχείρησαν να μεταφέρουν παράνομα τρία μωρά πιθήκων κρυμμένα μέσα στα εσώρουχα και τα ρούχα τους, μέσω του διεθνούς αεροδρομίου Rafael Núñez, με προορισμό τη Δομινικανή Δημοκρατία.
Σύμφωνα με τις κολομβιανές αρχές, οι ύποπτοι, ένας 26χρονος άνδρας και μία 27χρονη γυναίκα από την περιοχή La Jagua de Ibirico, προσπάθησαν να περάσουν τα ζώα από το αεροδρόμιο όταν, όταν εντοπίστηκαν και τη διάρκεια ελέγχου. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα μικρά πρωτεύοντα βρίσκονταν κρυμμένα πάνω στο σώμα τους και κάτω από τα ρούχα.
Ένα από τα μωρά πιθήκων δεν κατάφερε να επιβιώσει, καθώς πέθανε από ασφυξία κατά τη μεταφορά ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι το ζώο παρέμεινε πιεσμένο πάνω στο σώμα ενός από τους διακινητές για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς επαρκή αέρα.
Οι δύο επιζώντες πίθηκοι, ηλικίας περίπου ενός μήνα, εντοπίστηκαν σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση, αφυδατωμένοι και εξαντλημένοι. Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι κολομβιανές υπηρεσίες δείχνουν διασώστες να προσπαθούν να τους κρατήσουν στη ζωή, ταΐζοντάς τους με σύριγγες.
Οι αρχές αναγνώρισαν τουλάχιστον έναν από τους πιθήκους ως καπουτσίνο με λευκό πρόσωπο. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν αντικρουόμενες πληροφορίες για το ακριβές είδος, αναφέροντας μεταξύ άλλων πίθηκο-αράχνη ή ουρακοτάγκο.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκαν κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση άγριας πανίδας και παράνομη εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Οι κολομβιανές αρχές επισημαίνουν ότι το παράνομο εμπόριο εξωτικών ζώων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την άγρια ζωή της χώρας.
Σύμφωνα με τις κολομβιανές αρχές, οι ύποπτοι, ένας 26χρονος άνδρας και μία 27χρονη γυναίκα από την περιοχή La Jagua de Ibirico, προσπάθησαν να περάσουν τα ζώα από το αεροδρόμιο όταν, όταν εντοπίστηκαν και τη διάρκεια ελέγχου. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα μικρά πρωτεύοντα βρίσκονταν κρυμμένα πάνω στο σώμα τους και κάτω από τα ρούχα.
Ένα από τα μωρά πιθήκων δεν κατάφερε να επιβιώσει, καθώς πέθανε από ασφυξία κατά τη μεταφορά ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι το ζώο παρέμεινε πιεσμένο πάνω στο σώμα ενός από τους διακινητές για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς επαρκή αέρα.
¡ESTO ES CRUELDAD! ❌— EPACartagena (@EPACartagena) May 13, 2026
Siendo apenas unos bebés, estos tres monos fueron separados de los brazos de su madre, privados de su libertad para ser presuntamente comercializados en el exterior. pic.twitter.com/FyEmVuDCpt
Οι δύο επιζώντες πίθηκοι, ηλικίας περίπου ενός μήνα, εντοπίστηκαν σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση, αφυδατωμένοι και εξαντλημένοι. Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι κολομβιανές υπηρεσίες δείχνουν διασώστες να προσπαθούν να τους κρατήσουν στη ζωή, ταΐζοντάς τους με σύριγγες.
Οι αρχές αναγνώρισαν τουλάχιστον έναν από τους πιθήκους ως καπουτσίνο με λευκό πρόσωπο. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν αντικρουόμενες πληροφορίες για το ακριβές είδος, αναφέροντας μεταξύ άλλων πίθηκο-αράχνη ή ουρακοτάγκο.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκαν κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση άγριας πανίδας και παράνομη εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Οι κολομβιανές αρχές επισημαίνουν ότι το παράνομο εμπόριο εξωτικών ζώων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την άγρια ζωή της χώρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα