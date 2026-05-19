Τηλεφωνική επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Ερντογάν: «Η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο», λέει η πρόεδρος της ΕΕ
«Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν», τόνισε στην ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με μία ανάρτησή της στο Χ.
Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάρτησή της: «η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή», ενώ πρόσθεσε ότι «η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν».
«Συζητήσαμε επίσης το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου και το Κυπριακό. Υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν.
Αναλυτικά η ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
«Πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο @RTErdogan.
Η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή.
Τα συμφέροντά μας συμπίπτουν: η διατήρηση ανοιχτών εμπορικών οδών, η ροή ενέργειας και η σταθερότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά σε αυτές τις προτεραιότητες.
Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν.
Συζητήσαμε, επίσης, για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό ζήτημα. Υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.
Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ σε όλα τα στάδια».
Very good call with President @RTErdogan.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2026
Türkiye is a key partner in a region in turmoil.
Our interests converge; keeping trade routes open, energy flowing and supply chains stable.
We will continue working closely together on these priorities.
The EU appreciates Türkiye’s…
«Η Τουρκία αγωνίζεται για τη διατήρηση της εκεχειρίας και την εδραίωση της ειρήνης»Λίγο αργότερα ο επίσημος λογαριασμός της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας προχώρησε σε ανάρτηση στο Χ για την τηλεφωνική επικοινωνία της Φον ντερ Λάιεν με τον Ερντογάν.
Όπως σημειώνεται στην ανάρτηση: «Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία αγωνίζεται για τη διατήρηση της εκεχειρίας και την εδραίωση της ειρήνης στις περιφερειακές συγκρούσεις, και ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει αμέσως», ενώ πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ επιθυμεί τη συνέχιση των συγκρούσεων στην περιοχή και συνεχίζει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας, και ότι είναι ζωτικής σημασίας η ενίσχυση της διεθνούς πίεσης προς το Ισραήλ».
«Οι εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή κατέδειξαν για άλλη μια φορά τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογραμμίζεται.
Αναλυτικά η ανάρτηση του λογαριασμού της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας:
«Ο Πρόεδρος @RTErdogan είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις.
Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία αγωνίζεται για τη διατήρηση της εκεχειρίας και την εδραίωση της ειρήνης στις περιφερειακές συγκρούσεις, και ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει αμέσως.
Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ επιθυμεί τη συνέχιση των συγκρούσεων στην περιοχή και συνεχίζει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας, και ότι είναι ζωτικής σημασίας η ενίσχυση της διεθνούς πίεσης προς το Ισραήλ.
Τονίζοντας ότι οι εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή κατέδειξαν για άλλη μια φορά τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, κατά την οποία δόθηκε έμφαση στην επίλυση των προβλημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης, ο Πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες της Ευρώπης σχετικά με τις στρατηγικές ασφάλειας θα ήταν επωφελής, ότι η Τελωνειακή Ένωση πρέπει να επικαιροποιηθεί και ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία σε όλους τους τομείς».
President @RTErdogan spoke by phone with President of the European Commission Ursula von der Leyen.— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) May 19, 2026
The call addressed the Türkiye-European Union relations as well as regional and global developments.
President Erdoğan said Türkiye strives for the preservation of ceasefire…
