Έλσι Χιούιτ για την κόρη της μετά τον χωρισμό με τον Πιτ Ντέιβιντσον: Πρέπει να δουλεύω και να βγάζω χρήματα, το κάνω μόνη μου
Πηγή κοντά στον ηθοποιό ανέφερε ότι παρέχει πλήρη οικονομική στήριξη στο παιδί του
Μετά τον χωρισμό της από τον Πιτ Ντέιβιντσον, η Έλσι Χιούιτ περιέγραψε τη νέα πραγματικότητα ως μητέρα, αναφερόμενη στις δυσκολίες της καθημερινότητας και τονίζοντας ότι καλείται να ανταποκριθεί μόνη της στις απαιτήσεις της φροντίδας του παιδιού τους.
Σε βίντεο που δημοσίευσε η Χιούιτ στο TikTok, μίλησε για την πίεση που βιώνει, τονίζοντας ότι αυτή την περίοδο επικεντρώνεται στην κόρη της και στην εργασία της. Πιο αναλυτικά δήλωσε για παπαρατσικές φωτογραφίες με το πρόσωπό της που κυκλοφόρησαν πρόσφατα: «Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, γιατί έχω ένα μωρό να φροντίσω και επίσης πρέπει να δουλεύω και να βγάζω χρήματα, και το κάνω μόνη μου, κάτι που είναι δύσκολο».
Σε σχόλια κάτω από την ανάρτηση, η ίδια απάντησε σε ερώτηση για το αν διαχειρίζεται μόνη της τα οικονομικά, σημειώνοντας: «Εγώ» και προσθέτοντας ένα emoji με χαμογελαστή φάτσα. Την ίδια ημέρα, η Έλσι Χιούιτ ανάρτησε story στο Instagram, στο οποίο αναζητούσε βοήθεια για τη φροντίδα του παιδιού της, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για αμειβόμενη θέση. «Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βρω ένα άτομο για βοήθεια στο σπίτι, μία νταντά, βασικά έναν δεξί χέρι», έγραψε.
Σε απάντηση των ισχυρισμών της, πηγή κοντά στον Πιτ Ντέιβιντσον ανέφερε ότι ο ηθοποιός είναι διαθέσιμος και παρέχει πλήρη οικονομική στήριξη: «Ο Πιτ έχει δείξει ότι είναι διαθέσιμος και έχει προσφέρει πλήρη οικονομική υποστήριξη. Στην πραγματικότητα καλύπτει όλα τα έξοδα της Σκότι και ακόμη περισσότερα». Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι ο Ντέιβιντσον εύχεται υγεία και επιτυχία στη μητέρα του παιδιού του, για το καλό της κόρης τους: «Εύχεται η Έλσι να έχει καλή υγεία και επιτυχία για το καλό της κόρης τους».
Το ζευγάρι ξεκίνησε να είναι σε σχέση τον Μάρτιο του 2025, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της Χιούιτ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς και υποδέχτηκε την κόρη του στις 12 Δεκεμβρίου του 2025. Λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε ο χωρισμός τους, σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με πηγές, προσπαθούσαν ήδη να διαχειριστούν δυσκολίες στη σχέση τους και την προσαρμογή στη γονεϊκότητα.
@elsiehewitt
priorities ?!?!♬ original sound - elsie
