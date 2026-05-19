Έλσι Χιούιτ για την κόρη της μετά τον χωρισμό με τον Πιτ Ντέιβιντσον: Πρέπει να δουλεύω και να βγάζω χρήματα, το κάνω μόνη μου
GALA
Έλσι Χιούιτ Πιτ Ντέιβιντσον Κόρη Χωρισμός

Έλσι Χιούιτ για την κόρη της μετά τον χωρισμό με τον Πιτ Ντέιβιντσον: Πρέπει να δουλεύω και να βγάζω χρήματα, το κάνω μόνη μου

Πηγή κοντά στον ηθοποιό ανέφερε  ότι  παρέχει πλήρη οικονομική στήριξη στο παιδί του

Έλσι Χιούιτ για την κόρη της μετά τον χωρισμό με τον Πιτ Ντέιβιντσον: Πρέπει να δουλεύω και να βγάζω χρήματα, το κάνω μόνη μου
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά τον χωρισμό της από τον Πιτ Ντέιβιντσον, η  Έλσι Χιούιτ περιέγραψε τη νέα πραγματικότητα ως μητέρα, αναφερόμενη στις δυσκολίες της καθημερινότητας και τονίζοντας ότι καλείται να ανταποκριθεί μόνη της στις απαιτήσεις της φροντίδας του παιδιού τους.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Χιούιτ  στο TikTok, μίλησε για την πίεση που βιώνει, τονίζοντας ότι αυτή την περίοδο επικεντρώνεται στην κόρη της και στην εργασία της. Πιο αναλυτικά δήλωσε για παπαρατσικές φωτογραφίες με το πρόσωπό της που κυκλοφόρησαν πρόσφατα: «Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, γιατί έχω ένα μωρό να φροντίσω και επίσης πρέπει να δουλεύω και να βγάζω χρήματα, και το κάνω μόνη μου, κάτι που είναι δύσκολο».

Δείτε το βίντεο

@elsiehewitt

priorities ?!?!

♬ original sound - elsie
Σε σχόλια κάτω από την ανάρτηση, η ίδια απάντησε σε ερώτηση για το αν διαχειρίζεται μόνη της τα οικονομικά, σημειώνοντας: «Εγώ» και προσθέτοντας ένα emoji με χαμογελαστή φάτσα. Την ίδια ημέρα, η Έλσι Χιούιτ ανάρτησε story στο Instagram, στο οποίο αναζητούσε βοήθεια για τη φροντίδα του παιδιού της, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για αμειβόμενη θέση. «Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βρω ένα άτομο για βοήθεια στο σπίτι, μία νταντά, βασικά έναν δεξί χέρι», έγραψε.

Έλσι Χιούιτ για την κόρη της μετά τον χωρισμό με τον Πιτ Ντέιβιντσον: Πρέπει να δουλεύω και να βγάζω χρήματα, το κάνω μόνη μου

Σε απάντηση των ισχυρισμών της, πηγή κοντά στον Πιτ Ντέιβιντσον ανέφερε ότι ο ηθοποιός είναι διαθέσιμος και παρέχει πλήρη οικονομική στήριξη: «Ο Πιτ έχει δείξει ότι είναι διαθέσιμος και έχει προσφέρει πλήρη οικονομική υποστήριξη. Στην πραγματικότητα καλύπτει όλα τα έξοδα της Σκότι και ακόμη περισσότερα». Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι ο Ντέιβιντσον εύχεται υγεία και επιτυχία στη μητέρα του παιδιού του, για το καλό της κόρης τους: «Εύχεται η Έλσι να έχει καλή υγεία και επιτυχία για το καλό της κόρης τους».

Το ζευγάρι ξεκίνησε να είναι σε σχέση τον Μάρτιο του 2025, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της Χιούιτ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς και υποδέχτηκε την κόρη του στις 12 Δεκεμβρίου του 2025. Λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε ο χωρισμός τους, σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με πηγές, προσπαθούσαν ήδη να διαχειριστούν δυσκολίες στη σχέση τους και την προσαρμογή στη γονεϊκότητα.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης