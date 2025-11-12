Από το Παρίσι... η «Emily» στα Πετράλωνα- Στην Αθήνα για γυρίσματα η Λίλι Κόλινς, δείτε βίντεο
GALA
Λίλι Κόλινς Πετράλωνα γυρίσματα

Από το Παρίσι... η «Emily» στα Πετράλωνα- Στην Αθήνα για γυρίσματα η Λίλι Κόλινς, δείτε βίντεο

Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» ταξίδεψε στην Ελλάδα στο πλαίσιο συνεργασίας της με γερμανικό περιοδικό μόδας

Από το Παρίσι... η «Emily» στα Πετράλωνα- Στην Αθήνα για γυρίσματα η Λίλι Κόλινς, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Πετράλωνα βρέθηκε για γυρίσματα η Λίλι Κόλινς.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από το «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, η πλατεία Μερκούρη γέμισε με κάμερες και φώτα για τις ανάγκες του πρότζεκτ, στο οποίο συμμετέχει η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris». Εικόνες μάλιστα  από την περιοχή που μετατράπηκε σε πλατό παρουσιάστηκαν στην εκπομπή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα γυρίσματα έγιναν με αυστηρά μέτρα ασφαλείας μέσα σε μία μόλις μέρα και εκτιμάται ότι πιθανότατα αφορούσαν γερμανικό περιοδικό μόδας.

Η παρουσία της ηθοποιού στην Ελλάδα έρχεται έναν περίπου μήνα πριν την κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης πέμπτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix.

Δείτε το βίντεο


Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες

Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης