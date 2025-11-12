Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Από το Παρίσι... η «Emily» στα Πετράλωνα- Στην Αθήνα για γυρίσματα η Λίλι Κόλινς, δείτε βίντεο
Από το Παρίσι... η «Emily» στα Πετράλωνα- Στην Αθήνα για γυρίσματα η Λίλι Κόλινς, δείτε βίντεο
Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» ταξίδεψε στην Ελλάδα στο πλαίσιο συνεργασίας της με γερμανικό περιοδικό μόδας
Στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Πετράλωνα βρέθηκε για γυρίσματα η Λίλι Κόλινς.
Όπως έγινε γνωστό μέσα από το «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, η πλατεία Μερκούρη γέμισε με κάμερες και φώτα για τις ανάγκες του πρότζεκτ, στο οποίο συμμετέχει η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris». Εικόνες μάλιστα από την περιοχή που μετατράπηκε σε πλατό παρουσιάστηκαν στην εκπομπή.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα γυρίσματα έγιναν με αυστηρά μέτρα ασφαλείας μέσα σε μία μόλις μέρα και εκτιμάται ότι πιθανότατα αφορούσαν γερμανικό περιοδικό μόδας.
Η παρουσία της ηθοποιού στην Ελλάδα έρχεται έναν περίπου μήνα πριν την κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης πέμπτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Όπως έγινε γνωστό μέσα από το «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, η πλατεία Μερκούρη γέμισε με κάμερες και φώτα για τις ανάγκες του πρότζεκτ, στο οποίο συμμετέχει η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris». Εικόνες μάλιστα από την περιοχή που μετατράπηκε σε πλατό παρουσιάστηκαν στην εκπομπή.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα γυρίσματα έγιναν με αυστηρά μέτρα ασφαλείας μέσα σε μία μόλις μέρα και εκτιμάται ότι πιθανότατα αφορούσαν γερμανικό περιοδικό μόδας.
Η παρουσία της ηθοποιού στην Ελλάδα έρχεται έναν περίπου μήνα πριν την κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης πέμπτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα