Χάρι Στάιλς - Ζόι Κράβιτζ: Έχουν φοβερή χημεία, ανέφερε πηγή
Η σχέση τους πηγαίνει πολύ καλά, είπε άτομο από το περιβάλλον των δύο σταρ
Τη χημεία που υπάρχει ανάμεσα στον Χάρι Στάιλς και τη Ζόι Κράβιτζ υπογράμμισε άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού.
Οι δύο σταρ βρίσκονται αυτές τις μέρες στη Ρώμη, όπου απαθανατίστηκαν πρόσφατα να περπατούν χέρι-χέρι, και πηγή που μίλησε στο People δήλωσε ότι η σχέση τους «πηγαίνει πολύ καλά».
«Ο Χάρι περνά μεγάλα διαστήματα στη Ρώμη φέτος. Η Ζόε τον έχει επισκεφθεί πολλές φορές από τα τέλη του καλοκαιριού», ανέφερε η ίδια πηγή. «Όταν βρίσκονται στη Ρώμη είναι σε μεγάλο βαθμό ανενόχλητοι», πρόσθεσε. «Απλώς κάνουν βόλτες, συναντούν φίλους και ζουν μια πολύ χαλαρή ζωή. Έχουν φοβερή χημεία», συμπλήρωσε.
Οι πρώτες φήμες περί σχέσης ανάμεσα στη Ζόι Κράβιτζ και τον πρώην τραγουδιστή των One Direction ξεκίνησαν τον Αύγουστο, όταν ο φωτογραφικός φακός τους είχε εντοπίσει να περπατούν αγκαζέ σε έξοδό τους στη Ρώμη.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον ίδιο μήνα, είχαν φωτογραφηθεί να φιλιούνται και να δείχνουν ιδιαίτερα διαχυτικοί κατά τη διάρκεια εξόδου στο Λονδίνο.
Τον Οκτώβριο, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η σχέση τους είχε προχωρήσει σε πιο σοβαρό επίπεδο, καθώς η Ζόι Κράβιτζ φέρεται να φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Χάρι Στάιλς στο Λονδίνο, την περίοδο που εργαζόταν για την επόμενη κινηματογραφική της δουλειά, ενώ συνέχισαν να πραγματοποιούν δημόσιες εμφανίσεις.
Φωτογραφία: Shutterstock
Inside Harry Styles and Zoë Kravitz's Roman Rendezvous: 'They Have Great Chemistry' (Exclusive Source) https://t.co/uQLuo8dlVX— People (@people) December 2, 2025
