Φάουλ, βολές, διαμαρτυρίες κι ανακοινώσεις: Οι τελικοί του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό ξεκίνησαν με την ένταση στο κόκκινο
«Σπρώξιμο» καταλόγισε η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα στον Κέντρικ Ναν για την φάση με τον Εβάν Φουρνιέ στο φινάλε του πρώτου τελικού ανάμεσα στους δύο «αιωνίους» - Ο Αταμάν που χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, οι αναρτήσεις του Ολυμπιακού και το... σχόλιο από τον ιδιοκτήτη της Χαποέλ τελ Αβίβ
Το φάουλ που ξεκίνησε τον «πόλεμο»Αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα, η διαιτησία ήρθε σε πρώτο πλάνο με τον Παναθηναϊκό να διαμαρτύρεται έντονα τόσο για τις βολές (29-5), όσο και για το καθοριστικό φάουλ που σφυρίχτηκε στον Κέντρικ Ναν για μια φάση με τον Εβάν Φουρνιέ.
Η εν λόγω φάση έγινε 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και με το σκορ στο 75-73. Στον Παναθηναϊκό θεωρούν πως ο Αμερικάνος αστέρας δεν έχει κάνει φάουλ, καθώς τραβάει τα χέρια του, ενώ στον Ολυμπιακό θεωρούν πως υπάρχει επαφή στον Γάλλο και πως σωστά σφυρίχτηκε παράβαση που είχε ως αποτέλεσμα ο MVP του Final Four της Euroleague να εκτελέσει δύο βολές και να κάνει το σκορ 77-73.
Στα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν τη φάση αυτή, ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τα παράπονά του προς τη Βάσω Τσαρούχα, η οποία εκείνη τη στιγμή έδειχνε στη γραμματεία με τις κινήσεις των χεριών της, ποια ήταν η παράβαση που κατά την κρίση της, έκανε ο Κέντρικ Ναν και την οδήγησε να σφυρίξει το φάουλ. Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο δείχνει στον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού πως ο Αμερικάνος γκαρντ της ομάδας έσπρωξε τον Εβάν Φουρνιέ.
Δείτε:
Ο Εργκίν Αταμάν ήταν έξαλλος μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για τον πρώτο τελικό της GBL. Ο Τούρκος τεχνικός πήγε στη συνέντευξη Τύπου κι αναφέρθηκε στις εκτελεσμένες βολές που είχε η ομάδα του Ολυμπιακού, σε σχέση με τις προσπάθειες των δικών του παικτών κι αφού ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, κοπάνησε το χέρι του στο τραπέζι, αποχωρώντας σαφώς εκνευρισμένος.
Ξέσπασμα Αταμάν, χτύπησε το χέρι και έφυγε
«Ξέρετε στην Τουρκία έχουμε μία παραγωγή εβδομαδιαίων σειρών που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τέτοιες σειρές. Οι τελικοί μας είναι σαν αυτό. Είμαι σίγουρος πως και οι άνθρωποι του αθλητισμού παρακολουθούν σαν μία παραγωγή σειράς. Το αποτέλεσμα του παιχνιδιού ήταν 82-76. Το αποτέλεσμα του αγώνα είναι 29-5. 29 βολές για τον Ολυμπιακό και 5 βολές εμείς και είχαμε καλή ευκαιρία στο τέλος. Για τα σερβικά Μέσα και τα ελληνικά Μέσα, συνεχίστε να γράφετε εβδομαδιαία, ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής της Ευρώπης. Είναι εύκολο και έχετε τους καλύτερους διαιτητές της Ηπείρου. Συγχαρητήρια...», είπε ο Αταμάν.
Mε ανάρτηση στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός τοποθετήθηκε για τη φάση που «φωνάζει» ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστές τους Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν.
Απάντησε με αναρτήσεις και βίντεο ο Ολυμπιακός
Την ανάρτηση συνοδεύει και ένα στοπ καρέ από την φάση στην οποία ο Ολυμπιακός θέλει να δείξει την επαφή του Ναν στην προσπάθεια του Φουρνιέ.
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Το πρωί της Πέμπτης η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε και νέα ανάρτηση στα social media για τη συγκεκριμένη φάση. Συγκεκριμένα, ανάρτησε ένα βίντεο με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, συνοδεύοντας το με δύο φωτογραφίες, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Εξακολουθεί να μην χρειάζεται σχόλιο...».
Εξακολουθεί να μην χρειάζεται σχόλιο … #OlympiacosBC pic.twitter.com/YkHk7LMUWx— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 4, 2026
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠαναθηναϊκόςΧθες βράδυ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε θέση με επίσημο τρόπο για τη διαιτησία του τελικού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Στην ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει πως ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι τέλους μέσα στο παρκέ, έχοντας τον κόσμο του ως ασπίδα και απόλυτη προτεραιότητα. Όπως τονίζεται, η ομάδα θα παλέψει με όλες της τις δυνάμεις για αυτό που θεωρεί ότι δικαιούται, αλλά και για το βάρος που κουβαλά η ιστορία του συλλόγου.
Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά και στη σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ, με τον Παναθηναϊκό να αφήνει σαφείς αιχμές τόσο για τον τρόπο εκλογής της όσο και για την ανοχή που, σύμφωνα με την ΚΑΕ, υπάρχει απέναντι σε όσα εκτυλίσσονται στους αγώνες.
Ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 3, 2026
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την οργή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού μέσα από τα χιλιάδες μηνύματα που δεχόμαστε τις τελευταίες ώρες την οποία και συμμεριζόμαστε απολύτως.
Για τον μεγαλύτερο Σύλλογο της Ευρώπης, τη λαμπρή του ιστορία και τα… pic.twitter.com/r9HNsfTAqF
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την οργή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού μέσα από τα χιλιάδες μηνύματα που δεχόμαστε τις τελευταίες ώρες την οποία και συμμεριζόμαστε απολύτως.
Για τον μεγαλύτερο Σύλλογο της Ευρώπης, τη λαμπρή του ιστορία και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του δεν μπορεί να αποτελέσει τρόπο αντίδρασης ο ευτελισμός, ο υποβιβασμός στην Α2, είτε αποφεύγοντας τη συμμετοχή σε κάποια αναμέτρηση, είτε αποκλείοντας την Κρατική Τηλεόραση από τη μετάδοση του εντός έδρας αγώνα μας.
Ως Παναθηναϊκός δεσμευόμαστε πως θα πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος εντός αγωνιστικού χώρου έχοντας τον κόσμο μας ως ασπίδα και προτεραιότητα. Μαζί θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για αυτό που δικαιούμαστε. Για το μεγαλείο μας.
Άραγε η Κυβέρνηση μέχρι πότε θα συνεχίσει να κωφεύει σε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια; Όσοι κατέκριναν την προηγούμενη διοίκηση της ΕΟΚ ως κατεστημένο, τί έχουν να πουν για τη νυν διοίκηση η οποία εξελέγη με τον τρόπο που όλοι θυμόμαστε επί υπουργίας του Λευτέρη Αυγενάκη και κατά τη θητεία της παρακολουθούμε αγώνες, όπως και ο πρώτος τελικός του Πρωταθλήματος με την ανοχή του Κράτους;
Να είναι βέβαιος όλος ο φίλαθλος κόσμος πως με την ολοκλήρωση του φετινού Πρωταθλήματος θα κάνουμε, σε όλα τα επίπεδα, αυτό που οφείλουμε στην Ιστορία, τον κόσμο και το ηθικό βάρος του Παναθηναϊκού, αλλά και συνολικά του ελληνικού Μπάσκετ.
ΥΓ: Πώς φαίνεται σε οποιονδήποτε το να σφυρίζει διαιτητής (άνδρας/γυναίκα), που διώκεται ποινικά, την ομάδα η οποία υπέβαλε τη μήνυση εναντίον του/της;»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο φινάλε της αναμέτρησης αποφάσισε να μεταφέρει τις σκέψεις του για την αναμέτρηση στα social media. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη διαιτησία στο παιχνίδι και τις ελεύθερες βολές που δόθηκαν στον «αιώνιο αντίπαλο». Στο παιχνίδι, οι «ερυθρόλευκοι» εκτέλεσαν 29 βολές, έναντι 5 που εκτέλεσαν οι «πράσινοι».
Σειρά αναρτήσεων από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο
Άκουσα καλά; 24-2 είπε ήταν οι βολές; 25-3 είναι οι βολές; Φαντάζομαι κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως φόραγε παλιά στο ΣΕΦ ε; Πάντως είναι κρίμα να έχουμε τον πρωταθλητή της Ευρώπης, μια ομάδα της Ελλάδας να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και να έχουμε τέτοιο επίπεδο. Εγώ δεν τη λέω τη λέξη γιατί θα με τιμωρήσουν».
Αφού εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις ελεύθερες βολές, ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» φώναζε και για τον MVP του αγώνα δείχνοντας πλάνο του αγώνα στο οποίο υπήρχαν παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αλλά και μια εκ των διαιτητών του αγώνα, η Βάσω Τσαρούχα.
Ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ειρωνεύτηκε έπειτα για τη φάση με τον Ναν και τον Φουρνιε, γράφοντας ότι «αυτό το φάουλ εγώ θα το έδινα αντιαθλητικό».
Σε επόμενη ανάρτηση ζήτησε να του απαντήσουν αποκλειστικά μόνο οι φίλοι του Ολυμπιακού που τον ακολουθούν, εάν είναι περήφανοι με τον τρόπο που κέρδισε η ομάδα του και πήρε… κεφάλι στη σειρά των τελικών.
Σε μία από τις επόμενες αναρτήσεις του, ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» έγραψε: «Τις εποχές του κακού Βασιλακόπουλου πήρατε πρωτάθλημα με τα 7 βήματα του Σπανούλη μπροστά στα μάτια του Αναστόπουλου… Ναι αυτού που κάποιοι άγνωστοι τον έδειραν. Έναν αγώνα που τα ανθρώπινα διαιτητικά λάθη ευνόησαν τον Παναθηναϊκό στην εποχή της νέας ΕΟΚ θα μου βρει κάποιος;
Υ.Γ. Ο Βασιλακόπουλος ήταν δηλωμένος ΠΑΣΟΚ, δεν είχε κανέναν πίσω να τον στηρίζει».
Θέση για τα όσα έγιναν πήρε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάικ Τζέιμς με ανάρτηση στο twitter.
Το σχόλιο του Μάικ Τζέιμς
I get it, refs are bad sometimes. But shit so are players, coaches, staff. Everybody have bad days.— Mike James (@TheNatural_05) June 3, 2026
I know this crazy coming from me but just saying
«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.
Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με αυτά που λέει ο κόσμος και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ισχυρίζονται υπερβολικά.
Ίσως το "απόδειξη" να είναι η λάθος διατύπωση, αλλά ποιος νοιάζεται, μετά το παιχνίδι τελειώνει, πάμε παρακάτω.
Το καταλαβαίνω, οι διαιτητές είναι κακοί μερικές φορές. Αλλά το ίδιο και οι παίκτες, οι προπονητές, το προσωπικό. Όλοι έχουν κακές μέρες.
Ξέρω ότι αυτή η τρελή κίνηση προέρχεται από εμένα, αλλά απλώς το λέω», έγραψε.
That’s the one thing i don’t like about Greek basketball.— Mike James (@TheNatural_05) June 3, 2026
I feel like the teams, coaches, owners, players get into what people saying too much and try to prove they case too much.
Maybe prove is the wrong verbiage but who cares, after the game it’s over move on. https://t.co/TT1Sfr2frj
H αντίδραση του Οφέρ ΓιανάιΟ Οφέρ Γιανάι, αν είναι για κάτι φημισμένος στην Ευρώπη, εκτός από το πάθος του για το μπάσκετ, είναι και για τις ενεργές τοποθετήσεις του στα social media. Πάντοτε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, αντιδρά στα δρώμενα και τοποθετείται.
Και αυτό έκανε και μετά τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, έκανε αναδημοσίευση στην πλατφόρμα «X» τη συνέντευξη Τύπου με το ξέσπασμα του Εργκίν Αταμάν, συνοδευόμενη από μια ατάκα. «Δυνατά λόγια...».
Υπενθυμίζουμε πως οι δυο άντρες, Αταμάν και Γιανάι, έχουν μιλήσει με σκληρά λόγια ο ένας για τον άλλον, νωρίτερα μέσα στη σεζόν, ενώ τώρα ο Γιανάι φαίνεται να στέκεται... στο πλευρό του πολύπειρου κόουτς.
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