Φάουλ, βολές, διαμαρτυρίες κι ανακοινώσεις: Οι τελικοί του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό ξεκίνησαν με την ένταση στο κόκκινο

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Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός



Σειρά αναρτήσεων από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο



Το σχόλιο του Μάικ Τζέιμς

H αντίδραση του Οφέρ Γιανάι

Συγκεκριμένα η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε video από διαφορετική κάμερα γράφοντας στην ανάρτησή της «Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο».Την ανάρτηση συνοδεύει και ένα στοπ καρέ από την φάση στην οποία ο Ολυμπιακός θέλει να δείξει την επαφή του Ναν στην προσπάθεια του Φουρνιέ.Το πρωί της Πέμπτης η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε και νέα ανάρτηση στα social media για τη συγκεκριμένη φάση. Συγκεκριμένα, ανάρτησε ένα βίντεο με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, συνοδεύοντας το με δύο φωτογραφίες, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Εξακολουθεί να μην χρειάζεται σχόλιο...».Χθες βράδυ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε θέση με επίσημο τρόπο για τη διαιτησία του τελικού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.Στην ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει πως ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι τέλους μέσα στο παρκέ, έχοντας τον κόσμο του ως ασπίδα και απόλυτη προτεραιότητα. Όπως τονίζεται, η ομάδα θα παλέψει με όλες της τις δυνάμεις για αυτό που θεωρεί ότι δικαιούται, αλλά και για το βάρος που κουβαλά η ιστορία του συλλόγου.Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά και στη σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ, με τον Παναθηναϊκό να αφήνει σαφείς αιχμές τόσο για τον τρόπο εκλογής της όσο και για την ανοχή που, σύμφωνα με την ΚΑΕ, υπάρχει απέναντι σε όσα εκτυλίσσονται στους αγώνες.«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την οργή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού μέσα από τα χιλιάδες μηνύματα που δεχόμαστε τις τελευταίες ώρες την οποία και συμμεριζόμαστε απολύτως.Για τον μεγαλύτερο Σύλλογο της Ευρώπης, τη λαμπρή του ιστορία και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του δεν μπορεί να αποτελέσει τρόπο αντίδρασης ο ευτελισμός, ο υποβιβασμός στην Α2, είτε αποφεύγοντας τη συμμετοχή σε κάποια αναμέτρηση, είτε αποκλείοντας την Κρατική Τηλεόραση από τη μετάδοση του εντός έδρας αγώνα μας.Ως Παναθηναϊκός δεσμευόμαστε πως θα πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος εντός αγωνιστικού χώρου έχοντας τον κόσμο μας ως ασπίδα και προτεραιότητα. Μαζί θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για αυτό που δικαιούμαστε. Για το μεγαλείο μας.Άραγε η Κυβέρνηση μέχρι πότε θα συνεχίσει να κωφεύει σε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια; Όσοι κατέκριναν την προηγούμενη διοίκηση της ΕΟΚ ως κατεστημένο, τί έχουν να πουν για τη νυν διοίκηση η οποία εξελέγη με τον τρόπο που όλοι θυμόμαστε επί υπουργίας του Λευτέρη Αυγενάκη και κατά τη θητεία της παρακολουθούμε αγώνες, όπως και ο πρώτος τελικός του Πρωταθλήματος με την ανοχή του Κράτους;Να είναι βέβαιος όλος ο φίλαθλος κόσμος πως με την ολοκλήρωση του φετινού Πρωταθλήματος θα κάνουμε, σε όλα τα επίπεδα, αυτό που οφείλουμε στην Ιστορία, τον κόσμο και το ηθικό βάρος του Παναθηναϊκού, αλλά και συνολικά του ελληνικού Μπάσκετ.ΥΓ: Πώς φαίνεται σε οποιονδήποτε το να σφυρίζει διαιτητής (άνδρας/γυναίκα), που διώκεται ποινικά, την ομάδα η οποία υπέβαλε τη μήνυση εναντίον του/της;»Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο φινάλε της αναμέτρησης αποφάσισε να μεταφέρει τις σκέψεις του για την αναμέτρηση στα social media. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη διαιτησία στο παιχνίδι και τις ελεύθερες βολές που δόθηκαν στον «αιώνιο αντίπαλο». Στο παιχνίδι, οι «ερυθρόλευκοι» εκτέλεσαν 29 βολές, έναντι 5 που εκτέλεσαν οι «πράσινοι».Άκουσα καλά; 24-2 είπε ήταν οι βολές; 25-3 είναι οι βολές; Φαντάζομαι κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως φόραγε παλιά στο ΣΕΦ ε; Πάντως είναι κρίμα να έχουμε τον πρωταθλητή της Ευρώπης, μια ομάδα της Ελλάδας να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και να έχουμε τέτοιο επίπεδο. Εγώ δεν τη λέω τη λέξη γιατί θα με τιμωρήσουν».Αφού εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις ελεύθερες βολές, ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» φώναζε και για τον MVP του αγώνα δείχνοντας πλάνο του αγώνα στο οποίο υπήρχαν παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αλλά και μια εκ των διαιτητών του αγώνα, η Βάσω Τσαρούχα.Ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ειρωνεύτηκε έπειτα για τη φάση με τον Ναν και τον Φουρνιε, γράφοντας ότι «αυτό το φάουλ εγώ θα το έδινα αντιαθλητικό».Σε επόμενη ανάρτηση ζήτησε να του απαντήσουν αποκλειστικά μόνο οι φίλοι του Ολυμπιακού που τον ακολουθούν, εάν είναι περήφανοι με τον τρόπο που κέρδισε η ομάδα του και πήρε… κεφάλι στη σειρά των τελικών.Σε μία από τις επόμενες αναρτήσεις του, ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» έγραψε: «Τις εποχές του κακού Βασιλακόπουλου πήρατε πρωτάθλημα με τα 7 βήματα του Σπανούλη μπροστά στα μάτια του Αναστόπουλου… Ναι αυτού που κάποιοι άγνωστοι τον έδειραν. Έναν αγώνα που τα ανθρώπινα διαιτητικά λάθη ευνόησαν τον Παναθηναϊκό στην εποχή της νέας ΕΟΚ θα μου βρει κάποιος;Υ.Γ. Ο Βασιλακόπουλος ήταν δηλωμένος ΠΑΣΟΚ, δεν είχε κανέναν πίσω να τον στηρίζει».Θέση για τα όσα έγιναν πήρε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάικ Τζέιμς με ανάρτηση στο twitter.«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με αυτά που λέει ο κόσμος και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ισχυρίζονται υπερβολικά.Ίσως το "απόδειξη" να είναι η λάθος διατύπωση, αλλά ποιος νοιάζεται, μετά το παιχνίδι τελειώνει, πάμε παρακάτω.Το καταλαβαίνω, οι διαιτητές είναι κακοί μερικές φορές. Αλλά το ίδιο και οι παίκτες, οι προπονητές, το προσωπικό. Όλοι έχουν κακές μέρες.Ξέρω ότι αυτή η τρελή κίνηση προέρχεται από εμένα, αλλά απλώς το λέω», έγραψε.Ο Οφέρ Γιανάι, αν είναι για κάτι φημισμένος στην Ευρώπη, εκτός από το πάθος του για το μπάσκετ, είναι και για τις ενεργές τοποθετήσεις του στα social media. Πάντοτε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, αντιδρά στα δρώμενα και τοποθετείται.Και αυτό έκανε και μετά τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, έκανε αναδημοσίευση στην πλατφόρμα «X» τη συνέντευξη Τύπου με το ξέσπασμα του Εργκίν Αταμάν, συνοδευόμενη από μια ατάκα. «Δυνατά λόγια...».Υπενθυμίζουμε πως οι δυο άντρες, Αταμάν και Γιανάι, έχουν μιλήσει με σκληρά λόγια ο ένας για τον άλλον, νωρίτερα μέσα στη σεζόν, ενώ τώρα ο Γιανάι φαίνεται να στέκεται... στο πλευρό του πολύπειρου κόουτς.