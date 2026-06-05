Βίντεο από τη στιγμή που αυτοκίνητο εισβάλλει σε παντοπωλείο στη Θεσσαλονίκη
Βίντεο από τη στιγμή που αυτοκίνητο εισβάλλει σε παντοπωλείο στη Θεσσαλονίκη
Ο 20χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξε μέσα στο κατάστημα – Ένας ελαφρά τραυματίας από το ατύχημα
Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε κατάστημα, δημοσιεύει το protothema.gr.
Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνεται η στιγμή που ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου χάνει τον έλεγχο του οχήματος και καταλήγει μέσα στο παντοπωλείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο και να προκληθούν υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με τη σύζυγο του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οδηγός του οχήματος που κινούνταν με κατεύθυνση προς την Περαία, φαίνεται ότι έκανε ελιγμό για να αποφύγει άλλο όχημα και για αυτό έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στο κατάστημα.
Μετά το περιστατικό η Τροχαία έκανε αλκοτέστ στον οδηγό του οχήματος το οποίο βγήκε «καθαρό» και διαπιστώθηκε ότι διέθετε κανονικά δίπλωμα οδήγησης.
Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνεται η στιγμή που ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου χάνει τον έλεγχο του οχήματος και καταλήγει μέσα στο παντοπωλείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο και να προκληθούν υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με τη σύζυγο του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οδηγός του οχήματος που κινούνταν με κατεύθυνση προς την Περαία, φαίνεται ότι έκανε ελιγμό για να αποφύγει άλλο όχημα και για αυτό έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στο κατάστημα.
Μετά το περιστατικό η Τροχαία έκανε αλκοτέστ στον οδηγό του οχήματος το οποίο βγήκε «καθαρό» και διαπιστώθηκε ότι διέθετε κανονικά δίπλωμα οδήγησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα