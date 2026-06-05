Βίντεο από τη στιγμή που αυτοκίνητο εισβάλλει σε παντοπωλείο στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Θεσσαλονίκη

Βίντεο από τη στιγμή που αυτοκίνητο εισβάλλει σε παντοπωλείο στη Θεσσαλονίκη

Ο 20χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξε μέσα στο κατάστημα – Ένας ελαφρά τραυματίας από το ατύχημα

Βίντεο από τη στιγμή που αυτοκίνητο εισβάλλει σε παντοπωλείο στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
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Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε κατάστημα, δημοσιεύει το protothema.gr.

Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνεται η στιγμή που ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου χάνει τον έλεγχο του οχήματος και καταλήγει μέσα στο παντοπωλείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο και να προκληθούν υλικές ζημιές.



Σύμφωνα με τη σύζυγο του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οδηγός του οχήματος που κινούνταν με κατεύθυνση προς την Περαία, φαίνεται ότι έκανε ελιγμό για να αποφύγει άλλο όχημα και για αυτό έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στο κατάστημα.

Μετά το περιστατικό η Τροχαία έκανε αλκοτέστ στον οδηγό του οχήματος το οποίο βγήκε «καθαρό» και διαπιστώθηκε ότι διέθετε κανονικά δίπλωμα οδήγησης.

Βίντεο από τη στιγμή που αυτοκίνητο εισβάλλει σε παντοπωλείο στη Θεσσαλονίκη
Βίντεο από τη στιγμή που αυτοκίνητο εισβάλλει σε παντοπωλείο στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
3 ΣΧΟΛΙΑ

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