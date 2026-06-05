Το βίντεο που πρόδωσε τον μελισσοκόμο στο Άλσος Βεΐκου: Πανικόβλητος προσπαθούσε με κουβά να σβήσει τη φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
μελισσοκόμος Άλσος Βεΐκου Πυρκαγιά Φωτιά

Το βίντεο που πρόδωσε τον μελισσοκόμο στο Άλσος Βεΐκου: Πανικόβλητος προσπαθούσε με κουβά να σβήσει τη φωτιά

«Περνούσα τυχαία, είδα τη φωτιά και προσπάθησα να τη σβήσω» λέει ο μελισσοκόμος - Οταν ο 45χρονος αντιλήφθηκε ότι πλησιάζουν πυροσβεστικά οχήματα, τότε ανέβηκε στο μηχανάκι του και έφυγε

Το βίντεο που πρόδωσε τον μελισσοκόμο στο Άλσος Βεΐκου: Πανικόβλητος προσπαθούσε με κουβά να σβήσει τη φωτιά
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
26 ΣΧΟΛΙΑ
Ο αριθμός μητρώου των κυψελών και ένα βίντεο που αποτυπώνει όσα έγιναν λίγο μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς οδήγησαν στη σύλληψη του 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr, έχουν καταγραφεί όσα διαδραματίστηκαν λίγο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς. Ο 45χρονος ξεπροβάλει μέσα από τους καπνούς με έναν κουβά στο χέρι και προσπαθεί να σβήσει τις φλόγες. Εις μάτην.

Όπως ανέφεραν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές, όταν ο 45χρονος αντιλήφθηκε ότι πλησιάζουν πυροσβεστικά οχήματα, τότε ανέβηκε στο μηχανάκι του και έφυγε.

@protothema.gr

❗️ Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον μελισσοκόμο να τρέχει με κουβά για να σβήσει τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

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Τα στελέχη όμως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής τον ταυτοποίησαν γρήγορα μέσω του αριθμού μητρώου των κυψελών και του βίντεο και ξεκίνησαν να τον αναζητούν.

Τελικά, μετά από περίπου τρεις ώρες, ο άνδρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως. Παραδέχθηκε ότι είναι αυτός που φαίνεται στις εικόνες και ισχυρίστηκε πως περνούσε από το σημείο τυχαία, είδε τη φωτιά και προσπάθησε να τη σβήσει. Ο 45χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του καταλογίστηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
26 ΣΧΟΛΙΑ

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