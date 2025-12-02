Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου Ο γιατρός με τη μαγική μέθοδο που πρώτος έκανε μεταμόσχευση μήτρας παγκοσμίως και ίδρυσε την πρώτη τράπεζα σπέρματος στην Ελλάδα πέθανε στα 99 του χρόνια πριν από λίγες ημέρες - «Ερχόταν η Ζωζώ Νταλμάς και μου έλεγε πώς το έκανε με τον Κεμάλ Ατατούρκ»

Γράφει ο Γιώργος Παπαϊωάννου 02.12.2025, 13:23