Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Ο γιατρός με τη μαγική μέθοδο που πρώτος έκανε μεταμόσχευση μήτρας παγκοσμίως και ίδρυσε την πρώτη τράπεζα σπέρματος στην Ελλάδα πέθανε στα 99 του χρόνια πριν από λίγες ημέρες - «Ερχόταν η Ζωζώ Νταλμάς και μου έλεγε πώς το έκανε με τον Κεμάλ Ατατούρκ»
Ηταν έναν χρόνο μεγαλύτερος από τον πατέρα μου, μαζί στο σχολείο, στα αυτοσχέδια παιχνίδια κάτω από τους πλάτανους και στις βρύσες που σταματημό δεν είχαν τα νερά τους, στο ίδιο χωριό που γέννησε τον μεγάλο θεατράνθρωπο Δημήτρη Ροντήρη, τον Πλάτανο Ναυπακτίας. Η πρώτη μας συνάντηση έγινε πριν από χρόνια, τότε που η Aλικολογία είχε ξαναφουντώσει για τα καλά, λόγω του σίριαλ «Εχω ένα μυστικό», όπου η Κατερίνα Παπουτσάκη υποδυόταν την Αλίκη.
Θυμάμαι τη γιαγιά μου να μου λέει: «Ο Παπανικολάου μάς είχε φέρει στο χωριό τη Βουγιουκλάκη. Μαζεύτηκαν όλες οι Πλατανιώτισσες μπροστά από τον Αγιο Νικόλαο για να την υποδεχτούν και φώναζαν “το βουγιουκλάκι, το βουγιουκλάκι”! Μεγάλος επιστήμονας ο Παπανικολάου, διαπρεπής. Αυτός κατάφερε και την έκανε να μείνει έγκυος, γιατί είχε κάποιο πρόβλημα, κι αυτός την ξεγέννησε. Δύσκολη γέννα ήταν, γι’ αυτό όταν ήρθε η Αλίκη στο χωριό έφερε μαζί της κι ένα τάμα και το έβαλε στην εικόνα του Αϊ-Νικόλα, όπως μπαίνεις αριστερά στην εκκλησία όπου βαφτίστηκες κι εσύ. Ευλαβής δωρεά Αλίκης Βουγιουκλάκη, 15/8/1969».
Τέσσερις δεκαετίες μετά το τάμα, με την Αλίκη και πολλές από τις σταρ που είχε κουράρει να μη ζουν πια, βρέθηκα στο γραφείο του, στην οδό Μακρυγιάννη, με θέα το Μουσείο και την Ακρόπολη, για να ανταλλάξουμε ιστορίες, να μου εμπιστευτεί φωτογραφίες από τα προσωπικά του άλμπουμ, να μου πει πράγματα που πρώτη φορά θέλησε να πει.
Είχε ορκιστεί μαζί με τα αδέλφια της Αλίκης, τον Τάκη και τον Αντώνη, πως για εκείνη δεν θα μιλούσε ποτέ. Μίλησε όμως το αίμα, η κοινή καταγωγή, ο Πλάτανος Ναυπακτίας. «Αφού είσαι ο εγγονός του ωρολογά (σ.σ.: προσωνύμιο του παππού λόγω επαγγέλματος) πάρε όσες φωτογραφίες θες», μου είπε. «Κράτα τες και χρησιμοποίησέ τες όποτε θες, όσες φορές θες». Κατέβασε τα δερματόδετα άλμπουμ από τη σκαλιστή βιβλιοθήκη πίσω του, σαν να έγινε έφηβος και έφυγαν τα χρόνια από την πλάτη του, χαμογέλασε κι άρχισε να ξεχωρίζει πρόσωπα και λεζάντες.
Ζωζώ Νταλμάς: «Ερχόταν να την εξετάσω και μου έλεγε με λεπτομέρειες πώς το έκανε με τον Κεμάλ Ατατούρκ», πετάει σαν να μην τρέχει τίποτα, κλείνοντας το μάτι. Τζένη Καρέζη, Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποια κόντρα μεταξύ τους; Να, εδώ τις βγάζω φωτογραφία μαζί, έγκυες και οι δύο». Νόνικα Γαληνέα, Καίτη Λαμπροπούλου, Αννα και Μαρία Καλουτά, Αννα Φόνσου, Στέλλα Στρατηγού - παντρεμένη εκείνη την εποχή με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Μπέττυ Βαλάση, Ελενα Ναθαναήλ, Σπύρος Ευαγγελάτος και Λήδα Τασοπούλου, Μελίνα Μερκούρη, Σπύρος Σκούρας της 20th Century Fox, Κάτια Δανδουλάκη και Μάριος Πλωρίτης, Φώτης Μεταξόπουλος και Νάντια Φοντάνα, Ντίνος Ηλιόπουλος με τη γυναίκα του τη Χίλντα, Χρυσούλα Διαβάτη και Νικήτας Τσακίρογλου, Μέλπω Ζαρόκωστα, Νινέτα Λεμπέση - σύζυγος του μεγάλου θεατρικού επιχειρηματία Γιώργου Λεμπέση και κόρη της θρυλικής σχεδιάστριας νυφικών Νταίζης Αντωνοπούλου, Χρήστος Πάρλας, Σταύρος Παράβας, Κώστας Καρράς, Γιώργος Μοσχίδης, Λυκούργος Καλλέργης, Θύμιος Καρακατσάνης, όλοι μετά των συζύγων τους - και τα ονόματα δεν έχουν τέλος. Για τους νεότερους, αρκεί να πούμε ότι όλοι οι παραπάνω που εμπιστεύτηκαν τον Νίκο Παπανικολάου για να γίνουν γονείς ήταν ουσιαστικά σύσσωμο το ελληνικό θέατρο της εποχής.
Κι εκεί, ανάμεσα στις τόσες φωτογραφίες που αποχωρίζονταν το σελοφάν του βίντατζ φωτοάλμπουμ και έμπαιναν προσεκτικά στον φάκελό μου, μια σελίδα με μόνο μία φωτογραφία ήταν αδύνατον να μη με αφήσει ενεό: μια γυναίκα ναρκωμένη, πανέμορφη, με τραχειοσωλήνα στο στόμα.
«Είναι η Αλίκη στο χειρουργείο, λίγα λεπτά πριν γεννήσει τον Γιάννη», επιβεβαιώνει. «Πάρ’ την, κύριε Παπαϊωάννου. Να ξέρεις πως θα δημοσιευτεί για πρώτη φορά από εσένα. Ας όψεται ο Πλάτανος», λέει και, για του λόγου το αληθές, μου διηγείται την παρακάτω ιστορία και δεν αλλάζω κόμμα: «Γνωστή δημοσιογράφος και φίλη της Αλίκης και δική μου, την εποχή εκείνη, ζήτησε να είναι αυτή πρώτη που θα φωτογράφιζε το νεογέννητο. Χωρίς να την αντιληφθεί κανείς, εισχώρησε στο χειρουργείο και φωτογράφισε την επέμβαση. Η Αλίκη με ανοιχτά τα κοιλιακά τοιχώματα κι εγώ με το νυστέρι να ανοίγω τη μήτρα! Ως και τα έντερά της, που διακρίνονταν σε κάποια άκρη, φωτογραφήθηκαν! Το άλμπουμ φωτογραφιών που συγκρότησε με αυτό το υλικό δεν ήταν να το δει μάτι. Μαλώσαμε. Την έχασα. Στα τόσα βιβλία που κυκλοφόρησαν και ίσως κυκλοφορήσουν, δεν αποκλείεται να εμφανιστεί και κάποιο από τα σπλάχνα της Αλίκης. Εγώ πρόλαβα και κράτησα μια φωτογραφία της την ώρα της νάρκωσης, με τον τραχειοσωλήνα στο στόμα».
Η φωτογραφία, αφού δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά τότε που μου την έδωσε ο Νίκος Παπανικολάου, έχει πλέον αναπαραχθεί και δημοσιευτεί από πολλά sites και social media... «για πρώτη φορά»! Κι όταν το φωτο-άλμπουμ φτάνει στο τέλος του, μου δείχνει μια ιδιόχειρη επιστολή της Μαρίκας Νέζερ, που τον συγχαίρει για την πρωτοβουλία του να στείλει γράμμα στον Ωνάση και να τον παρακαλέσει να φτιάξει ένα νοσοκομείο στην Αθήνα, εις μνήμην του γιου του Αλέξανδρου. Κι έτσι γεννήθηκε το Ωνάσειο.
Διάσημος ο ίδιος, ανάμεσα σε εκατοντάδες διάσημους της εποχής, ο λαμπρός αυτός επιστήμονας πέθανε πλήρης ημερών πριν από λίγες ημέρες και με παρηγορεί η σκέψη ότι αυτή τη στιγμή, με την εφηβική ορμή που τον συνόδευε όσες φορές βρεθήκαμε, παίζει ποδόσφαιρο με μια αυτοσχέδια μπάλα από πανιά, με τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους Πλατανιώτες φίλους του, στην πλατεία του χωριού.
