Τέιλορ Σουίφτ: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της για το «Toy Story 5»
Τέιλορ Σουίφτ: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της για το «Toy Story 5»
Το κομμάτι γράφτηκε ειδικά για την ταινία και σηματοδοτεί τη μουσική επιστροφή της σταρ στην κάντρι
Το νέο τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ, με τίτλο «I Knew It, I Knew You» κυκλοφόρησε στις ψηφιακές πλατφόρμες, το οποίο γράφτηκε αποκλειστικά για την πολυαναμενόμενη ταινία «Toy Story 5» και σηματοδοτεί την επιστροφή της καλλιτέχνιδας στην κάντρι μουσική.
Το νέο κομμάτι που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, ξετυλίγει μέσα από τους στίχους «I Knew It, I Knew You» την επανένωση της αγαπημένης καουμπόισσας Jessie με τον ιδιοκτήτη της.
Ακούστε το τραγούδι
Με αφορμή την κυκλοφορία, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα βίντεο από την παιδική της ηλικία, στο οποίο εμφανίζεται με κόκκινο καουμπόικο καπέλο και λευκή μπλούζα. Στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε:
«Το να γράψω αυτό το τραγούδι έμοιαζε ταυτόχρονα με μια στροφή στη μουσική αλλά και με μια επιστροφή στο σπίτι. Το να δημιουργήσω κάτι για την Jessie ήταν μια νέα πρόκληση, αλλά την ίδια στιγμή ένιωθα ότι μου έβγαινε εντελώς φυσικά. Και το να είμαι παιδί του "Toy Story" από την ηλικία των 5 ετών μέχρι σήμερα είναι μια περιπέτεια, στην οποία σκοπεύω να παραμείνω στο άπειρο κι ακόμα παραπέρα».
Δείτε το βίντεο
Και συνέχισε: «Ευχαριστώ τον εξαιρετικό Άντριου Στάντον που με φαντάστηκε σε αυτόν τον ρόλο πριν από χρόνια όταν έγραφε αυτή τη νέα ταινία. Ευχαριστώ τον ασύγκριτο Ράντι Νιούμαν για τον υπέροχο ηχητικό καμβά από τραγούδια και μουσική που έφτιαξε με τόση προσοχή όλα αυτά τα χρόνια. Εσύ δημιούργησες τον μουσικό κόσμο του "Toy Story" κι είμαστε τυχεροί που ζούμε μέσα σε αυτόν. Και όταν λέω "εμείς", εννοώ τον εαυτό μου και τον φίλο μου, Τζακ Αντόνοφ. Γράψαμε αυτό το τραγούδι με πολλή αγάπη για αυτούς τους χαρακτήρες που μας έκαναν να γελάμε, μας βοήθησαν να πάρουμε μαθήματα και μας έμαθαν να σκεφτόμαστε πέρα από τα όρια της αυλής μας, σε όλη τη διάρκεια των παιδικών μας χρόνων».
Σύμφωνα με το Variety, η Σουίφτ συνεργάστηκε τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή με τον Τζακ Αντόνοφ, ο οποίος επιστρέφει στο πλευρό της μετά το άλμπουμ «The Tortured Poets Department». Η ταινία «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου από τη Feelgood.
Το νέο κομμάτι που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, ξετυλίγει μέσα από τους στίχους «I Knew It, I Knew You» την επανένωση της αγαπημένης καουμπόισσας Jessie με τον ιδιοκτήτη της.
Ακούστε το τραγούδι
Με αφορμή την κυκλοφορία, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα βίντεο από την παιδική της ηλικία, στο οποίο εμφανίζεται με κόκκινο καουμπόικο καπέλο και λευκή μπλούζα. Στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε:
«Το να γράψω αυτό το τραγούδι έμοιαζε ταυτόχρονα με μια στροφή στη μουσική αλλά και με μια επιστροφή στο σπίτι. Το να δημιουργήσω κάτι για την Jessie ήταν μια νέα πρόκληση, αλλά την ίδια στιγμή ένιωθα ότι μου έβγαινε εντελώς φυσικά. Και το να είμαι παιδί του "Toy Story" από την ηλικία των 5 ετών μέχρι σήμερα είναι μια περιπέτεια, στην οποία σκοπεύω να παραμείνω στο άπειρο κι ακόμα παραπέρα».
Δείτε το βίντεο
Και συνέχισε: «Ευχαριστώ τον εξαιρετικό Άντριου Στάντον που με φαντάστηκε σε αυτόν τον ρόλο πριν από χρόνια όταν έγραφε αυτή τη νέα ταινία. Ευχαριστώ τον ασύγκριτο Ράντι Νιούμαν για τον υπέροχο ηχητικό καμβά από τραγούδια και μουσική που έφτιαξε με τόση προσοχή όλα αυτά τα χρόνια. Εσύ δημιούργησες τον μουσικό κόσμο του "Toy Story" κι είμαστε τυχεροί που ζούμε μέσα σε αυτόν. Και όταν λέω "εμείς", εννοώ τον εαυτό μου και τον φίλο μου, Τζακ Αντόνοφ. Γράψαμε αυτό το τραγούδι με πολλή αγάπη για αυτούς τους χαρακτήρες που μας έκαναν να γελάμε, μας βοήθησαν να πάρουμε μαθήματα και μας έμαθαν να σκεφτόμαστε πέρα από τα όρια της αυλής μας, σε όλη τη διάρκεια των παιδικών μας χρόνων».
Σύμφωνα με το Variety, η Σουίφτ συνεργάστηκε τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή με τον Τζακ Αντόνοφ, ο οποίος επιστρέφει στο πλευρό της μετά το άλμπουμ «The Tortured Poets Department». Η ταινία «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου από τη Feelgood.
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