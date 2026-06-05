Τέιλορ Σουίφτ: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της για το «Toy Story 5»
GALA
Τέιλορ Σουίφτ Τραγούδι Toy Story 5

Τέιλορ Σουίφτ: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της για το «Toy Story 5»

Το κομμάτι γράφτηκε ειδικά για την ταινία και σηματοδοτεί τη μουσική επιστροφή της σταρ στην κάντρι

Τέιλορ Σουίφτ: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της για το «Toy Story 5»
Ιωάννα Μαρίνου
Το νέο τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ, με τίτλο «I Knew It, I Knew You» κυκλοφόρησε στις ψηφιακές πλατφόρμες, το οποίο γράφτηκε αποκλειστικά για την πολυαναμενόμενη ταινία «Toy Story 5» και σηματοδοτεί την επιστροφή της καλλιτέχνιδας στην κάντρι μουσική.

Το νέο κομμάτι που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, ξετυλίγει μέσα από τους στίχους «I Knew It, I Knew You» την επανένωση της αγαπημένης καουμπόισσας Jessie με τον ιδιοκτήτη της.

Ακούστε το τραγούδι

I Knew It, I Knew You

Με αφορμή την κυκλοφορία, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα βίντεο από την παιδική της ηλικία, στο οποίο εμφανίζεται με κόκκινο καουμπόικο καπέλο και λευκή μπλούζα. Στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε:
«Το να γράψω αυτό το τραγούδι έμοιαζε ταυτόχρονα με μια στροφή στη μουσική αλλά και με μια επιστροφή στο σπίτι. Το να δημιουργήσω κάτι για την Jessie ήταν μια νέα πρόκληση, αλλά την ίδια στιγμή ένιωθα ότι μου έβγαινε εντελώς φυσικά. Και το να είμαι παιδί του "Toy Story" από την ηλικία των 5 ετών μέχρι σήμερα είναι μια περιπέτεια, στην οποία σκοπεύω να παραμείνω στο άπειρο κι ακόμα παραπέρα».

Δείτε το βίντεο


Κλείσιμο
Και συνέχισε: «Ευχαριστώ τον εξαιρετικό Άντριου Στάντον που με φαντάστηκε σε αυτόν τον ρόλο πριν από χρόνια όταν έγραφε αυτή τη νέα ταινία. Ευχαριστώ τον ασύγκριτο Ράντι Νιούμαν για τον υπέροχο ηχητικό καμβά από τραγούδια και μουσική που έφτιαξε με τόση προσοχή όλα αυτά τα χρόνια. Εσύ δημιούργησες τον μουσικό κόσμο του "Toy Story" κι είμαστε τυχεροί που ζούμε μέσα σε αυτόν. Και όταν λέω "εμείς", εννοώ τον εαυτό μου και τον φίλο μου, Τζακ Αντόνοφ. Γράψαμε αυτό το τραγούδι με πολλή αγάπη για αυτούς τους χαρακτήρες που μας έκαναν να γελάμε, μας βοήθησαν να πάρουμε μαθήματα και μας έμαθαν να σκεφτόμαστε πέρα από τα όρια της αυλής μας, σε όλη τη διάρκεια των παιδικών μας χρόνων».

Σύμφωνα με το Variety, η Σουίφτ συνεργάστηκε τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή με τον Τζακ Αντόνοφ, ο οποίος επιστρέφει στο πλευρό της μετά το άλμπουμ «The Tortured Poets Department». Η ταινία «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου από τη Feelgood.
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης