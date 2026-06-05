Σοφία Κουρτίδου για Γιάννη Σεβδικαλή: Είχε ένα ατύχημα με τρένο, βρέθηκε ανάμεσα σε ρόδες και ράγες, θα μπορούσε να πεθάνει
Σοφία Κουρτίδου για Γιάννη Σεβδικαλή: Είχε ένα ατύχημα με τρένο, βρέθηκε ανάμεσα σε ρόδες και ράγες, θα μπορούσε να πεθάνει
Ο λόγος που τον θαυμάζω είναι γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε ο ίδιος σε ένα θαύμα, είπε η τραγουδίστρια για τον σύντροφό της
Στον Γιάννη Σεβδικαλή και στο σοβαρό ατύχημα που είχε με τρένο πριν από 13 χρόνια, κατά το οποίο βρέθηκε ανάμεσα στις ρόδες και τις ράγες, αναφέρθηκε η Σοφία Κουρτίδου, τονίζοντας ότι ο σύντροφός της θα μπορούσε να έχει χάσει τη ζωή του.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» που προβλήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σύντροφό της, σχολιάζοντας τις διακρίσεις που έχει καταφέρει ως Παραολυμπιονίκης, αλλά και τη στάση ζωής που κράτησε μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο παρελθόν και τον διπλό ακρωτηριασμό των κάτω άκρων του.
Μιλώντας αρχικά για την αθλητική πορεία και τις επιτυχίες του Γιάννη Σεβδικαλή, η Σοφία Κουρτίδου δήλωσε: «Ο Γιάννης είναι Παραολυμπιονίκης και είναι ένα πάρα πολύ φωτεινό παράδειγμα. Έχει καταφέρει απίστευτες επιτυχίες στον αθλητισμό, χθες έκανε το 10ο παγκόσμιο ρεκόρ σε έναν αγώνα και έχω άπειρους λόγους να είμαι υπερήφανη για τον Γιάννη. Τον θαυμάζω και είναι ένας από τους λόγους που είμαι τόσο βαθιά και ουσιαστικά ερωτευμένη μαζί του και κάθε μέρα τον ερωτεύομαι ακόμα περισσότερο» και εξήγησε ότι τον θεωρεί παράδειγμα δύναμης και θέλησης: «Ένας από τους λόγους που τον θαυμάζω, επίσης, είναι ότι ο Γιάννης έχει διπλό ακρωτηριασμό και στα δυο του πόδια. Είχε ένα ατύχημα με τρένο πριν από 13 χρόνια, όπου στην ουσία πέρασαν δυο βαγόνια και βρέθηκε ανάμεσα στις ρόδες και στις ράγες του τρένου. Τον έσυραν για 25 μέτρα, θα μπορούσε πραγματικά να έχει χάσει τη ζωή του. Ο λόγος που τον θαυμάζω είναι γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε ο ίδιος σε ένα θαύμα, κατάφερε να είναι σήμερα ένας πραγματικά αξιοθαύμαστος άνθρωπος και να ασχοληθεί μετά από αυτό, με όλα αυτά με τα οποία ονειρεύεται».
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Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» που προβλήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σύντροφό της, σχολιάζοντας τις διακρίσεις που έχει καταφέρει ως Παραολυμπιονίκης, αλλά και τη στάση ζωής που κράτησε μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο παρελθόν και τον διπλό ακρωτηριασμό των κάτω άκρων του.
Μιλώντας αρχικά για την αθλητική πορεία και τις επιτυχίες του Γιάννη Σεβδικαλή, η Σοφία Κουρτίδου δήλωσε: «Ο Γιάννης είναι Παραολυμπιονίκης και είναι ένα πάρα πολύ φωτεινό παράδειγμα. Έχει καταφέρει απίστευτες επιτυχίες στον αθλητισμό, χθες έκανε το 10ο παγκόσμιο ρεκόρ σε έναν αγώνα και έχω άπειρους λόγους να είμαι υπερήφανη για τον Γιάννη. Τον θαυμάζω και είναι ένας από τους λόγους που είμαι τόσο βαθιά και ουσιαστικά ερωτευμένη μαζί του και κάθε μέρα τον ερωτεύομαι ακόμα περισσότερο» και εξήγησε ότι τον θεωρεί παράδειγμα δύναμης και θέλησης: «Ένας από τους λόγους που τον θαυμάζω, επίσης, είναι ότι ο Γιάννης έχει διπλό ακρωτηριασμό και στα δυο του πόδια. Είχε ένα ατύχημα με τρένο πριν από 13 χρόνια, όπου στην ουσία πέρασαν δυο βαγόνια και βρέθηκε ανάμεσα στις ρόδες και στις ράγες του τρένου. Τον έσυραν για 25 μέτρα, θα μπορούσε πραγματικά να έχει χάσει τη ζωή του. Ο λόγος που τον θαυμάζω είναι γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε ο ίδιος σε ένα θαύμα, κατάφερε να είναι σήμερα ένας πραγματικά αξιοθαύμαστος άνθρωπος και να ασχοληθεί μετά από αυτό, με όλα αυτά με τα οποία ονειρεύεται».
Δείτε το βίντεο
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