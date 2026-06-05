Δεν έχουμε ενδείξεις για έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες, λέει ο Τζιτζικώστας
Δεν έχουμε ενδείξεις για έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες, λέει ο Τζιτζικώστας
Ο επίτροπος μεταφορών της ΕΕ παραδέχτηκε στο Reuters πως μπορεί να «κοπούν» δρομολόγια και να ανέβουν οι τιμές από τις αεροπορικές εταιρείες, απόρροια του ενεργειακού σοκ που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Για απουσία ενδείξεων έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες, παρά το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, έκανε λόγο, μιλώντας στο Reuters, ο επίτροπος μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας, αν και οι υψηλές τιμές ωθούν τις αεροπορικές εταιρείες να καταργήσουν μη κερδοφόρες πτήσεις.
Τα Στενά του Ορμούζ, μια βασική ναυτιλιακή οδός που συνδέει τον Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές, έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστά τους τελευταίους τρεις μήνες, μειώνοντας τις προμήθειες πετρελαίου κατά περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή περίπου το 14% της παγκόσμιας ζήτησης.
Η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής αντέξει τη διαταραχή, καθώς η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των εισαγωγών καυσίμων αεροσκαφών της, με τις προμήθειες από τις ΗΠΑ και τη Νιγηρία να καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό το κενό.
Η κύρια ανησυχία είναι η ραγδαία αύξηση των τιμών. Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) αναφέρει ότι το καύσιμο αεροσκαφών αντιπροσωπεύει το 25-30% των λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών εταιρειών.
«Γι' αυτό βλέπουμε ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επιλέγουν να ακυρώσουν κάποια από τα δρομολόγιά τους που δεν είχαν οικονομικό νόημα», τόνισε ο Τζιτζικώστας.
Οι επιβάτες ενδέχεται να μην αισθανθούν τον πλήρη αντίκτυπο των υψηλότερων ναύλων μέχρι αργότερα φέτος ή το επόμενο έτος, καθώς λήγουν οι συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου των αεροπορικών εταιρειών, αν και ο επίτροπος Μεταφορών ανέφερε ότι η κατάσταση «διαφέρει πολύ από αεροπορική εταιρεία σε αεροπορική εταιρεία».
Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα κυμανθούν κατά μέσο όρο γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι φέτος, σημειώνοντας άνοδο 40% από τον Φεβρουάριο.
Κοιτώντας προς το τέλος του έτους, ο Τζιτζικώστας δήλωσε ότι η κατάσταση θα είναι «πολύ δύσκολη» αν οι προμήθειες από τη Μέση Ανατολή παραμείνουν περιορισμένες.
«Είναι κρίσιμο να σταματήσει ο πόλεμος και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, και αυτό πρέπει να συμβεί το συντομότερο δυνατόν.... Πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη. Διαθέτουμε αποθέματα έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη μας», είπε, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα συντονίσει τυχόν αποδεσμεύσεις και ότι δεν υπάρχει ανάγκη να συζητηθεί η ανακατανομή των αποθεμάτων προς το παρόν.
Πηγές ανέφεραν στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι ακόμη και αν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, είναι πιθανό να πρόκειται για προσωρινή ρύθμιση, με το Ορμούζ να παραμένει υπό ιρανικό έλεγχο.
Πέρα από τον τομέα των αερομεταφορών, μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να πλήξει την παγκόσμια οικονομία. Ο ΟΟΣΑ προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να επιβραδύνει απότομα την ανάπτυξη σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009 ή της πανδημίας Covid-19. «Δεν είναι μόνο θέμα καυσίμων αεροσκαφών ή καυσίμων γενικά. Ενδέχεται να έχουμε ακόμη και μια παγκόσμια ύφεση», συμπλήρωσε ο Τζιτζικώστας.
Τα Στενά του Ορμούζ, μια βασική ναυτιλιακή οδός που συνδέει τον Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές, έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστά τους τελευταίους τρεις μήνες, μειώνοντας τις προμήθειες πετρελαίου κατά περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή περίπου το 14% της παγκόσμιας ζήτησης.
Η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής αντέξει τη διαταραχή, καθώς η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των εισαγωγών καυσίμων αεροσκαφών της, με τις προμήθειες από τις ΗΠΑ και τη Νιγηρία να καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό το κενό.
Κατάργηση ορισμένων δρομολογίων, πιθανή αύξηση των τιμών«Δεν υπάρχει επί του παρόντος έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη. Δεν έχουμε ενδείξεις ότι θα αντιμετωπίσουμε έλλειψη την επόμενη περίοδο», δήλωσε ο Τζιτζικώστας στο πρακτορείο, προσθέτοντας ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.
Η κύρια ανησυχία είναι η ραγδαία αύξηση των τιμών. Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) αναφέρει ότι το καύσιμο αεροσκαφών αντιπροσωπεύει το 25-30% των λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών εταιρειών.
«Γι' αυτό βλέπουμε ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επιλέγουν να ακυρώσουν κάποια από τα δρομολόγιά τους που δεν είχαν οικονομικό νόημα», τόνισε ο Τζιτζικώστας.
Οι επιβάτες ενδέχεται να μην αισθανθούν τον πλήρη αντίκτυπο των υψηλότερων ναύλων μέχρι αργότερα φέτος ή το επόμενο έτος, καθώς λήγουν οι συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου των αεροπορικών εταιρειών, αν και ο επίτροπος Μεταφορών ανέφερε ότι η κατάσταση «διαφέρει πολύ από αεροπορική εταιρεία σε αεροπορική εταιρεία».
Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα κυμανθούν κατά μέσο όρο γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι φέτος, σημειώνοντας άνοδο 40% από τον Φεβρουάριο.
Κοιτώντας προς το τέλος του έτους, ο Τζιτζικώστας δήλωσε ότι η κατάσταση θα είναι «πολύ δύσκολη» αν οι προμήθειες από τη Μέση Ανατολή παραμείνουν περιορισμένες.
«Είναι κρίσιμο να σταματήσει ο πόλεμος και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, και αυτό πρέπει να συμβεί το συντομότερο δυνατόν.... Πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη. Διαθέτουμε αποθέματα έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη μας», είπε, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα συντονίσει τυχόν αποδεσμεύσεις και ότι δεν υπάρχει ανάγκη να συζητηθεί η ανακατανομή των αποθεμάτων προς το παρόν.
«Προς το παρόν, υπάρχει ένας ορισμένος βαθμός σταθερότητας».Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες από την κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου, αλλά με περιορισμένη πρόοδο και επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις.
Πηγές ανέφεραν στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι ακόμη και αν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, είναι πιθανό να πρόκειται για προσωρινή ρύθμιση, με το Ορμούζ να παραμένει υπό ιρανικό έλεγχο.
Πέρα από τον τομέα των αερομεταφορών, μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να πλήξει την παγκόσμια οικονομία. Ο ΟΟΣΑ προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να επιβραδύνει απότομα την ανάπτυξη σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009 ή της πανδημίας Covid-19. «Δεν είναι μόνο θέμα καυσίμων αεροσκαφών ή καυσίμων γενικά. Ενδέχεται να έχουμε ακόμη και μια παγκόσμια ύφεση», συμπλήρωσε ο Τζιτζικώστας.
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