Δεν έχουμε ενδείξεις για έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες, λέει ο Τζιτζικώστας

Ο επίτροπος μεταφορών της ΕΕ παραδέχτηκε στο Reuters πως μπορεί να «κοπούν» δρομολόγια και να ανέβουν οι τιμές από τις αεροπορικές εταιρείες, απόρροια του ενεργειακού σοκ που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή