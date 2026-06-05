Η Lidl Ελλάς ανανεώνει τη δέσμευσή της για το περιβάλλον: Η ευθύνη μεγαλώνει, οι πράξεις πολλαπλασιάζονται

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Lidl Ελλάς ανανεώνει την καμπάνια «Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη σου»

με νέα δεδομένα που επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της για ένα βιώσιμο μέλλον