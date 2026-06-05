Έλενα Παπαρίζου για την απώλεια του Θάνου Καραγρηγόρη: Χωρίς εσένα δεν θα υπήρχα σήμερα, τα νέα με διέλυσαν, ανάσα δεν μπορούσα να πάρω
Έλενα Παπαρίζου για την απώλεια του Θάνου Καραγρηγόρη: Χωρίς εσένα δεν θα υπήρχα σήμερα, τα νέα με διέλυσαν, ανάσα δεν μπορούσα να πάρω
Ο Θάνος Καραγρηγόρης υπήρξε επί σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος της Universal και είχε συνεργαστεί με πλήθος καλλιτεχνών
Τον Θάνο Καραγρηγόρη αποχαιρέτισε η Έλενα Παπαρίζου μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση, τονίζοντας ότι του οφείλει την πορεία της στη μουσική, ενώ μοιράστηκε τη συναισθηματική της φόρτιση όταν πληροφορήθηκε τη δυσάρεστη είδηση.
Ο Θάνος Καραγρηγόρης, που υπήρξε επί σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος της Universal, είχε συνεργαστεί με πλήθος καλλιτεχνών και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, από καρκίνο.
Η τραγουδίστρια, που πληροφορήθηκε την απώλειά του ενώ βρισκόταν στο στούντιο για επαγγελματικές υποχρεώσεις, έκανε την Πέμπτη 4 Ιουνίου ένα Instagram story μέσα από το οποίο είπε το δικό της αντίο στον Θάνο Καραγρηγόρη, ενώ παράλληλα μοιράστηκε ιστορίες από τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα, στα οποία ο εκλιπών έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
Αναφερόμενη αρχικά στη συμβολή του στην καριέρα της, η Έλενα Παπαρίζου έγραψε: «Θάνο μου, αγαπημένε μου φίλε! Εάν δεν υπήρχες εσύ δεν θα υπήρχα εγώ. Εσύ με έφερες στην Ελλάδα, εσύ με έκανες να με γνωρίσει και ο υπόλοιπος ο κόσμος μέσω της Eurovision. Εάν δε με πίστευες εσύ δεν θα ήμουν εγώ εδώ σήμερα. Να δίνω ευκαιρίες σε καινούργιους ανθρώπους, να συνεχίζω να ονειρεύομαι, να οραματίζομαι και να υπάρχω».
Στη συνέχεια, στάθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισε ο Θάνος Καραγρηγόρης στη γνωριμία της με τον Γιάννη Δόξα, αποδίδοντάς του καθοριστική σημασία για τη μετέπειτα πορεία της: «Πάντα έλεγα ότι Γιάννης Δόξας είναι ο καλλιτεχνικός μου πατέρας, αλλά ποιος με σύστησε σε αυτόν; Χωρίς εσένα Θάνο μου δεν θα υπήρχα σήμερα σε καλλιτεχνικό επίπεδο».
Δείτε την ανάρτησή της
Περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατό του, η Έλενα Παπαρίζου σημείωσε ότι δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την είδηση, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του: «Τα νέα που έμαθα την ώρα που ήμουν στο στούντιο με διέλυσαν, ανάσα δεν μπορούσα να πάρω και έλεγα γιατί σε έχασα τόσο καιρό; Τα συλλυπητήριά μου σε όλη την οικογένειά σου, ειδικά στη σύζυγό σου, τη Ντίνα και τα τρία παιδάκια και τα εγγονάκια σου. Σε όλη την οικογένεια τριγύρω, μεγάλους και μικρούς».
Ολοκληρώνοντας το δημόσιο μήνυμά της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις αξίες και τα επαγγελματικά διδάγματα που, όπως σημείωσε, της μετέδωσε ο Θάνος Καραγρηγόρης: «Χαίρομαι που πήρα ένα καλό παράδειγμα από εσένα και μου έδειξες τον δρόμο να ανοίγω τα φτερά μου για να σκεπάζω και να προστατεύω άλλους καλλιτέχνες. Ό,τι μου έμαθες το κάνω. Σπουδαίος άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή νωρίς και δεν έπρεπε. Θάνο μου, σ’ ευχαριστώ για όλα, για όσα ήσουν και για όλα όσα μου πρόσφερες».
Ο Θάνος Καραγρηγόρης, που υπήρξε επί σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος της Universal, είχε συνεργαστεί με πλήθος καλλιτεχνών και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, από καρκίνο.
Η τραγουδίστρια, που πληροφορήθηκε την απώλειά του ενώ βρισκόταν στο στούντιο για επαγγελματικές υποχρεώσεις, έκανε την Πέμπτη 4 Ιουνίου ένα Instagram story μέσα από το οποίο είπε το δικό της αντίο στον Θάνο Καραγρηγόρη, ενώ παράλληλα μοιράστηκε ιστορίες από τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα, στα οποία ο εκλιπών έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
Αναφερόμενη αρχικά στη συμβολή του στην καριέρα της, η Έλενα Παπαρίζου έγραψε: «Θάνο μου, αγαπημένε μου φίλε! Εάν δεν υπήρχες εσύ δεν θα υπήρχα εγώ. Εσύ με έφερες στην Ελλάδα, εσύ με έκανες να με γνωρίσει και ο υπόλοιπος ο κόσμος μέσω της Eurovision. Εάν δε με πίστευες εσύ δεν θα ήμουν εγώ εδώ σήμερα. Να δίνω ευκαιρίες σε καινούργιους ανθρώπους, να συνεχίζω να ονειρεύομαι, να οραματίζομαι και να υπάρχω».
Στη συνέχεια, στάθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισε ο Θάνος Καραγρηγόρης στη γνωριμία της με τον Γιάννη Δόξα, αποδίδοντάς του καθοριστική σημασία για τη μετέπειτα πορεία της: «Πάντα έλεγα ότι Γιάννης Δόξας είναι ο καλλιτεχνικός μου πατέρας, αλλά ποιος με σύστησε σε αυτόν; Χωρίς εσένα Θάνο μου δεν θα υπήρχα σήμερα σε καλλιτεχνικό επίπεδο».
Δείτε την ανάρτησή της
Περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατό του, η Έλενα Παπαρίζου σημείωσε ότι δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την είδηση, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του: «Τα νέα που έμαθα την ώρα που ήμουν στο στούντιο με διέλυσαν, ανάσα δεν μπορούσα να πάρω και έλεγα γιατί σε έχασα τόσο καιρό; Τα συλλυπητήριά μου σε όλη την οικογένειά σου, ειδικά στη σύζυγό σου, τη Ντίνα και τα τρία παιδάκια και τα εγγονάκια σου. Σε όλη την οικογένεια τριγύρω, μεγάλους και μικρούς».
Ολοκληρώνοντας το δημόσιο μήνυμά της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις αξίες και τα επαγγελματικά διδάγματα που, όπως σημείωσε, της μετέδωσε ο Θάνος Καραγρηγόρης: «Χαίρομαι που πήρα ένα καλό παράδειγμα από εσένα και μου έδειξες τον δρόμο να ανοίγω τα φτερά μου για να σκεπάζω και να προστατεύω άλλους καλλιτέχνες. Ό,τι μου έμαθες το κάνω. Σπουδαίος άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή νωρίς και δεν έπρεπε. Θάνο μου, σ’ ευχαριστώ για όλα, για όσα ήσουν και για όλα όσα μου πρόσφερες».
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