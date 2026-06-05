Έλενα Παπαρίζου για την απώλεια του Θάνου Καραγρηγόρη: Χωρίς εσένα δεν θα υπήρχα σήμερα, τα νέα με διέλυσαν, ανάσα δεν μπορούσα να πάρω





Ο Θάνος Καραγρηγόρης, που υπήρξε επί σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος της Universal, είχε συνεργαστεί με πλήθος καλλιτεχνών και Καραγρηγόρη αποχαιρέτισε η Έλενα Παπαρίζου μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση, τονίζοντας ότι του οφείλει την πορεία της στη μουσική, ενώ μοιράστηκε τη συναισθηματική της φόρτιση όταν πληροφορήθηκε τη δυσάρεστη είδηση.Ο Θάνος Καραγρηγόρης, που υπήρξε επί σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος της Universal, είχε συνεργαστεί με πλήθος καλλιτεχνών και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, από καρκίνο

Θάνο

Καραγρηγόρη, ενώ παράλληλα μοιράστηκε ιστορίες από τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα, στα οποία ο εκλιπών έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατό του, η Έλενα Παπαρίζου

σημείωσε

ότι δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την είδηση, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του:

«

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Ολοκληρώνοντας το δημόσιο μήνυμά της, η

τραγουδίστρια

αναφέρθηκε στις αξίες και τα επαγγελματικά διδάγματα που, όπως σημείωσε, της μετέδωσε ο Θάνος Καραγρηγόρης:

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