Μαρία Καλάβρια για Γωγώ Μαστροκώστα: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, ήταν σαν αδερφή μου
Μαρία Καλάβρια για Γωγώ Μαστροκώστα: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, ήταν σαν αδερφή μου
Μου στοίχισε, προσπαθώ να το διαχειριστώ, είπε για τον θάνατο του πρώην μοντέλου και γυμνάστριας
Τη θλίψη της για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα μοιράστηκε η Μαρία Καλάβρια, τονίζοντας ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ότι το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια έφυγε από τη ζωή, ενώ πρόσθεσε πως την αισθανόταν σαν αδερφή της.
Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, μίλησε για τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, εξηγώντας πως ακόμα προσπαθεί να διαχειριστεί το πένθος.
Παράλληλα, τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με την οικογένεια του πρώην μοντέλου, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν θα μιλήσει δημόσια για την ψυχολογική τους κατάσταση: «Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομμάτι πολύ φρέσκο για εμένα, που δεν έχω μιλήσει. Και είναι πολύ στενάχωρο, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Η Γωγώ ήταν σαν αδερφή μου. Την αγαπούσα και την αγαπώ πάρα πολύ. Μου στοίχισε όλο αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να το διαχειριστώ, γιατί σίγουρα δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Τα πάντα θυμάμαι. Η Γωγώ ήταν πάντα πάρα πολύ δυναμική, χαρούμενη, ευχάριστη, ανοιχτός άνθρωπος, αισιόδοξη. Ακόμα και με τις δυσκολίες που πέρασε το τελευταίο διάστημα, ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. Μιλάω με την οικογένεια, δεν θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα χρειάζονται τον χώρο τους».
Δείτε το βίντεο
Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 56 ετών τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου στον «Ευαγγελισμό», έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας. Η δυσάρεστη είδηση γνωστοποιήθηκε μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης που έκανε η κόρη της, Βικτώρια στα social media.
Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, μίλησε για τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, εξηγώντας πως ακόμα προσπαθεί να διαχειριστεί το πένθος.
Παράλληλα, τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με την οικογένεια του πρώην μοντέλου, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν θα μιλήσει δημόσια για την ψυχολογική τους κατάσταση: «Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομμάτι πολύ φρέσκο για εμένα, που δεν έχω μιλήσει. Και είναι πολύ στενάχωρο, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Η Γωγώ ήταν σαν αδερφή μου. Την αγαπούσα και την αγαπώ πάρα πολύ. Μου στοίχισε όλο αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να το διαχειριστώ, γιατί σίγουρα δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Τα πάντα θυμάμαι. Η Γωγώ ήταν πάντα πάρα πολύ δυναμική, χαρούμενη, ευχάριστη, ανοιχτός άνθρωπος, αισιόδοξη. Ακόμα και με τις δυσκολίες που πέρασε το τελευταίο διάστημα, ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. Μιλάω με την οικογένεια, δεν θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα χρειάζονται τον χώρο τους».
Δείτε το βίντεο
Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 56 ετών τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου στον «Ευαγγελισμό», έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας. Η δυσάρεστη είδηση γνωστοποιήθηκε μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης που έκανε η κόρη της, Βικτώρια στα social media.
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